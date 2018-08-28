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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Пятница| 21 Сентября, 18:16 |
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В Приморье "Соллерс" снизил объемы производства автомобилей Mazda
- В 2015 году на дальневосточной площадке «Соллерс» было произведено 31 823 автомобиля, - заявили в компании. - Из них 76% приходится на автомобили бренда Mazda. Несмотря на всю сложность ситуации на рынке и общее падение продаж бренда на 42,3% за 11 месяцев 2015 года (данные AEB), общее снижение объемов производства Mazda CX-5 и Mazda 6 составило 27,7% по сравнению с прошлым годом, что не является критичным на фоне общей ситуации на рынке легковых автомобилей в России.
Автозаводу также пришлось временно отказаться от создания автомобилей бренда SsangYong и полностью закрыть проект производства машин марки Toyota. Принятые решения не связаны с нестабильной экономической ситуацией в стране, подчеркивают представители компании.
- Летом из портфеля компании ушел бренд Toyota. Закрытие проекта не связано с рыночной ситуацией в России, а также не имеет какой-либо политической подоплеки, - добавила Инна ТУНЫК, отвечающая в компании за связи с общественностью. - Контракт расторгнут из-за экономической нецелесообразности в долгосрочной перспективе. Кроме того, в 2015 году было приостановлено производство автомобилей корейского бренда SsangYong, что связано с резким падением спроса на производимые в рамках площадки модели.
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