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20 Сентября 2016, 12:36 | Компании |

Крымский девелопер - Группа компаний КСК - представил свои инвестиционные проекты участникам и гостям Восточного экономического форума

Одним из значимых событий деловой программы II Восточного экономического форума (ВЭФ) стало участие делегации Группы компаний КСК, реализующей масштабные девелоперские проекты в Крыму.

На площадке форума руководители Группы компаний КСК президент Николай ШАЛИМОВ и вице-президент Алексей КАЩЕНКО презентовали инвестиционные проекты компании «Итальянская деревня в Крыму» и «Морской квартал в Алуште». Также руководители компании провели переговоры с рядом потенциальных партнеров и инвесторов. Павильон «Крым-Севастополь» стал одним из самых посещаемых на ВЭФе, а презентация проектов Группы компаний КСК вызвала особый интерес среди гостей и участников форума.

В первый день работы ВЭФа Группа компаний КСК подписала долгосрочное соглашение о сотрудничестве с китайской компанией Keshun Waterproof Technology Co LTD. В рамках реализации соглашения Группа компаний КСК намерена закупать у Keshun Waterproof Technology Co LTD высококачественные водонепроницаемые материалы, которые используются при строительстве аквапарков и монтаже кровли. Стоит отметить, что КСК стала первой крымской компанией, подписавшей долгосрочное соглашение с китайским бизнесом после воссоединения Крыма с Россией.

«Для нас это важное событие. Это первый международный контракт для нас, крымских девелоперов. Где, как не в Китае, покупать качественные и недорогие стройматериалы? Это позволит сделать недвижимость еще более доступной», - сообщил после подписания соглашения президент Группы компаний КСК Николай Шалимов.

Подробнее о Группе компаний КСК и перспективных направлениях работы Николай Шалимов рассказал в интервью межрегиональному журналу «Дальневосточный капитал».

- Николай Олегович, в этом году КСК дебютировала на ведущих экономических площадках России, приняв участие в Петербургском международном экономическом форуме, в Ялтинском и Красноярском форумах. Теперь дошла очередь до Дальнего Востока. Есть что сравнивать?

- Для нас Восточный экономический форум - значимое событие. Наша республика на этой площадке представлена впервые. И мы рады, что нашей компании выпала честь при поддержке правительства Крыма рассказать как российским, так и зарубежным представителям бизнеса об инвестиционных возможностях полуострова и представить наши проекты. Я уверен, что в дальнейшем Группа компаний КСК будет ежегодно принимать участие в ВЭФе с новыми проектами.

Я хотел бы отметить высокий уровень организации форума и его интенсивность. Мне все здесь очень понравилось - атмосфера, деловая и культурная программа форума. ВЭФ - площадка для взаимодействия государства и инвесторов. Обсуждаемые на форуме вопросы отражают реальную картину бизнеса в регионе и стране. Благодаря соглашению, подписанному на этой площадке с китайской компанией, мы расширили деловой потенциал Группы компаний КСК уже и на Азиатско-Тихоокеанский регион, а непосредственное общение на форуме с потенциальными партнерами открывает новые перспективы сотрудничества.

- Что представляет собой Группа компаний КСК?

- Группа компаний КСК - профессиональный крымский девелопер, мы работаем на рынке недвижимости полуострова более 12 лет. Сегодня Группа компаний КСК реализует свои проекты на Южном и Западном берегах Крыма, в портфеле проектов компании - более 300 тыс. кв. метров курортной и жилой недвижимости. На форуме мы представили два комплекса: крупнейший проект на Западном побережье полуострова - это «Итальянская деревня в Крыму» - и флагманский проект Южного берега Крыма - «Морской квартал в Алуште».


 

Крупнейший проект Западного побережья Крыма «Итальянская деревня в Крыму».

 

- Подписание в рамках ВЭФ соглашения с китайскими партнерами - важное событие для Республики Крым. Если не секрет, почему именно Китай?

- В Республике Крым сейчас действует свободная экономическая зона, и Группа компаний КСК ее резидент. Для нас это очень важно, ведь для участников СЭЗ действуют налоговые преференции. Так, статус участника СЭЗ позволяет нам доставлять стройматериалы в Крым без таможенных платежей - это более чем выгодно. Благодаря тому, что появились значительные налоговые преференции, мы получили возможность оптимизировать себестоимость строительства, а значит, можем возводить проекты по доступной цене сразу со всей необходимой инфраструктурой, создавая комфортную среду для наших клиентов.

- В последние годы основным деловым партнером России в Азии является Китай, на долю которого приходится большая часть инвестиций и в российский Дальний Восток. Чем интересен Азиатско-Тихоокеанский регион конкретно для вашей компании?

