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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Василий МАСЮК, председатель правления ЗАО "Производственное объединение "РОСМЕТ": Стоять на месте опасно - не выдержим конкуренции
Но ядро объединения - все же производство. Его продукция - изделия из цветных металлов, потребителями которых являются производители электротехнической и кабельно-проводниковой продукции Дальнего Востока, Сибири и Центрального федерального округа, предприятия автомобилестроения Японии и других стран АТР.
О философии развития, планах модернизации и роли руководителя «ДК» беседовал с председателем правления ЗАО «Производственное объединение «РОСМЕТ» Василием МАСЮКОМ.
- Василий Кириллович, для собственников компании, начинавших свой бизнес на первичной переработке лома цветных металлов, естественным было бы просто перепродавать лом, как это делают десятки компаний-трейдеров. Это проще, дешевле… хотя, наверное, недолговечно.
- Это как раз принципиальная позиция нашего Производственного объединения. Еще на этапе становления «РОСМЕТа» в конце 90-х годов было принято решение развивать в первую очередь промышленный потенциал, отходя от банальной торгово-закупочной деятельности. Собственники бизнеса четко понимали необходимость выхода на рынок высокотехнологичных алюминиевых и медных изделий в роли именно производителя. С этим связывали перспективы не только финансового благополучия и увеличения капитализации своего бизнеса, но и понятное, прагматичное желание создавать современное промышленное производство и обеспечивать его динамичный рост.
После запуска в 2000 году производства марочных алюминиевых и латунных сплавов в г. Уссурийске, для расширения спектра готовой продукции, в частности на основе меди, в г. Спасске-Дальнем был приобретен Спасский арматурный завод (САЗ). Предприятие, которое в советском прошлом являлось монополистом на Дальнем Востоке по выпуску сантехнических изделий, было градообразующим с коллективом в 5 000 человек, имело богатую производственную историю с 1968 года, к 2004 году (на момент его приобретения у бывших акционеров) находилось в жесточайшем кризисе. На заводе оставалось 20 человек и полностью непригодное, утратившее свою промышленную ценность производство. Новым собственникам пришлось создавать предприятие практически с нуля, вписывая его в стратегию по развитию промышленного потенциала «РОСМЕТа», которая базируется на создании производства высокотехнологичной продукции и постоянной модернизации имеющихся мощностей. За это время пройдет большой путь - от выпуска запорной арматуры и медной литой заготовки до производства медной катанки, проволоки, шинки, широкого спектра профилей, в том числе в индивидуальном исполнении по чертежам заказчика.
Благодаря именно этой нацеленности на производство ПО «РОСМЕТ» в последние годы все более уверенно чувствует себя на рынке высокотехнологических изделий из цветных металлов. К примеру, в этом году компания подписала ряд взаимовыгодных протоколов о намерениях и контрактов с такими зарубежными партнерами, как «Хендэ Электросистемы», «Мицубиси», «Тойота». Осуществляется поставка нашей продукции и на российский рынок. Длительное время нас связывают тесные партнерские отношения с российскими производителями кабельной продукции, алюминиевых батарей, электромонтажными организациями.
Сотрудничество на таком высоком уровне обеспечивается в первую очередь высоким качеством нашей продукции. Уже более двух лет на Спасском арматурном заводе успешно используется линия непрерывного экструдирования Conform S400 по технологии BWE (Англия). Не буду вдаваться в технологию процесса, но новое оборудование позволило существенно улучшить качество медной катанки, расширить диапазон ассортимента и размеров продуктов из одной литой заготовки. Весь процесс состоит, скажем так, из одного шага без всяких промежуточных участков. При этом мы можем обеспечить высокое качество и точность изделий в рамках международных стандартов. Высокотехнологичная лаборатория «Магелан» (Англия) позволяет осуществлять жесткий контроль качества.
Летом этого года собственниками был утвержден план капитального технического перевооружения подразделений ПО «РОСМЕТ», что должно обеспечить не только выпуск новых видов продукции и выход на новые рынки, но и совершенствование качества продукции, существенное снижение производственных затрат. Мы понимаем, что стоять в технологическом и техническом аспекте на месте опасно: не выдержим конкуренции.
