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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Понедельник| 09 Июля, 13:03 |
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FESCO купила «МетизТранс»
Доли приобретались на баланс ООО «Фирма «Трансгарант» (входит в группу FESCO), которое выкупило 99,9% долей у основного собственника группы компаний «МетизТранс». Финансирование сделки осуществлено при помощи заемного капитала.
Парк компании состоит преимущественно из полувагонов и фитинговых платформ, количество которых составляет 732 и 120 единиц соответственно.
По условиям соглашения с продающей стороной сумма сделки не разглашается.
«Деятельность группы «МетизТранс» сосредоточена на рынке перевозок угля в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке, где «Трансгарант» сегодня является одним из крупнейших игроков. В FESCO расценивают приобретение хорошо выстроенного, эффективного бизнеса как усиление позиций транспортной группы в сегменте железнодорожных перевозок грузов в этих регионах», – комментирует вице-президент по железнодорожному дивизиону FESCO Алексей ГРОМ.
С приобретением «МетизТранса» общий парк железнодорожных вагонов FESCO составит более 19 тысяч единиц. По словам Грома, сделка стала одним из элементов реализации стратегии развития железнодорожного бизнеса FESCO, которая предусматривает увеличение вагонного парка группы как минимум до 20 тысяч единиц до конца 2011 года.
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