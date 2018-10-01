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Экономический кризис спровоцировали рост на Дальнем Востоке неплатежей за тепло
Последние месяцы прошлого года преподнесли неприятный сюрприз «Дальневосточной генерирующей компании»: резко снизился поток платежей за горячую воду и теплоснабжение. Январь нового года лишь подтвердил пессимистичные прогнозы энергетиков о том, что потребители в условиях экономического кризиса станут задерживать коммунальные платежи. Число неплательщиков выросло как среди населения, так и среди юридических лиц, но львиная доля неплатежей пришлась все же на население.
Досье «Дальневосточного капитала»: Дебиторская задолженность потребителей Дальнего Востока на 01.01.2015 г. составляла 5,9 млрд рублей, из них 4,4 млрд рублей - долги населения (74%). Самый крупный должник - Хабаровский край - около 3,4 млрд рублей (из них 2,8 млрд рублей - население), в Приморском крае задолженность потребителей за тепло составила 1,8 млрд рублей (население - 1,5 млрд рублей), в Амурской области - свыше 640 млн рублей (население - свыше 614 млн рублей), Юг Якутии - 351 млн рублей (население - свыше 307 млн рублей).
Если сравнить уровень неплатежей за 2014 год с аналогичным периодом 2013 года, то приходится констатировать, что сумма дебиторской задолженности ДГК увеличилась более чем на 753 млн рублей, отмечают в руководстве компании. Наибольший ее рост пришелся на Амурскую область (354 млн рублей) и два самых населенных региона Дальнего Востока - Хабаровский и Приморский края. Так, в Хабаровском крае дебиторская задолженность выросла на 263 млн рублей, из которых на население пришлось 255 млн рублей. В Приморье - почти на 107 млн рублей, в том числе долги населения выросли на 100 млн рублей. Из всех субъектов ДФО, где ОАО «ДГК» является энергоснабжающей организацией, наименьший рост задолженности отмечен в Якутии - более чем на 25 млн рублей, из них на 20 млн рублей увеличились долги населения.
Население предпочло телевизоры
Справедливости ради стоит отметить, что большую часть прошлого года специалисты теплосбыта отмечали улучшение платежной дисциплины жителей региона. И то, что произошло в конце года, связывают с резким падением курса рубля и желанием населения истратить деньги на покупку товаров по старой стоимости. И действительно, практически повсеместно наблюдался ажиотажный спрос на бытовую технику, товары народного потребления, автомобили и пр. Люди покупали все, забывая о коммунальных платежах.
- Перестала платить даже та группа населения, которая рассчитывалась месяц в месяц или в следующий месяц, - говорит заместитель генерального директора ОАО «ДГК» по сбытовой деятельности Дмитрий БОГДАНОВСКИЙ. - Платежи энергетикам люди не спешили осуществлять, исходя из той логики, что стоимость тепловой энергии не изменится.
Отсрочка с условием
Подкачала и платежная дисциплина юридических лиц. Среди крупнейших должников «ДГК» оказались: ОАО «Амурские коммунальные системы», накопившее свыше 600 млн рублей долгов, ФГУП «Дальневосточное» - более 30 млн рублей, ОАО «Ремонтно-эксплуатационное управление», принадлежащее Минобороны, - свыше 108 млн рублей. Одной из проблемных групп потребителей по-прежнему оставались товарищества собственников жилья и управляющие компании.
По словам Дмитрия Богдановского, проблемы с потребителем-перепродавцом «Амурские коммунальные системы» начались еще с февраля 2014 года.
- Январь этот потребитель оплатил полностью, но начиная с февраля «Амурские коммунальные системы» ежемесячно оспаривали в суде до 30% потребленной тепловой энергии, хотя ни филиал «Амурская генерация», ни ДГК не меняли ни договор теплоснабжения, ни схему подачи тепла, ни порядок расчетов объемов полезного отпуска. Энергетики в настоящее время находятся в такой же сложной экономической ситуации, как и любой другой российский бизнес, и вынуждены действовать жестко ради сохранения стабильности энергоснабжения региона, - считает Дмитрий Богдановский. - Нам пришлось взыскивать с компании недополученные суммы через суд, и все суды с этим должником ДГК выиграла, - отметил он.
