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21 Октября 2015, 11:18 | Компании

"Ростелеком" планирует развивать "Интернет вещей" и облачные сервисы

Уже в следующем году компания начнет строительство Центра обработки данных в Хабаровске

Бесперебойная связь, высокоскоростной интернет, облачные сервисы - без этого сегодня невозможна работа ни государственных органов, ни бизнес-структур. Более 60% телекоммуникационного рынка на Дальнем Востоке приходится на компанию «Ростелеком». Понимая всю степень ответственности по обеспечению дальневосточников качественными услугами, компания постоянно совершенствует существующие продукты и выводит на рынок новые, пишет журнал "Дальневосточный капитал".

О широчайшем спектре услуг, которые сегодня оказывает «Ростелеком» потребителям разного уровня - государственным органам, бизнес-структурам, частным лицам, - можно было получить полное представление на ежегодном ИТ-форуме «Дальинфоком», который прошел во Владивостоке в сентябре.

- Первостепенная задача компании «Ростелеком» - идти в ногу с современными разработками в телекоммуникационной сфере. Мы стремимся быть не просто оператором связи, но и партнером, который вместе со своими традиционными услугами предлагает еще и пакетные решения повседневных задач граждан, сектора экономики и власти. К Интернету присоединяются телевидение, видео-наблюдение, решения для безопасности и многое другое. Возможность доступа общества к самым современным полезным сервисам - залог развития Дальнего Востока, - обозначил общий тренд развития компании заместитель директора макрорегионального филиала - директор по работе с корпоративным и государственным сегментами макрорегионального филиала «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком» Алексей ЩУРОВ.

Основная тема «Дальинфокома-2015» - «Смарт-регион (Smart Region): инфокоммуникационная и ИТ-стратегия развития Дальнего Востока». И именно этой теме был посвящен основной стенд «Ростелекома».

«Для того чтобы возник «умный город», следует внедрять инновации сразу в нескольких направлениях, - отмечает Алексей Щуров. - Во-первых, изменения должны коснуться большинства сфер, например: безопасности, образования, ЖКХ, здравоохранения, строительства, сферы услуг и других. Во-вторых, необходима полная информация о требованиях органов власти к такого рода городам, ожиданиях представителей бизнеса и граждан».

«Ростелеком», как одна из крупнейших в России и Европе телекоммуникационных компаний национального масштаба, имеет опыт построения различных систем и готова предложить тот уровень автоматизации разных сфер жизни, расширения инфраструктуры, которого ожидают власть, бизнес и общество. Так, на стенде «Ростелекома» были презентованы основные решения в области фотовидеофиксации нарушений ПДД, внедрения информационных технологий в сфере медицины и ЖКХ. Многие из них уже внедрены в разных городах России и успешно работают.

Особое внимание сегодня уделяет компания комплексным информационным решениям по информатизации сферы здравоохранения - полностью информатизировать работу лечебных заведений телекоммуникационный лидер планирует и на Дальнем Востоке.

- На сегодняшний день «Ростелеком» предлагает комплексные решения по информатизации здравоохранения. Кроме канальной составляющей (интернет, VPN-каналы), мы предоставляем органам здравоохранения возможность внедрения единой информационной системы для лечебных учреждений. В рамках данных учреждений автоматизируются все протекающие в них бизнес-процессы, - рассказал Алексей Щуров. - В настоящий момент у «Ростелекома» имеется более 25 решений регионального уровня, в которых были комплексно осуществлены подходы к информатизации здравоохранения.

Еще одно новое решение от «Ростелекома» - услуга «Новая телефония», которая на данный момент развернута в том числе и на Дальнем Востоке, а также - услуга аудио-конференции, позволяющая экономить на путешествиях и командировках, эффективно решать вопросы при помощи совещаний. Услуга аудиоконференции доступна по мобильным и фиксированным сетям и не требует наличия интернета. Звонки на номер 8800, на базе которого организуется услуга аудиоконференции, бесплатны.

Помимо презентации уже работающих сервисов, «Ростелеком» представил и целый ряд перспективных проектов.

