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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 30 Августа, 07:20 |
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Андрей ЛЕВЫКИН, директор Дальневосточного филиала компании "МегаФон": Развитие телеком-технологий способствует росту качества жизни дальневосточников
- Андрей Борисович, насколько Дальний Восток сегодня встроен в общее информационное пространство? Есть какие-то сервисы, услуги связи, которые доступны жителю, скажем, Москвы и недоступны дальневосточнику?
- Качество, надежность связи зависят от развитой телеком-инфраструктуры, которая включает и оптоволоконные линии, и базовые станции, и другие объекты связи. Дальний Восток - огромный и неоднородный регион. Например, в Хабаровске или Владивостоке вы получите те же услуги связи и в том же, или даже лучшем, качестве, что и в Москве. В большинстве городов, во многих поселках и селах в регионе у нас развернуты сети LTE, не говоря уже о сетях второго и третьего поколения. В Хабаровске, Владивостоке, Южно-Сахалинске, Комсомольске-на-Амуре, Благовещенске, Якутске и ряде других городов «МегаФон» запустил LTE-Advanced, стандарт мобильной связи, который обеспечивает передачу данных в 100-200 Мбит/с. При этом стоимость мобильного интернет-трафика постоянно снижается. И это, вместе с удешевлением смартфонов, способствует повышению доступности мобильного интернета для дальневосточников.
Но значительная часть Дальнего Востока - это так называемые спутниковые регионы: Чукотка, ряд районов Якутии, Магаданской и Сахалинской областей, Камчатского края. Организация связи там возможна только по спутниковым каналам.
Сеть спутниковой связи занимает ключевое место в инфраструктуре Дальневосточного филиала «МегаФона». У нас на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири развернута собственная спутниковая сеть VSAT, самая крупная в компании. Наш филиал потребляет около половины всего спутникового ресурса компании. Но, конечно, использование только спутникового ресурса значительно ограничивает возможности операторов в таких регионах. Мы решаем эту проблему прежде всего за счет расширения емкости используемых каналов.
Например, в этом году значительно увеличили емкость каналов в Чукотском автономном округе. Весной здесь был расширен магистральный спутниковый канал, после чего средняя скорость передачи данных в нашей сети выросла на 30-40%. Улучшилось качество связи, повысилась надежность соединения. Абоненты получили возможность выходить в интернет на скорости более 1 Мбит/с.
При этом мы видим огромную потребность в мобильном интернете у тех, кто живет на Крайнем Севере. Порядка 50-60% абонентов в этих регионах уже пользуются смартфонами. На той же Чукотке объем мобильного интернет-трафика вырос в пять раз за последние пять лет.
- Приход подводной ВОЛС в Магадан и на Камчатку сильно повлиял на ситуацию со связью в этих регионах?
- Прежде всего, нужно уточнить, что речь идет о магистральной линии связи, которая пришла в административные центры Магаданской области и Камчатского края. При этом во многих населенных пунктах здесь, как и в Якутии, по-прежнему доступна только спутниковая связь.
Но, безусловно, подключение Магадана и Петропавловска-Камчатского к ВОЛС - знаковое событие. Когда почти год назад «МегаФон» перевел свой магистральный канал Хабаровск - Магадан со спутниковой трансмиссии на оптоволокно, его пропускная способность выросла сразу в 7,6 раза. Соответственно, увеличилась скорость мобильного доступа в интернет, повысилась надежность работы сети связи, снизилась стоимость услуг передачи данных. В этом году то же самое произошло на Камчатке. Сейчас в этих регионах у нас развернута сеть LTE.
Условно говоря, еще вчера там на смартфоне с трудом открывались письма в почте, а сейчас можно без зависаний смотреть видео в HD-качестве. Это, безусловно, способствует более интенсивному развитию регионов, обеспечивает встроенность в пространство цифровой экономики тех проектов, которые планируются в рамках территорий опережающего развития (ТОР) и свободного порта.
К примеру, «МегаФон» в начале прошлого года запустил сеть LTE-Advanced на территории сахалинского горнолыжного комплекса «Горный воздух», вошедшего в состав одноименной ТОР. Это популярное место отдыха дальневосточников плюс площадка для спортивных мероприятий всероссийского и мирового уровня и база для подготовки спортсменов.
- Сегодня много говорится, что действующие бизнес-модели телекоммуникационных компаний требуют как минимум пересмотра в нынешних меняющихся реалиях. Кем себя видит «МегаФон» в новых обстоятельствах: инфраструктурной компанией, обеспечивающей доступ в сеть своим абонентам, или чем-то большим?
