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Воскресенье| 01 Июля, 04:13 |
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"Полюс Золото" не будет выплачивать финальные дивиденды-2012
Компания выплатила промежуточные дивиденды за девять месяцев 2012 года в размере 12 млрд рублей, или 62,95 рубля на акцию. Оставшуюся часть чистой прибыли за 2012 год - 302,345 млн рублей - акционеры решили не распределять. По результатам 2011 года «Полюс Золото» также не выплачивало финальные дивиденды, ограничившись промежуточными за девять месяцев в размере 26,23 рубля на акцию.
Досье «ДК»: Акционерный капитал ОАО «Полюс Золото» состоит из 190,628 млн акций номиналом 1 рубль, порядка 95,4% акций принадлежат компании Polyus Gold Int (остров Джерси), которая была образована в результате обратного поглощения ОАО «Полюс Золото» казахстанской компанией KazakhGold летом 2011 года. Ранее «Полюс Золото» и KazakhGold, входящие теперь в Polyus Gold, выплачивали дивиденды независимо друг от друга. Polyus Gold Int объединяет активы KazakhGold в Казахстане, Киргизии и Румынии, а также активы ОАО «Полюс Золото». В конце января группа «ОНЭКСИМ» продала за $3,6 млрд 37,78% акций Polyus Gold структурам депутата Госдумы Зелимхана МУЦОЕВА и бывшего совладельца «Вимм-Билль-Данна» Гавриила ЮШВАЕВА. Другим мажоритарным акционером компании осталась «Нафта Москва» Сулеймана КЕРИМОВА (40,2%).
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