«У компании «Ростелеком» достаточно протяженные магистральные линии связи, и порядка 20% из них - оптоволокно. Протяженность этих линий более 18 тысяч километров. Но до сих пор большая часть Дальнего Востока пока пользуется спутниковыми каналами связи, - рассказал Алексей Щуров. - Поэтому сегодня мы, как и жители Камчатки и Магадана, ждем завершения строительных работ по прокладке подводного кабеля. В сентябре в Магадане была сварена последняя муфта, которая завершила монтаж подводной части оптического кабеля с Сахалина в Магадан. Теперь судно двигается в сторону Камчатки, чтобы там начать прокладку кабеля. Уже в ближайшее время жители этих регионов получат доступ к современным интернет-сервисам, требующим высоких скоростей передачи данных. Им станут доступны безлимитные тарифы на интернет, телевидение высокого качества, просмотр каналов в формате HD, услуги на основе облачных технологий, а также мобильный интернет и финансовые сервисы. Вместе с тем мы ведем активную работу по развитию внутризоновых сетей связи. На Колыме и на Камчатке идет замена технологически устаревших медных кабелей на современные оптические (технология Metroethernet)».

По словам Алексея Щурова, «Ростелеком» - активный участник проекта по устранению цифрового неравенства. «Большой объем работ в рамках этого проекта на Дальнем Востоке уже выполнен, и на достигнутом мы не останавливаемся, - говорит спикер. - Мы планируем установить более 2000 таксофонов, порядка 500 точек доступа. Мы прокладываем оптические линии связи и в населенные пункты с численностью проживающих 250-300 жителей, и точки доступа по технологии Wi-Fi позволяют людям подключиться к Интернету. Проведя оптику в населенный пункт, мы можем гарантировать оказание услуг на более высоком уровне. Если в 2014 году общая емкость между региональными каналами и магистральной сетью «Ростелекома» составляла 200 Гбит в секунду, то сейчас она составляет уже 240 Гбит. И потенциал для дальнейшего развития еще есть».

Еще одно перспективное направление, в котором компания планирует развиваться, - это так называемый «Интернет вещей» - концепция вычислительной сети сложных физических машин, промышленных производств, логистических систем, систем безопасности, оснащенных датчиками и интегрированных с интеллектуальными системами. «Ростелеком» выбрал для себя промышленный «Интернет вещей» как одно из стратегических направлений своего развития.

По мнению Алексея Щурова, данное направление обладает огромным потенциалом в таких отраслях, как машиностроение, энергетика, логистика и транспорт, сельское хозяйство, строительство, здравоохранение, и многих других. По оценкам и планам мировых сервисных гигантов (в т. ч. зарубежных телеком-компаний), сектор «Интернета вещей» и промышленного Интернета является не только одним из стратегически важных, но одним из самых быстрорастущих сегментов.

В ближайших планах «Ростелекома» на Дальнем Востоке и значительное увеличение инфраструктуры для применения облачных технологий.

«Мы провели подготовительные мероприятия по строительству центра обработки данных для предоставления облачных сервисов нашим клиентам. Его мы планируем построить в Хабаровске, - продолжает Алексей Щуров. - Сейчас идет работа по подготовке технико-экономического обоснования, в ближайшее время мы вынесем его на инвестиционный комитет. И надеемся, что в следующем году приступим к реализации этого проекта. Он будет строиться поэтапно. К 2020 году он позволит предложить нашим клиентам новый уровень сервиса в части облачных сервисов. Сейчас у нас есть готовые разработанные проекты облачных сервисов, которые мы предлагаем не только органам власти, но и корпоративным клиентам. Это облачные офисные предложения, приложения «1С Бухгалтерия», облачная телефония. Надеемся, что строительство ЦОД в Дальневосточном регионе позволит еще более эффективно привлекать «в облако» наших клиентов».

Досье «Дальневосточного капитала»: Макрорегиональный филиал «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком» - структурное подразделение ПАО «Ростелеком», которое действует на территории региона. Макрорегиональный филиал создан в апреле 2011 года на базе ОАО «Дальсвязь» после присоединения этой компании к ОАО «Ростелеком» и объединяет 7 региональных филиалов: Амурский, Камчатский, Магаданский, Приморский, Сахалинский, Хабаровский и филиал «Сахателеком».

Елена АРДАЛЬЯНОВА.  Журнал "Дальневосточный капитал", октябрь, 2015 год. 

 

Теги: сервисы  Ростелеком 


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