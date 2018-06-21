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18 Июня 2013, 13:41 | Компании

Дальневосточный бизнес осваивает философию построения Центров обработки данных

IT-технологии продолжают стремительно развиваться, предоставляя все больше возможностей для бизнеса - видеоконференции, бизнес- и видеоаналитика, "тяжелые" ERP и CRM системы.

Но при этом возрастает нагрузка на инженерную инфраструктуру, например - за последние десять лет на порядок увеличилось потребление электроэнергии серверами. В этой ситуации повышение температуры в серверной на несколько градусов или скачок напряжения ставит под угрозу все бизнес-процессы компании.

"Для того, чтобы этого не произошло, к построению ЦОДа нужно подходить не с точки зрения экономии капитальных затрат, а с точки зрения снижения эксплуатационных расходов", - с этих слов начал свое выступление на конференции "Философия построения центров обработки данных" генеральный директор системного интегратора "Акцент" Александр ВОЗНЕСЕНСКИЙ.

Участникам конференции - представителям крупнейших компаний Приморского края - была продемонстрирована полноценная модель ЦОДа, развернутая на площадке компании "Акцент" и построенная на основе принципов APC by Schneider Electric. Модель включала в себя систему прецизионного кондиционирования, бесперебойного электропитания и его распределения, а также ПО для мониторинга ЦОДа StruxureWare. Надо заметить, что развернутый стенд стал единственным демо центром компании АРС на Дальнем Востоке, собрав в себя лучшие мировые практики построения ЦОДов.

На ее примере инженеры компаний "Акцент" и APC by Schneider Electric рассказали о концепциях построения и видах ЦОДов, требованиях по отказоустойчивости инфраструктуры, о линейке оборудования APC by Schneider Electric и также смоделировали поведение системы в критичных ситуациях.

Досье "ДК": APC by Schneider Electric является глобальным лидером индустрии решений по построению инженерных систем ЦОДов, предоставляя лучшее в отрасли оборудование, программное обеспечение и инженерные комплексы для центров обработки данных, производственных объектов, офисов и домашних приложений. Ассортимент решений АРС включает в себя источники бесперебойного питания, системы прецизионного кондиционирования, стоечные системы, средства обеспечения физической безопасности, системы проектирования и управления, включая инженерную архитектуру.

"Подход компании АРС несколько отличается от того, к которому привыкли дальневосточные потребители, - говорит Александр Вознесенский. - Обычно компании покупают решение "в коробке" и сами его устанавливают. АРС продвигает системный подход. Решение АРС называется ISX - InfraStruXure - комбинация продуктов, которая объединяет в себе все инженерные системы - электропитания, кондиционирования, распределения и мониторинга, - подобранные под задачи клиента и имеющие гарантированную совместимость".

У системного интегратора "Акцент" есть несколько готовых вариантов комплектации ISX: для беспрерывной работы нескольких серверов или функционирования крупных операторских центров. И, покупая готовый продукт, клиент может заранее предусмотреть, до каких параметров он может быть масштабирован.

"У нас был пример, когда клиенту было необходимо построить крупный ЦОД, но он не мог одномоментно оплатить его строительство, - рассказывает Александр Вознесенский. - Мы разбили проект на три года, и клиент, вкладывая фиксированную сумму каждый год, получил все, что ему было необходимо, причем все дополнительное оборудование устанавливалось без остановки рабочих процессов компании".

По мнению специалистов "Акцент", важным преимуществом компании АРС by Schneider Electric является сервисная поддержка. Клиентам предлагаются различные ее варианты: от замены неисправных деталей до выезда инженера на объект в течение суток. При этом "Акцент" имеет в своем штате сертифицированных инженеров и собственный склад запчастей, что позволяет добиться немедленного реагирования на кризисные ситуации.

Если говорить об опыте построения ЦОД, то у системного интегратора "Акцент" он достаточно большой. Только за прошлый год компания построила более 6 крупных ЦОДов на территории Приморского края.

"На первом этапе мы обычно перепланируем помещение и делаем реконструкцию под новые задачи, - рассказывает Александр Вознесенский. - Вообще, стандарты компании АРС by Schneider Electric предусматривают очень много специфических требований к зданиям, в которых располагается оборудование. Если мы строим ЦОД с нуля, то все требования предусматриваются при строительстве. Но в большинстве случаев мы размещаем ЦОДы в уже существующих зданиях, поэтому руководствуемся главным образом здравым смыслом и строительными нормами. При строительстве и проектировании ЦОД мы должны обеспечить в первую очередь пути подхода для оборудования, дополнительные перекрытия (оборудование достаточно тяжелое), очень качественную гидроизоляцию и систему пожаротушения. Сейчас у нас появилось новое решение, которое активно используют наши клиенты, - это отдельно стоящий ЦОД, под который мы переоборудуем 20-футовый или 40-футовый морской контейнер. Он модифицируется под требования проекта, в нем производится утепление и внутренняя отделка, монтируется система вентиляции и кондиционирования. Это очень удобный и эффективный вариант".

Клиентов, воспользовавшихся решениями АРС by Schneider Electric в исполнении компании "Акцент", уже достаточно много. Среди них - ООО "Радиоприбор", ОАО "Владхлеб", ОАО "ДВМП", ОАО "Владивостокский контейнерный терминал", ФГУП "ВГТРК", сеть магазинов "Зеленый остров" и многие другие.

Благодаря объемам продаж и постоянному обучению инженеров, системному интегратору "Акцент" был присвоен статус APC ELITE DATA CENTER PARTNER со всеми возможными компетенциями. На данный момент во Владивостоке есть всего 2 специалиста, обученных для пусконаладочных работ тяжелого трехфазного оборудования АРС by Schneider Electric. И оба работают в компании "Акцент".

Досье "ДК": Системный интегратор "Акцент" - лидер в сфере построения комплексных решений в области высоких технологий в Приморском крае, внедряет то, что представляют на мировой рынок такие гиганты IT-отрасли, как APC by Schneider Electric, Microsoft, Panasonic, Hewlett Packard, Cisco Systems, Oracle и многие другие. Основные направления деятельности: аудит IT‑инфраструктуры предприятий; построение современных Центров обработки данных; проектирование и внедрение систем гарантированного энергоснабжения; энергоаудит предприятий; развертывание структурированных кабельных систем любого уровня сложности; внедрение систем безопасности, включая системы охранного телевидения, охранно-пожарной сигнализации, автоматического пожаротушения, контроля и учета доступа; поставка компьютерного, телекоммуникационного, печатного оборудования, программного обеспечения и решений по лицензированию.

Елена АРДАЛЬЯНОВА,  "Дальневосточный капитал", N6, июнь

Теги: Акцент  it-технологии 


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