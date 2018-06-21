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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 11 Июля, 10:00 |
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Компания "Амур Машинери" дает спецтехнику для горнодобывающих предприятий Дальнего Востока в аренду
Как правило, карьеры находятся на значительном удалении от крупных населенных пунктов, что приводит к определенной сложности оперативного перевода техники и перемещения ее на ремонт в случае серьезной поломки. Кроме того, для предприятий, занятых в этом секторе, ключевой задачей является снижение себестоимости работ и четкое соблюдение сроков производства.
В условиях быстроменяющейся экономической ситуации приобретение спецтехники не всегда является целесообразным решением для предприятия. Эксплуатация оборудования на условиях аренды может нести в себе целый ряд преимуществ:
- снижение расходов, связанных с простоем техники;
- возможность оперативного расширения географии проведения работ;
- нивелирование пиковых нагрузок производственного процесса и, соответственно, уменьшение нагрузок на парк техники;
- снижение расходов на ремонт и обслуживание техники;
- возможность включения в парк узкоспециализированной техники для решения конкретных задач;
- возможность тестирования оборудования перед его приобретением;
- предсказуемость затрат на оборудование, что позволяет четко планировать бюджет.
Особенно нужно выделить тот факт, что профилактическое обслуживание техники производится силами арендодателя с использованием оригинальных запчастей и расходных материалов. Постоянный мониторинг под руководством квалифицированных специалистов позволяет добиться высокого уровня технической готовности оборудования и эффективного использования техники.
Специалисты компании «Амур Машинери» готовы предоставить технику в аренду на оптимальных условиях в зависимости от задач, стоящих перед предприятием. Разработана гибкая система арендных ставок, которая основывается на интенсивности использования техники, вплоть до аренды оборудования без ограничения в мото-часах. Кроме того, заказчику предоставляется возможность аренды техники протяженностью на несколько лет с последующим выкупом.
Парк арендной техники формируется исключительно из нового оборудования, опираясь на исследование потребностей рынка. Таким образом, компания готова предоставить актуальное оборудование, обслуживающее технологические процессы заказчика с максимальной эффективностью.
На территории Дальнего Востока уже есть опыт эксплуатации техники Caterpillar на условиях аренды в горнодобывающих предприятиях. Так, в крупнейшем в России месторождении алмазов - карьере «Удачный» - успешно прошли эксплуатацию сочлененные самосвалы Caterpillar-740В, которые были предоставлены региональным дилером - ООО «Восточная техника». По результатам испытаний на крутонаклонных съездах карьера «Удачный» научными сотрудниками института «Якутнипроалмаз» подготовлен отчет об оценке работоспособности машин, в котором авторы сделали вывод, что надежность самосвала обеспечила коэффициент технической готовности 0,89. За месяц эксплуатации себестоимость перевозок составила 16,4 руб./ткм.
В Амурской области на рудниках Пионер и Мамолыр, принадлежащих ГК «Петропавловск», с января 2013 года в арендном парке работают 2 бульдозера Caterpillar-D10T. Уникальность данных машин заключается в том, что, благодаря их технологическим характеристикам, удается достичь рекордно низкого показателя себестоимости перемещения 1м3 горной массы. Кроме того, высокая топливная эффективность бульдозера Caterpillar-D10T особенно актуальна в условиях повышения цен на топливо.
Специалисты сервисного отдела «Амур Машинери» проводят еженедельный мониторинг техники, который включает в себя технический осмотр оборудования, сбор данных бортовых систем о работе узлов и агрегатов, контроль над качеством эксплуатации, сбор отзывов операторов. Дополнительно сотрудники компании, преследуя цели повышения эффективности эксплуатации и продления срока службы оборудования, проводят обучение операторов и механиков заказчика.
Слаженный коллектив специалистов «Амур Машинери» может помочь решить любую задачу по комплектованию парка машин горнодобывающих предприятий наиболее эффективным образом.
ООО «Амур Машинери энд Сервисес»
г. Хабаровск, ул. Промышленная, 20
Тел./факс: 8 (4212) 79-40-55, 78-33-35
Е-mail: office@amurmachinery.ru
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