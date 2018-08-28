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20 Мая 2015, 17:20 | Компании

"Эпсилон-2" стартует на Дальнем Востоке

Под названием "Эпсилон-2" ГК "Энергия" планирует построить в Комсомольске-на-Амуре завод по механообработке деталей к 2018 году.

- Проект знаковый, поскольку создание предприятия идет в рамках проектов ТОСЭР. Начало его реализации означает переход от деклараций к реальным результатам, - подчеркнул в ходе пресс-конференции Николай БРУСНИКИН, первый заместитель председателя правительства Хабаровского края по вопросам инвестиционной, территориальной и промышленной политики.

По словам председателя совета директоров группы компаний «Энергетические проекты» Сергея ГУСЬКОВА, на возведение производственных корпусов и поставку оборудования уйдет примерно год. Пока же готово технико-экономическое задание. Согласно задаче, поставленной Минвостокразвития, в предельно сжатые сроки, до ноября 2015 года, необходимо завершить проект и согласовать его с госэкспертизой.

Основные параметры будущего предприятия: мощность производства - 1 млн станко-часов, около 100 единиц оборудования, 400 рабочих мест, объем капитальных вложений около 6 млрд рублей. В качестве одного из предполагаемых инвесторов был назван ОАО «Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона».

Главный заказчик проекта - компания «Сухой» - объявил о готовности обеспечить загрузкой до 60% мощностей предприятия. Заместитель генерального директора компании «Сухой» по гражданской авиации Владимир ПРИСЯЖНЮК заверил, что эта тема в приоритете у всего холдинга. В настоящее время заказы на детали КнААЗ размещает на 30 российских заводах. Аутсорсинг доставляет немало проблем для производственников. Главный плюс ТОСЭР - это нахождение заказчика и поставщиков в пределах одной площадки. На новом предприятии в Комсомольске-на-Амуре планируют изготавливать более 3 тысяч деталей из алюминия и титана с последующей их химической и термической обработкой.

Эта продукция в большей мере должна быть востребована авиастроителями, остальное предложат рынку.

- В России сейчас недостаточно мощностей по механообработке, дефицит будет только расти по мере развития автомобильной и авиационной промышленности, - уверен Сергей Гуськов.

Он подчеркнул, что продукция ГК «Энергия» уже активно используется в авиастроении, атомной энергетике, автомобилестроении. К примеру, проект «Эпсилон-1», ориентированный на задачи автопрома, успешно работает в индустриальном парке в Краснотурьинске Свердловской области. Основным активом ГК «Энергетические проекты» было названо ОАО «Уралтрубмаш», которое создавалось еще 15 лет назад с целью импортозамещения американской и австрийской трубной продукции на российские высокоточные трубы. Сергей Гуськов выразил надежду, что в отдаленном дальневосточном регионе в вопросах, связанных с кадрами, проекту «Эпсилон-2» окажут поддержку региональные власти и ведомства.

Журнал "Дальневосточный капитал", май, 2015 год.

Теги: Энергетические проекты  Сухой  Эпсилон 


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Комментарии
  • Псевдоним18:27, 20.05.2015

    К примеру, проект «Эпсилон-1», ориентированный на задачи автопрома, успешно работает в индустриальном парке в Краснотурьинске Свердловской области. Пишу из Краснотурьинска. Проект не работает вообще. индустриального парка тоже нет
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