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"РАО ЭС Востока" и японская Komai Haltec намерены локализовать выпуск ветроустановок
Документ подписали заместитель гендиректора «РАО ЭС Востока» по стратегии и инвестициям Алексей КАПЛУН и член правления, исполнительный директор Komai Haltec Эми КОМАИ на заседании российско-японского консультативного совета по модернизации, журнал "Дальневосточный капитал".
«Учитывая наше плодотворное сотрудничество с Komai Haltec по другим проектам ВИЭ (возобновляемые источники энергии. - Прим. «ДК»), мы уверены, что сможем совместно организовать производство ветроэнергетических установок, полностью подходящих по техническим требованиям для внедрения в непростых климатических условиях Дальнего Востока», - сказал Алексей Каплун, слова которого приводятся в сообщении энергохолдинга.
До 2020 года «РАО ЭС Востока» планирует строительство 178 объектов ВИЭ на Дальнем Востоке, в их числе 4 ветропарка и 35 ветроэнергетических комплексов в изолированных энергорайонах общей мощностью более 100 МВт.
«Создание производственной площадки на территории Дальнего Востока повысит доступность оборудования японской компании для наших будущих строек. Японская компания также впоследствии сможет предлагать свое оборудование для реализации проектов на оптовом и розничном рынках ценовых и неценовых зон, где есть законодательные требования по локализации оборудования», - пояснил Алексей Каплун.
Оборудование Komai Haltec уже используется в ветроэнергетическом комплексе в Усть-Камчатске. Проект реализует «РАО ЭС Востока» совместно с правительством Камчатского края и японской организацией NEDO. Комплекс должен заработать на полную мощность до конца 2015 года.
В рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) «РАО ЭС Востока» и Komai Haltec подписали меморандум, согласно которому они собираются проанализировать возможность строительства ветропарка мощностью 1 МВт в поселке Тикси Булунского улуса Республики Саха (Якутия).
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