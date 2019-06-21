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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Холдинг "РЖД" и FESCO соединяют Японию и Европу
Отправка тестового контейнера состоялась в порту Йокогама в присутствии первого заместителя генерального директора ОАО «РЖД» Александра МИШАРИНА.
Интермодальная цепочка Trans-Siberian Landbridge организована по маршруту «Порт Японии - Владивостокский морской торговый порт - Транссиб - Брест - Пункт назначения в Европе». Общее время доставки составляет от 19 суток, в то время как при перевозке морем через Су-эцкий канал - порядка 45 дней. Прибытие тестового контейнера с неопасной продукцией хи-мической промышленности, отправленного из японского порта Йокогама в польский город Вроцлав, ожидается в середине июня.
В рамках совместного транзитного продукта FESCO обеспечивает морскую доставку, обработ-ку в порту и предоставление контейнерного парка, «РЖД Логистика» отвечает за организацию железнодорожной перевозки. На основе тестовой отправки стороны отработают технологию перевозки с тем, чтобы сделать услугу доступной для клиентов в июне 2019 года, а впослед-ствии - организовать обратную перевозку из Европы в Японию.
Ожидается, что сервисом Trans-Siberian Landbridge в страны Европы будут доставляться ком-плектующие для автомобилей, товары народного потребления.
Досье "Дальневосточного капитала": Транспортная группа FESCO - одна из крупнейших частных транспортно-логистических компа-ний России с активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логисти-ческого бизнеса. Диверсифицированный портфель активов FESCO позволяет осуществлять доставку грузов «от двери до двери» и контролировать все этапы интермодальной транс-портной цепочки. Группе принадлежат «Владивостокский морской торговый порт», железно-дорожный оператор «Трансгарант», 75% минус одна акция оператора фитинговых платформ «Русская тройка».
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