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Дальспецстрой стал стройуправлением
Как говорится в сообщении компании, приоритетными направлениями деятельности ФГУП «ГВСУ № 6» станет строительство объектов специального и производственного назначения, обеспечивающих оборону и безопасность государства, правопорядок, а также обустройство войск, жилищное строительство и строительство объектов социальной инфраструктуры для ВС РФ. Предприятие работает на территории Хабаровского и Приморского краев, Амурской области и находится в ведомственном подчинении Минобороны России.
В пресс-службе ГВСУ № 6 сообщили, что предприятие продолжает выполнять поставленные задачи, все обязательства перед участниками долевого строительства сохраняются, а изменение наименования не является реорганизацией.
Журнал "Дальневосточный капитал", июнь, 2017 год.
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