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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 05 Сентября, 18:51 |
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Petropavlovsk в 2015 году снизил производство золота на 19%
По предварительным подсчетам, чистый долг Petropavlovsk по состоянию на конец года составил $610 млн. За четвертый квартал компания снизила этот показатель на 10%.
Без учета россыпных активов (в 2015 году Petropavlovsk продал свое последнее россыпное предприятие «Коболдо») снижение производства составило 15%.
Изначально Petropavlovsk прогнозировал производство в 2015 году на уровне 680 тыс. унций, однако компания решила «гибко» подходить к производственному плану, чтобы минимизировать издержки и максимизировать денежный поток.
Продажи Petropavlovsk в 2015 году составили 481,9 тыс. унций. Сообщалось, что в 2014 году производство составило 617,2 тыс. унций, то есть в 2015 году этот показатель снизился на 22%.
Средняя цена реализации Petropavlovsk по итогам 2015 года составила $1178 за унцию, включая положительный эффект от хеджа 20 долларов на унцию.
Досье «Дальневосточного капитала»: Petropavlovsk ведет промышленную отработку золоторудных месторождений в Амурской области (Покровский рудник, Пионер, Маломыр и Албын). Крупнейшим акционером Petropavlovsk с долей около 14,8% сейчас являются структуры Виктора ВЕКСЕЛЬБЕРГА. Крупными акционерами также являются глава совета директоров Petropavlovsk Питер ХАМБРО (4,645%), гендиректор Павел МАСЛОВСКИЙ (6,575%) и их партнер по Азиатско-Тихоокеанскому банку Андрей ВДОВИН (4,02%).
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