Всего за прошлый год в арбитражные суды ОАО «ДГК» предъявило к юридическим лицам около тысячи исковых заявлений на сумму около 2 млрд рублей, из них еще до выдачи исполнительного листа было оплачено свыше 1 млрд рублей. Успешная судебная практика возвращения долгов дала результат: в январе этого года юрлица буквально засыпали энергоснабжающую компанию письмами с просьбой предоставить рассрочку или перенести срок оплаты, но только не отключать от теплоснабжения.
- Мы идем навстречу таким просьбам и готовы заключать договоры коммерческого кредита по отсрочке или рассрочке оплаты, но со ставкой 25% годовых - именно под такой процент ОАО «ДГК» получает банковские кредиты, которыми вынуждено покрывать недополученные доходы. Ведь компания должна покупать топливо для ТЭЦ, проводить ремонт оборудования и выполнять все необходимые для своей деятельности работы на протяжении долгой и холодной зимы, несмотря на непогашенные перед ней долги, - рассказал Дмитрий Богдановский.
И лишь в крайних случаях, если потребитель не соглашается заключать договор о реструктуризации долга, энергетики идут на отключение от теплоснабжения. И здесь они намерены действовать жестко.
Населению не стоит расслабляться
ОАО «ДГК» намерено в этом году ужесточить меры воздействия и на население. Не стоит расслабляться, предупреждает Галина ОВЧИННИКОВА. У компании в запасе правовой ресурс и меры, способные принудить должников к оплате. По ее словам, в 2014 году юристы ОАО «ДГК» предъявили в суды общей юрисдикции и мировым судьям более 70 тыс. исков и заявлений в отношении физических лиц на сумму около 1,2 млрд рублей. В досудебном порядке они оплатили около 300 млн рублей.
- Опыт показал, что хорошие результаты дают рейды судебных приставов, - отметила Галина Овчинникова. - Чем больше рейдов, тем больше суммы поступлений. В конце марта юристы ОАО «Дальневосточная генерирующая компания» и Служба судебных приставов начали совместные рейды, в ходе которых злостных неплательщиков за коммунальные услуги будут выявлять с помощью аппаратно-программного комплекса «Дорожный пристав» (АПК). АПК выглядит как обычный планшетный компьютер, который сканирует номера автомобилей. И, если выяснится, что у автовладельца имеется задолженность за коммунальные услуги, ему будет предложено произвести расчет на месте. В противном случае пристав арестует автомобиль. Вся процедура будет производиться в оnline-режиме и займет не более пяти минут.
Ну а те, кто все же проигнорирует квитанции за теплоснабжение, в итоге заплатят намного больше, подчеркивает Галина Овчинникова. По результатам 2014 года кроме обязательных платежей должники заплатили более 33 млн рублей штрафов и возместили более 22 млн рублей госпошлины за подачу исков в суды.
Досье «Дальневосточного капитала»: ОАО «Дальневосточная генерирующая компания» - четвертая по величине установленной мощности (5 846,58 МВт / 12 615,28 Гкал в час) ТГК в России и крупнейший участник энергетического рынка Дальнего Востока. Входит в ОАО «РАО Энергетические системы Востока». Производит тепловую и электрическую энергию, обеспечивает централизованным теплоснабжением юг Дальнего Востока. Доля выработки электроэнергии компании по объединенной энергосистеме Дальнего Востока в среднем 70%. В 2014 году ОАО «ДГК» было выработано 23,124 млрд кВт-часов электроэнергии и отпущено 21,744 млн Гкал теплоэнергии. В компании работают свыше 15 тысяч человек. В ее состав входят 15 электростанций и 8 крупных котельных в пяти субъектах РФ (Амурской и Еврейской автономной областях, Хабаровском и Приморском краях, на юге Республики Саха (Якутия)), 980 км тепломагистралей (в двухтрубном исчислении) и крупный угольный разрез.
Надежда ВОРОНЦОВА.
Журнал "Дальневосточный капитал", апрель, 2015 год.
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