В первом квартале 2014 года планируется ввести новую технологическую линию по переработке алюминия. Уже подготовлена и утверждена вся техническая документация по организации нового производства. Наши подрядчики проводят подготовительные строительные работы, к концу года планируется начать монтаж новой линии. Создаются бетонная площадка и фундамент под размещение закупленной автоматизированной линии сортировки, дробления и сепарации легковых автомобилей и алюминиевых ломов и отходов (Германия) для подготовки высококачественной шихты. Все это позволит снизить производственные потери, даст возможность перерабатывать собственные промотходы, а это, несомненно, улучшит, что немаловажно, и экологическую составляющую производства. Хочу также отметить, что эта линия по технологическим возможностям, мощности и производительности не имеет аналогов на Дальнем Востоке и может достойно решить проблему утилизации пришедших в негодность легковых автомобилей в рамках Федеральной экологической программы России.
Уже сегодня на САЗ вовсю идут капитальные строительные работы, два длительное время простаивавших цеха готовятся к размещению закупленных линий по волочению медной катанки и производству кабельной продукции и гибкой медной шины в изоляции. Планируем продавать свою кабельную продукцию и гибкую медную шину в изоляции уже в марте 2014 года.
Конечно, наши планы - не догма, в них могут вноситься корректировки, учитывающие изменения на рынке, конкурентную среду и т. д., но понимание того, что мы ни на йоту не продвинемся без глубокого технического и технологического перевооружения, останется непреложным.
- Василий Кириллович, вы долгое время проработали на принадлежащем вашим собственникам Уссурийском кислородном заводе. Какие новации ждут это производство? Вы монополисты по техническим газам (аргон, азот, углекислота, сварочные смеси и т. д. - Прим. «ДК») на приморском рынке?
- Я 8,5 лет возглавлял это предприятие. Хочу сказать, что мощный толчок к развитию производства дали объекты саммита. Мы обеспечили строительные площадки всеми необходимыми видами технических газов. Было построено два новых цеха, на о. Русском создано обособленное предприятие. Нам не поступило от строителей ни одной рекламации ни по качеству, ни по срокам поставки. Завод по итогам этой работы был награжден премией ГЕММА, одно из немногих дальневосточных предприятий.
Вообще, востребованность нашей продукции очень высокая, мы являлись поставщиками технических газов при строительстве нефтепорта Козьмино, ледовой платформы для сахалинских проектов, мостов, для Дальневосточного центра судостроения и т. д.
Но мы монополисты только по поставкам медицинского кислорода, по остальному ассортименту у нас немало конкурентов, и надо отметить, что этот рынок не очень цивилизованный. Несмотря на то что это опасное производство с высокими требованиями контролирующих инстанций, нет-нет да появляются всевозможные перекупщики, не имеющие собственного производства и не отвечающие ни за что. А главное, им не нужно вкладываться в развитие, они живут только сегодняшним днем и не несут таких капитальных издержек, как мы.
Мы намерены работать долго, поэтому для Кислородного завода так же разработан и уже реализуется план модернизации. Сегодня в партнерстве с проектным институтом «ДВ Энергопроект», который сохранил свой кадровый потенциал, разрабатывается проект практически нового производства с современным технологичным импортным оборудованием. Сейчас работа идет очень активно, уже в октябре мы должны согласовать все основные параметры реконструкции. В 2014 году это должно быть новое производство. В итоге производственные потери по электроэнергии и другим расходным материалам должны снизиться до 50%.
- С какими новыми проектами связываете будущее Производственного объединения «РОСМЕТ»?
- Для Спасского арматурного завода очень хорошие возможности может открыть план по созданию на производственной базе Спасского муниципального образования кластера строительной промышленности федерального уровня, для обеспечения выполнения государственных программ развития Дальнего Востока. Ведь когда-то предприятия именно стройиндустрии сделали этот город промышленным центром. Помимо нас, там еще много заводов: ЖБИ, КДК, «Спасскцемент», в конце концов, который способен закрыть потребности крупных строек всего Дальнего Востока. В этом городе есть отличная инфраструктура для формирования подобного кластера.
Идея обретет жизнь, если одновременно с ней будут реализовываться в том числе и масштабные адресные строительные программы. В частности, таким стимулом должна стать программа строительства доступного жилья. В этом случае все пойдет по накатанной: будет спрос, появятся рабочие места, налоги и так далее.
