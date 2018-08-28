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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 29 Августа, 14:06 |
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"Восточная энергетическая компания" снизила поставки электроэнергии за рубеж
Всего по итогам года АО «ВЭК» экспортировало в Китай 3,299 млрд кВт-ч, что на 2,3% ниже результата 2014 года. Относительное снижение объемов поставки электроэнергии в Китай в сравнении с 2014 годом связано с уменьшением потребления в провинции Хэйлунцзян.
Объем экспорта электроэнергии в Монголию по итогам 2015 года составил 284,45 млн кВт-ч, что на 27,1% ниже показателей 2014 года. Снижение объемов поставки электроэнергии в Монголию связано со спадом промышленного производства в Монголии, а также с запуском нового энергоблока на Улан-Баторской ТЭЦ-4.
Техническую возможность экспорта электроэнергии в Китай обеспечивает комплекс межгосударственных ЛЭП напряжением 110, 220 и 500 кВ, соединяющих энергосистемы Дальнего Востока России и северо-восточных провинций Китая.
Экспортные поставки обеспечиваются закупкой сверхплановых объемов электроэнергии на территории Дальнего Востока, что обеспечивает региональным генерирующим предприятиям и инфраструктурным организациям оптового рынка увеличение коэффициента использования мощности и рост дополнительной выручки.
Досье «Дальневосточного капитал»: АО «Восточная энергетическая компания», 100%-е дочернее предприятие ПАО «Интер РАО», является единственным держателем и оператором контрактов на поставку российской электроэнергии в Китай и Монголию.
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