- Не скрою, нам выгодно сотрудничать с бизнесом из Азии. Сегодня мы стараемся перенимать его опыт. При этом Азиатский регион привлекателен не только в качестве инвестиций и поставок строительного оборудования. Нам очень интересен опыт, например, развития курортного острова Хайнаня. В рамках Ялтинского международного экономического форума отдельная сессия была посвящена примеру развития острова Хайнаня. На мой взгляд, у китайцев есть чему поучиться. Крым и Хайнань - своеобразные побратимы, наши территории примерно равные. Поэтому мы подробно изучаем опыт развития транспортной инфраструктуры, комплексного развития территорий. Для нас важно сегодня дать толчок для строительства. Ведь что такое Крым? В будущем это курорт мирового уровня. И мы хотим перенять лучший мировой опыт развития курортов на примере развития этого острова или других территорий.

- Перспективу выхода за пределы острова вы не рассматриваете?

- У нас в Крыму еще очень много работы. В портфеле проектов Группы компаний КСК присутствует большой земельный актив. При этом в республике пока действует переходный период, некоторые документы на стадии подготовки: мы их переоформляем в соответствии с российским законодательством. Своей основной целью мы считаем развитие Крыма, формирование его архитектурного облика.

Популярность крымских курортов сегодня стремительно растет. И это не удивительно! Учитывая высокий курс иностранных валют, покупатели могут быть уверены: ликвидность крымской недвижимости не будет снижаться в будущем, ведь все больше людей приезжает к нам с каждым годом.

- Что уже сегодня Группа компаний КСК может предложить дальневосточникам?

- Самое главное - нам есть что предложить. Как я уже отмечал, у Группы компаний КСК солидный «портфель» проектов. Это доступное жилье, оптимальное по цене и комфорту, с высоким уровнем качества. Я уверен, что это будет интересно и жителям Дальнего Востока. Кроме наших масштабных инвестиционных проектов мы привезли на ВЭФ уникальную программу - «Корпоративный курорт».

«Корпоративный курорт» представляет собой несколько типов инвестиционных пакетов для компаний с разным уровнем доходности. В зависимости от выбранного инвестиционного пакета - от 50 млн до 1 млрд рублей - корпоративные клиенты получают возможность приобрести определенное количество квартир и апартаментов по специальной цене в свободной экономической зоне Крыма.

Досье «Дальневосточного капитала»: Группа компаний КСК - первый профессиональный девелопер в Крыму. В портфеле проектов компании более 300 тыс. кв. м жилой и курортной недвижимости в живописных уголках Ялты, Мисхора, Ливадии, Алушты и Черноморского. За 12 лет работы специалистами компании было создано более 1 тыс. проектов много- и малоэтажных жилых комплексов, многие из которых стали украшением Крыма. Группа компаний КСК оказывает весь комплекс услуг в сфере строительства недвижимости - от разработки проектной документации до комплексного обслуживания квартир. Группа компаний КСК - ежегодный официальный партнер Ялтинского международного экономического форума.

В рамках проекта Группа компаний КСК предлагает жилые апартаменты в комплексе «Итальянская деревня в Крыму». Крупнейший проект Западного побережья Крыма реализуется совместно с компанией «ВСК-Инвест». Строительство комплекса началось в декабре 2014 года, а окончание запланировано на второй квартал 2020 года. «Итальянская деревня в Крыму» состоит из семнадцати очередей: таунхаусов, вилл и коттеджей, расположенных всего в 100 метрах от Черного моря. В проект также включены объекты, обеспечивающие все потребности жильцов: спа-центр, рестораны, магазины, детская площадка, спортивный комплекс с банями, саунами, волейбольной и баскетбольной площадкой и теннисными кортами, аквапарк с несколькими бассейнами и горками, собственный пляж и др.

Второй комплекс - флагманский проект Южного берега Крыма «Морской квартал в Алуште». Это масштабный комплекс из двенадцати многоэтажных зданий с панорамным видом из окон на восточное побережье полуострова и крымские вершины Чатыр-Даг и Демерджи.

Немаловажно, что в распоряжение клиентов переходят не просто квадратные метры в современных жилых комплексах, расположенных рядом с морем, но и полноценная инфраструктура в виде кафе, развлекательных центров, охраняемой территории, фитнес-центров и детских площадок. Кроме того, Группа компаний КСК оказывает полный комплекс услуг по управлению недвижимостью: от поиска арендатора до решения различных эксплуатационных вопросов.

Сегодня около 95% наших покупателей - это жители всех регионов страны. Именно поэтому еще три года назад мы открыли офис продаж в Москве, чуть позже - представительства в Петербурге, Тюмени и Казани. Думаю, что в перспективе дойдет очередь и до нового офиса во Владивостоке. Интерес в регионе уже присутствует, и мы обязательно подтвердим ожидания хорошим предложением.

На верхнем фото: Президент Группы компаний КСК Николай Шалимов на церемонии подписания соглашения с китайскими партнерами на ВЭФ-2016.

Журнал "Дальневосточный капитал", сентябрь, 2016 год. 

Теги: кск  инвестиции  ВЭФ 


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