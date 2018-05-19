|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Понедельник| 25 Июня, 07:30 |
|
|
|
Тема номера
свежий номер
Дальневосточный капитал № 6, 2018
22.06 |В Якутске состоялось торжественное открытие Международной конференции "Города и люди"
21.06 |Профактив проведет в Хабаровске три согласованных пикета против повышения пенсионного возраста
21.06 |СК по Хабаровскому краю начал проверку фактов невыплаты зарплаты в санатории "Уссури"
21.06 |"Аврора" ответила на повышенный спрос на внутренние перевозки в Приморье
21.06 |"Пингвин" свяжет Вакканай и Корсаков в конце июля
15 Мая 2018, 13:55Владивосток наметил курс в мировом океане круизного туризма Круизный туризм - одно из самых динамично развивающихся направлений туротрасли в АТР. Соседство Дальнего Востока с крупнейшими туристическими рынками - Китаем, Японией, Южной Кореей, а также желание круизных компаний разнообразить традиционные маршруты создают предпосылки для развития этого вида туризма в Приморском крае.
Рекомендует: Саммит АТЭС-2012
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
20 Октября 2011, 20:28 | Компании
«Бурея-кран» расширяет производство
Бурейский крановый завод «Бурея-кран» готовится к модернизации в связи со строительством космодрома Восточный. В компании надеются получить заказ на поставку своей крановой продукции. Но и сегодня, по словам генерального директора завода Николая СИЛАНТЬЕВА, предприятие загружено работой практически на 100%.
Прежде всего, это сборка комбайнов «Амур-Палессе» из белорусских машинокомплектов, а также участие в программе по производству металлических каркасов для быстровозводимого жилья. Но значительно интереснее для коллектива, конечно, работать над профильной продукцией – кранами. Так, недавно здесь сделали козловой кран для 40-футовых контейнеров, который способен работать при температурах до минус 52 градусов. Три таких крана уже вошли в проект строительства космодрома «Восточный». В целом же на стройке будет задействовано 27 кранов, которые планирует сделать «Бурея-кран».
Потребность в новинке есть и у других партнеров завода, с которыми предприятие сотрудничает в последнее время. Это и РЖД, для которых в 2010 году здесь изготовили 7 кранов, а в этом – еще 14, и ОАО «Покровский рудник». Для недропользователей бурейские машиностроители изготовили кран грузоподъемностью 50 тонн.
Теги:
Loading...
Новости раздела
- Полиметалл начал год с роста
- АНО "АТР" и Aggreko сформировали "дорожную карту" по бесперебойному энергоснабжению изолированных поселков Дальнего Востока
- Продолжается регистрация торговых марок в конкурсе "Торговая марка года-2017. Дальний Восток"
- Светлана ЮДИНА, исполнительный директор "Универсальной лизинговой компании": Лизинг - это инструмент партнерства
- 4,8 млрд рублей инвестиций запланировано в АО "Дальневосточная генерирующая компания"
- Дальневосточная железная дорога уверенно наращивает объемы грузовых перевозок
- Восточный вектор магистрали
- Перспективный газ
- ДРСК обеспечивает энергией новую экономику Дальнего Востока
- Станислав ЧУЙ, директор по развитию гражданской продукции и инновациям концерна "Морские информационные системы - Агат": Российское гражданское судостроение выйдет на конкурентные позиции
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Наши партнеры
Loading...RedTram
18 Мая 2018, 09:34Завещание полковника Ванкова Хабаровск сегодня является одним из наиболее динамично развивающихся городов Дальнего Востока. Он растет, здесь открываются новые производства, с каждым годом увеличивается и потребность в энергии… Так необходимые городу электроэнергию и тепло дают три хабаровские электростанции. Бесконечный путь развития, который начался для энергетической отрасли Хабаровска в 1906 году, продолжают специалисты АО "Дальневосточная генерирующая компания".
15 Мая 2018, 14:55"Приморское кольцо" в кластерной концепции Туристко-рекреационный кластер "Приморское кольцо" прошел путь от идеи до успешно реализованного проекта всего за восемь лет. Сегодня "Примринг" - крупнейший автоспортивный объект Дальнего Востока, соответствующий международным стандартам.