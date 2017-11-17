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ДРСК обеспечивает энергией новую экономику Дальнего Востока
Уходящий год стал для АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» (ДРСК) временем начала масштабного строительства. Компания практически с нуля создает электросетевую инфраструктуру для территорий опережающего развития в южных регионах Дальнего Востока – Приморском и Хабаровском краях, Амурской и Еврейской автономной областях. Вновь построенные объекты имеют для регионов ДФО не только экономическое, но и социальное значение, повышая надежность электроснабжения и решая проблему дефицита мощностей.
Хотя объемы строительства по разным ТОРам заметно различаются, новые линии электропередачи, трансформаторные и высоковольтные подстанции, безусловно, будут востребованы инвесторами. Само по себе строительство новых производств требует электроэнергии, то есть филиалы сетевой компании, по сути, обеспечивают успешный старт ТОР в целом. И если в последние годы основной объем инвестиций филиалов ДРСК уходил на технологическое присоединение заявителей льготной категории, то государственная поддержка предоставила возможность для развития и обновления сетей, подключения крупных потребителей - объектов ТОР.
Приморский филиал - используя опыт саммита
По условиям договора между АО «Корпорация развития Дальнего Востока» и АО «ДРСК», компания готовит электросетевую инфраструктуру для подключения двух из четырех созданных в Приморье ТОР - «Михайловский» и «Большой Камень». В 2017 году основные усилия филиала АО ДРСК «Приморские электрические сети» были сосредоточены на возведении новых подстанций и линий электропередачи для крупнейшего на Дальнем Востоке сельскохозяйственного кластера в ТОР «Михайловский». Здесь развернуто самое масштабное строительство энергообъектов в рамках одного ТОР, которое выполняет компания: суммарная мощность новых подстанций и совокупная трансформаторная мощность высоковольтных и трансформаторных ПС, построенных для ТОРа «Михайловский», составила 174,6 МВА.
Решение поставленных задач во многом стало возможным благодаря тому, что Приморский филиал АО «ДРСК», выступивший координатором работ по строительству электросетей для ТОР «Михайловский», уже имел опыт реализации проектов такого масштаба во время подготовки к саммиту АТЭС-2012. Однако в отличие от строек саммита, где многие организационные вопросы решались в упрощенном порядке благодаря федеральному закону, здесь энергетикам пришлось работать «на общих основаниях».
В частности, немало усилий потребовалось для согласования трасс строящихся ЛЭП с землепользователями, не всегда были расторопны в оформлении земли под строительство и местные чиновники. А дорожные службы, в свою очередь, не спешили давать согласование на перевозку «негабаритных» трансформаторов для строящихся подстанций… Но в каждом случае специалистам «Приморских электрических сетей» удавалось решить нестандартную задачу, найти альтернативный вариант, скорректировать проект, при этом не допуская срыва графика работ.
Досье "Дальневосточного капитала": При выполнении технологического присоединения резидентов ТОР «Михайловский» впервые «Приморские электрические сети» использовали комплексный подход. Филиал строит «под ключ» целостную энергосистему – от высоковольтных подстанций до распредсети к объектам резидентов. Электроснабжение ТОР Михайловский обеспечат две ПС 110 кВ («Агрокомплекс» и «Ключи»), а также две ПС 35 кВ («Дубки» и «Ленинское»). Кроме того, к объектам ТОР требуют более 110 км линии электропередачи разной мощности.
Если объекты, построенные АО «ДРСК» для ТОРа «Михайловский», стали первыми инфраструктурными энергопроектами в центральном Приморье за последние четверть века, то от работы «Приморских электрических сетей» в Большом Камне будет зависеть успех проекта по созданию крупнейшей в России судоверфи. В рамках техприсоединения ТОР «Большой камень» будет выполняться строительство подстанции 110 кВ «Садовая» и внутриплощадочных сетей 6 кВ, которые обеспечат электроэнергией строительную площадку 1-ой очереди микрорайона «Шестой». Одна из ЛЭП 6 кВ от существующей подстанции «Береговая» уже построена; строительство подстанции «Садовая» и остальных ЛЭП для ТОР «Большой Камень» должно начаться в декабре текущего года. Установленная мощность новой ПС составит 80 МВА, это позволит обеспечить электроэнергией жилые дома работников завода «Звезда» и объекты инфраструктуры – водо- и теплоснабжения.