- Да, сегодня мы, как телеком-компания, находимся в эпицентре больших изменений. Ведь именно телекоммуникационные технологии являются драйвером этих процессов, служат основой для развития цифровой экономики. И наша компания намерена использовать те возможности, которые она дает. Не так давно «МегаФон» принял новую стратегию развития, которая заключается в росте бизнеса за счет создания экосистемы услуг для цифровых клиентов - прежде всего, контентных и финансовых, а также развития инновационных услуг и новых продуктов для корпоративных клиентов - М2М, мобильная реклама, облачные решения.
И у нас есть определенные конкурентные преимущества. У «МегаФона» более широкий спектр частот в диапазонах 1800 и 2600 МГц, который позволяет обеспечивать лучшие скорости передачи данных в сети. Во время Петербургского международного экономического форума, прошедшего в июне, «МегаФон» и компания Huawei продемонстрировали решение с применением технологий, лежащих в основе 5G, и установили абсолютный рекорд скорости мобильной передачи данных в России - более 35 Гбит/с.
Вместе с развитой инфраструктурой более широкий частотный спектр позволяет обеспечивать лучший клиентский опыт при пользовании услугами «МегаФона», а также развивать сеть с наименьшими затратами.
Также в прошлом году мы заключили сделку с Mail.ru Group, которая дает нам возможность построения цифровой экосистемы через лучшее понимание клиента и создание уникальных цифровых продуктов.
В прошлом году «МегаФон» выпустил собственную банковскую карту, не имеющую аналогов на рынке. Ее уникальность в том, что счет этой карты - это счет мобильного телефона. Большую востребованность мы видим в отношении «МегаФон.ТВ» и других наших контентных сервисов. Именно на абонентов, потребляющих цифровой контент, ориентирована и наша новая линейка тарифных планов «Включайся!», для создания которой была использована аналитика больших данных. Эта тарифная линейка построена на реальных интересах цифровых пользователей. Названия тарифов соответствуют наполнению по интересам: говорить, переписываться в мессенджерах, слушать музыку, общаться в социальных сетях, смотреть видео. В зависимости от предпочтений, мы сделали неограниченный доступ к тем или иным приложениям - к WhatsApp, YouTube, стриминговым музыкальным сервисам.
- Вы упомянули об инновационных услугах для бизнес-клиентов. Что это за услуги?
- В последнее время значительно вырос интерес бизнеса и госструктур к M2M-решениям, основанным на технологии передачи данных между устройствами. Это позволяет корпоративным клиентам снижать издержки. Наибольшее распространение сервисы M2M получили в сфере контроля за транспортом, организации охраны объектов, в удаленном управлении приборами учета.
«МегаФон» - один из ключевых игроков российского телеком-рынка M2M и к началу 2017 года занял около 37% рынка по оценке AC&M. По итогам I квартала 2017 года наша компания обслуживает около 4 млн сим-карт, установленных в различных устройствах, соединенных с интернетом. Например, во Владивостоке городская скорая помощь развивает телемедицину с помощью M2M-технологий «МегаФона». Данные передаются с навигационных устройств карет скорой помощи, а также с находящихся на их борту планшетов.
Одной из основных тенденций развития рынка телекоммуникационных услуг является развитие облачных решений. Все больше клиентов предпочитает хранить информацию в Центре обработки данных компании.
Перспективное направление - анализ больших данных. Эта технология лежит в основе нашей услуги «МегаФон.Таргет». Этот сервис дает возможность бизнес-клиентам осуществлять информационные рассылки с фильтрацией получателей по географическому положению, возрасту, полу, типу используемого устройства и т. д.
- В экономике Дальнего Востока сильна ресурсная составляющая, и для какого-нибудь рудника, расположенного вдали от коммуникаций, актуально простое наличие качественной связи.
- Безусловно, у каждой отрасли своя специфика, которая, в свою очередь, может меняться в зависимости от региона. В труднодоступных районах Якутии, Камчатки и других северных территорий, там, где отсутствует покрытие сети, мы организуем связь для предприятий нефтяной, горнодобывающей, рыбодобывающей промышленности, используя спутниковый ресурс. К примеру, недавно «МегаФон» в рамках корпоративного соглашения с золотодобывающим предприятием «Нерюнгри-Металлик» построил и запустил базовую станцию на территории строящегося золоторудного комплекса «Гросс» в Олекминском районе Якутии.
В качестве временного решения предлагаем уникальную услугу «Передвижная базовая станция». Одним словом, мы делаем все, чтобы наши клиенты при любых обстоятельствах были обеспечены качественной и надежной связью.
Что же касается обеспечения связью удаленных малонаселенных пунктов, эти проекты зачастую убыточны для оператора. А операционные затраты на содержание здесь объектов связи зачастую выше, чем затраты на строительство. И более активному развитию телеком-инфраструктуры на территории отдаленных районов Дальнего Востока могло бы способствовать более активное использование механизма государственно-частного партнерства.
Журнал "Дальневосточный капитал", август, 2017 год.
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