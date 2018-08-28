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20 Ноября 2013, 22:25 | Компании

"Аврора" приземлилась на Сахалине

Власти острова, в отличие от Приморья, нашли деньги на покупку дальневосточного авиаперевозчика

Дума Сахалинской области одобрила покупку региональным правительством 49% акций ОАО «Авиакомпания «Аврора», созданного в результате объединения ОАО «Владивосток Авиа» (Владивосток) и ОАО «Сахалинские авиатрассы» (Южно-Сахалинск, САТ).

Таким образом, власти Приморья упустили шанс получить владивостокскую прописку нового авиаперевозчика. Ранее было заявлено, что «Аэрофлот» будет создавать единую дальневосточную авиакомпанию лишь на паритетных условиях с государством при активном участии субъектов ДФО. И планы могут быть реализованы при условии предоставления государством субсидий как минимум до 2016 года. Увы, но самым активным и «пробивным» в этом плане оказался губернатор Сахалинской области Александр ХОРОШАВИН. Руководители других дальневосточных субъектов неоднократно и единогласно высказывались за идею региональной авиакомпании, но дальше слов дело не двигалось. Вопрос дотирования был и остается весьма болезненным для бюджетов территорий.

Министр транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области Владимир ДЕГТЯРЕВ уточнил, что региональная власть за все годы существования САТ неоднократно пыталась убедить федеральный центр передать авиакомпанию в областную собственность, так как Сахалин ежегодно на 500 млн рублей субсидирует внутрирегиональные воздушные перевозки. К тому же область является единственным в РФ островным регионом, для которого воздушные и морские перевозки являются крайне важной сферой.

Досье: «Аэрофлот» принял решение объединить подконтрольные ему «Владивосток Авиа» и «Сахалинские авиатрассы» в единого дальневосточного перевозчика «Аврора». Акции ОАО «Владивосток Авиа» были переданы САТ, которая в октябре была переименована в ОАО «Авиакомпания «Аврора». В настоящее время основными владельцами «Владивосток Авиа» являются САТ (52,156% акций) и ООО «Аэро-Груз» (27,1267%). Еще 12% находятся в номинальном держании в Финпромбанке. Проведенная по заказу ОАО «Аэрофлот – российские авиалинии» независимая рыночная оценка определила рыночную стоимость одной обыкновенной акции «Авроры» в 12 тыс. 207 рублей. Таким образом, стоимость 49% составит 181 млн 54 тыс. 224 рубля. Приобрести пакет акций планируется за счет средств областного резервного фонда.

«Только после передачи САТ авиакомпании «Аэрофлот» нам удалось договориться о передаче нам 49% акций. Передать бесплатно нам они не могут, так как являются коммерческой структурой. В результате мы сможем участвовать в совете директоров «Авроры», будем видеть отчетность, сможем блокировать или отменять какие-то решения и предлагать свои инициативы», – цитирует Владимира Дегтярева «Интерфакс».

«Когда станем владельцами, будем прилагать все усилия, чтобы цены на воздушные перевозки не менялись и по возможности снижались. Возможно, будут какие-то льготные программы», – добавил он.

Ранее совет директоров «Аэрофлота» одобрил предоставление займа «Авроре» в размере 430 млн рублей с погашением к 2017 году. Выделяемые средства позволят обеспечить финансирование первоначальных мобилизационных затрат новой авиакомпании на возвратной основе.

В ноябре «Аврора» проведет свою презентацию для правительства РФ, где изложит стратегию дальнейшего развития. Тогда же планируется подписание соглашения между «Аэрофлотом» и губернатором Сахалинской области о сотрудничестве и передаче пакета акций. Юридическая процедура передачи акций займет несколько дней.

Головной офис «Авроры» будет находиться в Южно-Сахалинске. Также созданы пока два филиала – во Владивостоке и в Хабаровске, – которые возглавили бывшие специалисты «Владивосток Авиа». «Хабами для нас были и остаются аэропорты Владивостока и Хабаровска. Юридически произошло просто переименование САТ. Авиакомпания «Владивосток Авиа» продолжает работать, у нее очень большие долги. Часть бизнеса и сотрудников этой компании просто перешли в наш приморский филиал», – пояснил «Интерфаксу» первый заместитель генерального директора авиакомпании Андрей КОЛЕСНИК.

«Аврора» будет выполнять регулярные рейсы по всему Дальнему Востоку, в крупные города Сибири, а также почти во все страны Юго-Восточной Азии.

«В планах – к середине следующего года мы добавим два самолета Вoeing-737 и шесть А-319, которые «Аэрофлот» принял решение вернуть собственникам для последующей передачи нам», – сообщил Андрей Колесник.

Ранее ОАО «Аэрофлот – российские авиалинии» опровергло информацию о планируемых сокращениях сотрудников «Владивосток Авиа».

«В связи с созданием на базе авиакомпаний «Сахалинские авиатрассы» и «Владивосток Авиа» единой дальневосточной авиакомпании планируется увеличение объема операционной деятельности с созданием новых рабочих мест в регионе. Все сотрудники «Владивосток Авиа» сохранят рабочие места, а после завершения процесса интеграции будут трудоустроены в создаваемую дальневосточную компанию и дальневосточный филиал ОАО «Аэрофлот», – сообщили в компании.

Отметим, что «Аэрофлот» не исключает покупки региональных самолетов канадского производства Bombardier Q400 для авиакомпании «Аврора» у госкорпорации «Ростех». «Ростех» и компания Bombardier подписали меморандум о намерениях по созданию совместного предприятия в России, которое будет выпускать самолеты Q400 для региональных перевозок, в рамках МАКС-2013 в августе. По оценкам специалистов, потребность в таких самолетах в РФ и странах СНГ составит более 250 до 2030 года. В планах «Ростеха» начать их сборку уже через полтора года. По словам гендиректора «Аэрофлота» Виталия САВЕЛЬЕВА, парк дальневосточного авиаперевозчика будет как раз комплектоваться машинами класса Q400.

Досье: Bombardier Q400 – двухмоторный турбовинтовой среднемагистральный самолет с дальностью полета
до 2,5 тысячи километров, вмещающий 68-78 пассажиров. Лайнер получил сертификацию в России и считается заменой устаревшим Ан-24. Машина способна выполнять полеты с грунтованных взлетно-посадочных полос и обладает высокой крейсерской скоростью  (667 километров в час).

Олег КЛИМЕНКО, журнал "Дальневосточный капитал", ноябрь, 2013 г.

 

Теги: Аврора  Аэрофлот 


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