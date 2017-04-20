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20 Апреля 2017, 11:19 | Компании

ДЭТК: 15 лет на рынке энергооборудования

Дальневосточная электротехническая компания (ДЭТК), которая сегодня является одним из крупнейших поставщиков и производителей электротехнического оборудования на Дальнем Востоке, отмечает пятнадцатилетие.

За годы работы, под руководством генерального директора Алексея Федорова, компания нарастила производственные мощности, собрала коллектив и привлекла в свои ряды профессионалов, набрала обороты и завоевала репутацию надежного партнера, способного производить и поставлять электротехническое оборудование высокого класса, выполнять его монтаж и сдавать объект «под ключ».

С 2002 года АО «Дальневосточная электротехническая компания» является официальным представителем в ДФО крупнейших российских производителей ГК «Электрощит» (г. Самара) и «Уралэлектротяжмаш» (г. Екатеринбург). Среди зарубежных партнеров ДЭТК такие известные компании, как ABB, Schneider Electric.

- Мы поставляем весь спектр оборудования для силовых трансформаторных подстанций напряжением до 220 кВ для энергообеспечения как для предприятий энергетики, крупных промышленных предприятий, жилых районов, так и небольших компаний, строительных городков, дачных и гаражных кооперативов, отдельных зданий различного назначения, - рассказал «ДК» генеральный директор ДЭТК Алексей Федоров. - Собственно с поставок высоковольтной аппаратуры и трансформаторов и начиналась когда-то деятельность компании, затем с учетом пожеланий клиентов, которым необходима услуга в комплексе, мы освоили монтажные и пусконаладочные работы, для чего создали проектную группу, подразделения релейщиков, монтажников, пусконаладки, обучили специалистов, закупили оборудование и спецтехнику. Следующим шагом стало собственное производство небольших подстанций, щитов и ящиков управления, а освоив их, развернули собственное производство трансформаторных подстанций.

Для этого в Хабаровске были построены цех металлообработки с полным циклом производства и сборочный цех. Здесь действует современная линия металлообработки, а также линия окраски на основе метода порошковой полимеризации. Независимая экспертиза подтвердила гарантийный срок для окрашенных здесь поверхностей - 10 лет. Уже несколько лет компания работает по стандартам управления качеством ИСО 9001, пройдя соответствующую сертификацию.

- Теперь мы можем поставлять и подстанции «под ключ», - поясняет технический директор. - В зависимости от того, где она будет смонтирована, это может быть легкий металлический «киоск» или утепленное сэндвич-панелями модульное здание, рассчитанное на работу в суровых климатических условиях. Все наши КТП рассчитаны на сейсмическую нагрузку 9 баллов. Их техническую начинку определяет заказчик - это может быть как экономвариант, так и оборудование премиум-класса таких производителей, как АВВ или Schneider Electric.

Компания ДЭТК прошла все аттестации Schneider Electric и полностью соответствует предъявляемым производителем требованиям к производству и сборке данного оборудования, для этого персонал прошел необходимое обучение. Также был приобретен соответствующий инструмент, аттестованный по всем требованиям компании.

- Сегодня в связи с реализацией на Дальнем Востоке проектов территорий опережающего развития, Свободного порта Владивосток, иных инвестиционных проектов, требующих решения проблем энергообеспечения, продукция компании ДЭТК особенно востребована, - говорит финансовый директор Антонина ШВЕД. - Наши подстанции работают в Республике (Саха) Якутия, Амурской области, Камчатском, Хабаровском и Приморском краях, на таких объектах, как ТОР «Михайловский», АО «Гражданские самолеты Сухого», космодром «Восточный». Мы участвуем в программе технического перевооружения ДРСК, ДГК, сотрудничаем с МЭС Востока, Горэлектросетью Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре и многими другими.

В последнее время из цехов ДЭТК в различные концы Дальневосточного региона в среднем отправляется до 35-40 подстанций в месяц.

- Причем заказчики получают индивидуальное решение по каждой КТП - с учетом места ее расположения, климатических или иных особенностей, - рассказывает технический директор Алексей Михайлов. - Благодаря работе нашей конструкторской группы каждый заказ уникален. Например, для Приморья недавно проектировали подстанцию, которая будет расположена непосредственно в прибрежной зоне, а значит, должна отвечать особым требованиям коррозионной устойчивости; в Комсомольске-на-Амуре смонтировали подстанцию, предназначенную к работе в условиях суровой зимы; для заказчиков из Якутии важны не только эти составляющие, но и цветовое решение конструкций.

В компании с удовлетворением отмечают, что встречают 15-летие сплоченной командой высококвалифицированных специалистов, с полным портфелем заказов, а производство в преддверии летнего сезона задействовано в две смены. Значит, новые проекты регионального развития при участии ДЭТК будут стабильно обеспечены электроэнергией.

Ирина СЕРГЕЕВА.

АО «Дальневосточная электротехническая компания»

Теги: ДЭТК 


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