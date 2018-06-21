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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Воскресенье| 01 Июля, 04:17 |
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Денис САРАНА, член совета директоров ОАО "Владивостокский морской рыбный порт": Условие развития региона - доверие предпринимателям
Владивостокский морской рыбный порт планирует стать одним из первых резидентов Свободного порта Владивосток. И уже предъявляет инвестиционный проект, который соответствует духу и букве создаваемого в Приморском крае льготного режима.
Решимость приморских бизнесменов действовать подтверждает тот факт, что первым событием Восточного экономического форума стало подписание соглашения между Фондом развития Дальнего Востока и Байкальского региона и ОАО «Владивостокский морской рыбный порт» о финансировании проекта по проектированию, строительству и оснащению оборудованием объектов холодильно-складской инфраструктуры на территории порта.
О том, как компания встраивает свои планы развития в новые возможности и какими должны быть правила игры, «Дальневосточный капитал» разговаривал с членом совета директоров ОАО «Владивостокский морской рыбный порт» Денисом САРАНОЙ.
- Денис Викторович, как удалось «найти подход» к деньгам Фонда и о чем с ним договорились?
- Мы считаем, что наш проект очень логично вписывается в те задачи, которые стоят перед Фондом. Пришло время технического перевооружения портовой инфраструктуры, в том числе обеспечивающей рыбную логистику. Мы, как частный бизнес, готовы это делать, отлично понимаем, зачем это нужно нам. Общая программа модернизации и развития Владморрыбпорта на следующие 5-10 лет оценивается в сумму около 3,5 млрд рублей, из нее самый «осторожный», инфраструктурный и низкорентабельный проект - строительство современного большого холодильника на территории порта. Создание такого объекта отвечает смыслу и задачам Фонда развития, поэтому он готов поучаствовать в проекте, предоставив 1,2 млрд рублей на десять лет на приемлемых условиях.
- Насколько я знаю, у вас и сегодня не всегда загружены мощности существующего холодильного хозяйства в порту. Вы прогнозируете рост рыбного грузопотока в ближайшие годы? Какие вообще складываются тенденции на этом рынке, на что вы ориентируетесь, инициируя капиталоемкий инвестиционный проект?
- Если ориентироваться не на мечты и «хотелки» развития региона, а объективно смотреть на ситуацию (а мы, как предприниматели, вкладывающие свои деньги в проект, не имеем права на другой подход), то взрывного роста рыбных грузов ни в нашем порту, ни где-либо еще на Дальнем Востоке пока не ожидается. Сегодня уже есть небольшая прибавка - процентов 15 по сельди и минтаю, но это пока не связано с ростом экономики или спроса на рыбу. Отчасти эту динамику можно объяснить импортозамещением, отчасти - изменением цен на рынках. Например, в какой-то момент цена минтая на внутреннем рынке была выше, чем на китайском, который насытился нашим минтаем и заодно увеличил поставки недорогой рыбы из других стран.
Важно учитывать, что российский рыбный рынок, в том числе его логистика, формировался годами и находится в зрелой фазе, он развит и сбалансирован. Вы где-нибудь видите дефицит рыбы? Только если вы платить не готовы за нее, тогда, конечно, ее нет - как и любого бесплатного продукта.
Далее - призывы «завернуть рыбу на берег», организовать ее глубокую переработку и отправить, прежде всего, российскому потребителю, пока не работают. Это не дело рыбаков. Для этого должен быть платежеспособный спрос на новые виды продукции, на полуфабрикаты, а его нет. Вся рыба так или иначе попадает на стол переработанной, никто мороженую сырую горбушу или минтай в стране не ест! Рыбак должен ловить рыбу и делать все, чтобы сохранить объемы добычи, предприятия, своих людей, опытные кадры. Переработка - задача уже совсем другой, пищевой, отрасли. Мы же не заставляем хлеборобов, например, печь булочки и круассаны, а животноводов - делать котлеты и стейки и в замороженном виде отправлять во все концы России. Почему именно про рыбную отрасль мы слышим странные идеи о ее «сырьевой направленности»? Это же просто напускание тумана и отвлечение от реальных задач.
Пока мы оцениваем свою долю в перевалке рыбной продукции в пределах сложившихся объемов - 250 тыс. тонн в год, это 40% всей рыбы, идущей через дальневосточные порты.
Какие риски мы видим для себя? Первое - отсутствие стабильных правил игры и аккуратного, одинакового для всех регулирования. Это нарушает нормальную рыночную конкуренцию. Посмотрите, что происходит на рынке контейнерных перевозок. В рамках создания особой экономической зоны (в районе сборочных производств «Соллерса») кто-то получает мощное финансирование из федерального и регионального бюджетов и создает в бухте Золотой Рог еще один контейнерный терминал, который точно будет переваливать не только специфическую продукцию, необходимую для автомобильного производства, но и любые другие грузы. Начнется перетягивание грузовой базы из существующих, причем незагруженных, портов, которые таких государственных финансовых вливаний не получают. Неравная конкуренция.