Добавим, что «Приморские электрические сети» в 2017году обеспечили временное подключение еще одного ТОРа на юге Приморья, «Надеждинского» - филиалом АО «ДРСК» было отработано четыре заявки от «Корпорации развития Дальнего Востока» на временное обеспечение электроснабжением строительных площадок резидентов данной ТОР.
Энергия для «Силы»
В Амурской области инвестпроекты, планируемые к реализации в местных ТОРах, также потребовали масштабного электросетевого строительства. От резидентов двух территорий опережающего развития Амурскому филиалу АО «ДРСК» поступило 14 заявок на суммарную присоединяемую мощность 82 МВт, в том числе по ТОР «Приамурская» 10 заявок на 59 МВт, по ТОР «Белогорск» — 4 заявки на 23 МВт. Однако лидером по заявкам на техприсоединение к осени 2017 года стала ТОР «Свободный», образованная только в июне. Среди заявителей данной ТОР оказались Амурский газоперерабатывающий завод, который необходимо обеспечить электроэнергией как на период строительства, так и в процессе дальнейшей эксплуатации; а также магистральный газопровод «Сила Сибири».
За последние два года «Амурские электросети» уже обеспечили строителям «Силы Сибири» и Амурского ГПЗ 9 МВт мощности . Энергетики подключили вахтовые поселки, производственные базы, склады, все то, что необходимо на период строительства. В настоящее время заявки продолжают поступать, и в дальнейшем предусматривается масштабная реконструкция и строительство электрических сетей 35 кВ в районе Свободного. Под Свободным компания уже построила новую подстанцию «Заводская» мощностью 32 МВА, которая обеспечит техприсоединение к электрическим сетям поселка строителей, стройплощадки и вспомогательных объектов Амурского ГПЗ. В настоящее время энергетики работают над проектами, а также приступили к строительству энергообъектов для подключения жилого микрорайона, временного причала, охраняемого железнодорожного переезда, вахтового поселка.
От моста до аэропорта
Электрификация территорий опережающего развития в 2017 году стала приоритетом и для филиала АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети». Осенью филиал начал подготовительную работу по организации электроснабжения площадки «Парус» (ТОР «Комсомольск»). До конца 2017 года будет произведено строительство кабельной линии 10 кВ от одноименной подстанции 220 кВ. Кроме того, компания находится в стадии заключения договора на технологическое присоединение еще одной площадки данного ТОРа - «Холдоми», которым предусматривается строительство двух кабельных линий 10 кВ и монтаж двух новых трансформаторных подстанций. В планах ХЭС – электрификация территории опережающего развития «Николаевск». Проект стоимостью свыше 1 млрд рублей предполагает строительство сразу двух современнейших подстанций «Чныррах» и «Оремиф», а также двух воздушных линий 110-35 кВ общей протяженностью более 30 км.
Активными темпами идет работа по заявкам резидентов ТОРа «Хабаровск». Здесь планируется установка новых ячеек на ПС 110 кВ «Южная» и ПС 35 кВ «Ильинка», реконструкция ячеек 10 кВ на ПС 35 кВ «Сергеевка». На площадке аэровокзального комплекса международного аэропорта «Хабаровск Новый» проведена реконструкция подстанции 110 кВ «ГВФ», построены четыре ЛЭП 6 кВ от данной подстанции до границ участка заявителя.
В соседней с Хабаровским краем Еврейской АО специалисты местного филиала АО «ДРСК» еще в марте 2017 года обеспечили необходимую мощность для объектов строительства трансграничного железнодорожного мостового перехода Нижнеленинское – Тунцзян и осуществили технологическое присоединение объектов электросетевой инфраструктуры расположенной поблизости ТОР «Амуро-Хинганская». Для обеспечения электроэнергией существующих и будущих резидентов ТОР инвестиционной программой 2017-2019 годов запланирована масштабная реконструкция подстанции 110/35/10 «Ленинск».
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