Еще одно перспективное направление - сотрудничество с наукой, создание современных материалов. Речь идет о ферросплавах, к примеру. На производственной площади САЗ в настоящее время проходят испытания продукта, произведенного по новой для России технологии, закупленной нами в США. На новом оборудовании, так же произведенном в США, мы получили опытные образцы ферросплавов и в настоящее время проводится работа по внедрению этого продукта на сталелитейных российских заводах. Данный сплав по сути своей инновационный, позволяет значительно сокращать себестоимость производства стали путем снижения потерь.
Кроме этого, нами совместно с металлургами, имеющими ученые степени, проводится активная наработка опыта по новому для нас направлению - это производство биметаллов, в том числе на медной основе, которые широко используются в контактных проводах. Также планируем развивать на основе САЗ продукцию, полученную по технологии порошковой металлургии.
Учредители компании очень предметно занимаются этими вопросами, подтягивая к научным разработкам лучшие умы. Без науки нельзя, а чтобы не распыляться, нужно действовать адресно и идти в ногу со временем.
- Вы говорите о том, что все запланированное будет непременно реализовано, с такой уверенностью, что можно подумать, у вас нет проблем. На чем основана уверенность?
- Проблем-то как раз больше, чем надо. И, как говорится, куда ни посмотри. К примеру, мы выстроили хорошие отношения с целым рядом банков, они идут нам на встречу, предлагают новые продукты. Этим летом мы с финансовыми партнерами внедрили систему факторинга, что очень эффективно помогает в организации сбыта. Но ведь предприятия, ведущие модернизацию, внедряющие современные технологии, такие как мы, остро нуждаются в длинных деньгах, под более лояльные ставки. На федеральном уровне должны быть приняты решения об особых условиях кредитования, налоговых льготах, таможенных преференциях для оборудования, которое не производится в России. Вопросы модернизации и технического перевооружения экономики страны - базовые. Строительство современных производств должно поддерживаться промышленной политикой государства, ведь одной торговлей страну не поднимешь. Формирование такой политики - прерогатива федерального правительства, должны быть созданы условия для того, чтобы задача номер один, поставленная президентом страны, решалась.
Принята Программа развития Дальнего Востока и Байкальского региона до 2025 года, она должна работать. Это очень важно, чтобы активные, предприимчивые люди, живущие в нашем регионе, понимали, что государственная поддержка будет. Нужно создавать стимулы для развития малого и среднего бизнеса и защищать его.
Хотя, конечно, надо признать, что для Дальнего Востока в последнее время действительно немало сделано. Этого тоже нельзя не замечать. Я иногда думаю, мы, может быть, стали более черствыми, неблагодарными, превратились в снобов - «все плохо», но этот надлом пройдет, когда люди будут уверены в завтрашнем дне.
- Вы, кстати, не металлург, а управленец с армейской закалкой, большую часть жизни отдали службе в пограничных войсках ФСБ РФ, участвовали в боевых операциях. В общем, такой нестандартный топ-менеджер. Но экономика - это не армия, где все действуют по уставу и выполняют присягу. Говорят, бывших офицеров не бывает…
- Это правда, я давал присягу Родине и ее выполняю. В гражданской жизни и управлении предприятием много общего с армейской службой, методы и алгоритм управления везде одинаковы - что в армии, что на гражданке. Военная служба учит стратегически мыслить, четко ставить задачи и планировать свои действия. Все это актуально на любом производстве. И многое, конечно же, зависит от четкого распределения функций и полномочий в коллективе; если нет команды, вряд ли можно рассчитывать на успех. Мое правило - никогда не надо пытаться «делать» подчиненных под себя, руководитель должен быть психологом и вести за собой личным примером: самодисциплиной, ответственностью за людей, которые работают в компании. Именно люди умножают капитал компании, и относиться к ним нужно с большим уважением, устанавливая рамки корпоративной культуры. Не нужно рвать на себе тельняшку, нужно заложить правила, и все должны ими руководствоваться. Это элементарные вещи.
Ну а «боевые» победы - это удовольствие от того, что планы реализуются, компания приобретает новый облик, а у людей меняется настроение. Им становится комфортно жить и работать. Мы не строим иллюзий, порой сомневаемся, приходится решать много проблем. Но мы команда единомышленников, и это позволяет поэтапно двигаться вперед и верить в успешное будущее предприятия.
Лариса ЛАРИНА, "Дальневосточный капитал", октябрь, 2013.
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