Такая же ситуация может сложиться и в рыбной логистике. Опять озвучиваются планы создания какого-то рыбного кластера в Приморье, который тут же потребует многомиллиардных бюджетных вливаний. Нормальной экономики в этих проектах нет - это доказано. Сегодня вся рыбная логистика в Приморье - это порядка 700 млн рублей выручки (!). Проекты кластеров и холодильников в чистом поле - это просто идеи освоить деньги, построить очередные «хаятты» и заодно демотивировать развитие реальных предприятий.
Разговоры про рыбную логистику, кластеры за последние полтора-два года исказили понимание людей и уводят от реальности. Мы же принципиально говорим участникам рынка: наш проект рабочий, у нас есть деньги, мы знаем, что строить, как и зачем, у нас уже есть 250 тысяч тонн оборота рыбопродукции, не надо его «из воздуха» придумывать.
- Что будет представлять из себя ваш холодильный комплекс, насколько он способен повысить эффективность компании?
- Пока за основу взят недавно реализованный проект фирмы Yantai Moon, двухконтурный холодильник емкостью до 50 тыс. тонн, по экспертным оценкам являющийся самым современным технологическим сооружением в своем классе. Таким образом, мы решаем вопросы энергоэффективности, повышения качества хранения, становимся еще более конкурентными на этом рынке. Реализуем мы его на месте старого, аварийного холодильника №1.
Для реализации проекта нам важно получить статус резидента Свободного порта Владивосток. Именно льготы, предоставляемые в рамках этого режима, позволят сделать этот проект окупаемым. Мы понимаем, что текущий поток прибыли и доходов компании несколько уменьшится, поскольку нам придется в том числе возвращать деньги Фонду развития, но вырастет капитализация порта, мы создадим основу для роста будущих доходов.
- Получается, что звезды удачно сошлись. Чтобы стать резидентом СПВ, нужен хороший инвестиционный проект, для его реализации можно задействовать финансирование института развития - Фонда. У вас есть конкретный план…
- Виды деятельности, которые могут получить поддержку в режиме СПВ, Наблюдательным советом на сегодня не определены, но мы уверены, что логистика, особенно рыбная, вопросов не вызовет. Мы готовы вкладывать частные инвестиции и, помимо строительства холодильника, реализуем собственную программу модернизации порта. У нас хорошие отношения с банками, которые уже кредитуют нас на цели развития. Партнерство Фонда в данном случае ценно для нас даже не столько стоимостью заемных денег. В его лице мы получаем участника проекта, который поможет нам обеспечить поддержку на государственном, межведомственном уровне.
- Это уже застарелая проблема отношений с ФГУП «Нацрыбресурс»…
- Да, это еще один риск, который может отменить многие планы. Ни Фонд развития, ни мы сами не готовы инвестировать, если не получим гарантию того, что у нас не отберут причалы. А Росрыболовство не решит тем временем, что еще где-нибудь хорошо бы построить холодильник за счет тех денег, которые мы платим за аренду причальных стенок.
Коллеги из Росрыболовства говорят нам: «Вы сначала постройте, а мы подумаем - передавать ли причалы вам или еще кому-то». Так не будет, бизнес под «честное слово» чиновников не работает. И полномочий давать такие обещания у них тоже нет, законом это не предусмотрено. В этом нас поддерживают и полпред президента в ДФО Юрий ТРУТНЕВ, и краевая администрация.
В 2014 году была принята программа использования федерального имущества, которая четко определяет, что любое федеральное имущество, востребованное в коммерческом обороте, о котором могут заботиться обычные предприятия, необходимо отдавать им, в частные руки.
А иначе, то есть сейчас, получается, что вся арендная плата уходит на содержание чиновников, а вовсе не на поддержание причальной инфраструктуры в надлежащем состоянии. При этом арендные платежи у нас относятся к затратам, а так бы мы с них заплатили налог на прибыль, НДС, людям бы зарплату подняли, инфраструктуру поддерживали. Логики для государства вообще нет… Ну а пока мы сами тратим средства на поддержание государственной инфраструктуры, дополнительно. Для нас это жизненно необходимо, это вопрос нашего выживания.
- У вас есть ощущение, что что-то все-таки меняется и в ближайшее время развитие будет идти более динамично?
- Пока есть ощущение, что кое-где мы слишком радужно смотрим на вещи и не у всех есть понимание того, что экономика растет от труда, от добавленной стоимости. Как в «Евгении Онегине»: «…не нужно золота ему, когда простой продукт имеет». Национальное богатство нужно создавать работая, а не просто перераспределяя.
Свободный порт - правильная идея. Мы будем платить меньше налогов, но деньги останутся на нашей территории, у предприятий, которые умеют ими распоряжаться и делать так, чтобы они росли, а не растворялись в нереальных планах. Я приветствую все новации - и территории опережающего развития, и Свободный порт Владивосток, они мотивируют инвесторов, и прежде всего - наших, российских, развивать уже действующие предприятия.
Лариса Ларина. Журнал "Дальневосточный капитал", октябрь, 2015 год.
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