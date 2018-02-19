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Суббота| 24 Февраля, 01:06 |
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4,8 млрд рублей инвестиций запланировано в АО "Дальневосточная генерирующая компания"
Наиболее важной частью программы станет создание центральных тепловых пунктов (ЦТП) в г. Советская Гавань. Проект подразумевает строительство шести новых ЦТП, ремонтно-эксплуатационной базы, диспетчерского пункта, а также внутриквартальных тепловых сетей, которые обеспечат выдачу тепловой мощности от новой ТЭЦ в город.
В Хабаровске приступят к расширению газовых котельных в Волочаевском городке и селе Некрасовка. Работы позволят подключить к централизованному теплоснабжению новых потребителей. Помимо этого, энергетики проведут в 2018 году газификацию девятого по счету котлоагрегата на Хабаровской ТЭЦ-1.
В Приморье будет введена в эксплуатацию первая очередь золошлакоотвала «Зеленая балка» для Партизанской ГРЭС. Также в инвестиционной программе предусмотрены средства на реализацию программы технического перевооружения и реконструкции других действующих объектов генерации и теплосетевого комплекса.
Досье «Дальневосточного капитала»: АО «Дальневосточная генерирующая компания» - четвертая по величине установленной мощности (5 922,93 МВт / 12812,82 Гкал в час) ТГК в России и крупнейший участник энергетического рынка Дальнего Востока. Входит в группу «РусГидро». Производит тепловую и электрическую энергию, обеспечивает централизованным теплоснабжением юг Дальнего Востока. Доля выработки электроэнергии компании по объединенной энергосистеме Дальнего Востока - в среднем 70%. В компании работают свыше 12,5 тысяч человек. В ее состав входят 15 электростанций и 8 крупных котельных в пяти субъектах РФ (Амурской и Еврейской автономной областях, Хабаровском и Приморском краях, на юге Республики Саха - Якутия), 980 км тепломагистралей (в двухтрубном исчислении) и крупный угольный разрез.
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