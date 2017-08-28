Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
АТР РФ ДФО
www.dvkapital.ru
Среда| 30 Августа, 07:20 |
О КОМПАНИИ РЕКЛАМА АРХИВ | ПОДПИСКА | RSS |
Амурская область
Еврейская автономная область
Камчатский край
Магаданская область
Приморский край
Республика Саха (Якутия)
Сахалинская область
Хабаровский край
Чукотский автономный округ
Курсы валют
1 USD 58 р.
1 EUR 70 р.
100 JPY 5300 р.
10 CNY 880 р.
Индексы ММВБ
Тема номера
Денис САРАНА, учредитель ООО "Владивостокский рыбный терминал": Режим свободного порта добавил бизнесу драйва
свежий номер
Дальневосточный капитал № 8, 2017

Регион сегодня
29.08 |
Проект ВНХК в Приморье проходит государственную экологическую экспертизу
29.08 |
На ВЭФ во Владивостоке ожидается рекордный инвестиционный портфель
29.08 |
Во Владивостоке определили гостиницы для участников ВЭФ
29.08 |
В Приморье сняли и продали первый мед с "дальневосточного гектара"
29.08 |
В Приморье создан технопарк по переработке и обогащению угля
статьи раздела
Часовой пояс
28 Августа 2017, 12:48
Амурский форум: Россия и Китай - что нам стоит мост построить Актуальные вопросы приграничного сотрудничества
статьи раздела
Отрасль
22 Августа 2017, 18:09
Китай хочет получить здоровый продукт из Приморья Вера ЛОМОНОСОВА, финансовый директор агропромышленной группы компании "Армада": У наших соседей свой алгоритм участия в совместных проектах
статьи раздела
Отрасль
22 Августа 2017, 17:44
Дмитрий НИКИФОРОВ: Нужно автоматически признать резидентами ТОР или СПВ всех местных сельхозпроизводителей Многолетний опыт работы нашего предприятия показывает, что от нас не зависит только погода, - говорит директор ООО "Совхоз "Искра"
статьи раздела
Компании
22 Августа 2017, 17:22
Андрей ЛЕВЫКИН, директор Дальневосточного филиала компании "МегаФон": Развитие телеком-технологий способствует росту качества жизни дальневосточников Для комплексного развития Дальнего Востока необходима современная инфраструктура, в том числе - телекоммуникационная. О том, насколько жители Востока России обеспечены услугами связи и доступны ли им передовые телеком-технологии, "ДК" рассказал директор Дальневосточного филиала компании "МегаФон" Андрей ЛЕВЫКИН.
статьи раздела
Проект ДК
22 Августа 2017, 14:22
Спрос на гостиницы Владивостока вырос на 100% Восточный экономический форум с каждым годом привлекает все больше гостей
статьи раздела

Актуально

главная
Рекомендует: Саммит АТЭС-2012
Регион сегодня Компании Партнеры Страницы истории
Часовой пояс Финансы Персона Восточное кольцо
Тема номера Рынки Кадры Криминал
Мнение Отрасль Территория Вкус жизни
Проект ДК Инновации Среда обитания Спорт
Компании
22 Августа 2017, 17:22 | Компании |

Андрей ЛЕВЫКИН, директор Дальневосточного филиала компании "МегаФон": Развитие телеком-технологий способствует росту качества жизни дальневосточников

Для комплексного развития Дальнего Востока необходима современная инфраструктура, в том числе - телекоммуникационная. О том, насколько жители Востока России обеспечены услугами связи и доступны ли им передовые телеком-технологии, "ДК" рассказал директор Дальневосточного филиала компании "МегаФон" Андрей ЛЕВЫКИН.

- Андрей Борисович, насколько Дальний Восток сегодня встроен в общее информационное пространство? Есть какие-то сервисы, услуги связи, которые доступны жителю, скажем, Москвы и недоступны дальневосточнику?

- Качество, надежность связи зависят от развитой телеком-инфраструктуры, которая включает и оптоволоконные линии, и базовые станции, и другие объекты связи. Дальний Восток - огромный и неоднородный регион. Например, в Хабаровске или Владивостоке вы получите те же услуги связи и в том же, или даже лучшем, качестве, что и в Москве. В большинстве городов, во многих поселках и селах в регионе у нас развернуты сети LTE, не говоря уже о сетях второго и третьего поколения. В Хабаровске, Владивостоке, Южно-Сахалинске, Комсомольске-на-Амуре, Благовещенске, Якутске и ряде других городов «МегаФон» запустил LTE-Advanced, стандарт мобильной связи, который обеспечивает передачу данных в 100-200 Мбит/с. При этом стоимость мобильного интернет-трафика постоянно снижается. И это, вместе с удешевлением смартфонов, способствует повышению доступности мобильного интернета для дальневосточников.

Но значительная часть Дальнего Востока - это так называемые спутниковые регионы: Чукотка, ряд районов Якутии, Магаданской и Сахалинской областей, Камчатского края. Организация связи там возможна только по спутниковым каналам.

Сеть спутниковой связи занимает ключевое место в инфраструктуре Дальневосточного филиала «МегаФона». У нас на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири развернута собственная спутниковая сеть VSAT, самая крупная в компании. Наш филиал потребляет около половины всего спутникового ресурса компании. Но, конечно, использование только спутникового ресурса значительно ограничивает возможности операторов в таких регионах. Мы решаем эту проблему прежде всего за счет расширения емкости используемых каналов.

Например, в этом году значительно увеличили емкость каналов в Чукотском автономном округе. Весной здесь был расширен магистральный спутниковый канал, после чего средняя скорость передачи данных в нашей сети выросла на 30-40%. Улучшилось качество связи, повысилась надежность соединения. Абоненты получили возможность выходить в интернет на скорости более 1 Мбит/с.

При этом мы видим огромную потребность в мобильном интернете у тех, кто живет на Крайнем Севере. Порядка 50-60% абонентов в этих регионах уже пользуются смартфонами. На той же Чукотке объем мобильного интернет-трафика вырос в пять раз за последние пять лет.

- Приход подводной ВОЛС в Магадан и на Камчатку сильно повлиял на ситуацию со связью в этих регионах?

- Прежде всего, нужно уточнить, что речь идет о магистральной линии связи, которая пришла в административные центры Магаданской области и Камчатского края. При этом во многих населенных пунктах здесь, как и в Якутии, по-прежнему доступна только спутниковая связь.

Но, безусловно, подключение Магадана и Петропавловска-Камчатского к ВОЛС - знаковое событие. Когда почти год назад «МегаФон» перевел свой магистральный канал Хабаровск - Магадан со спутниковой трансмиссии на оптоволокно, его пропускная способность выросла сразу в 7,6 раза. Соответственно, увеличилась скорость мобильного доступа в интернет, повысилась надежность работы сети связи, снизилась стоимость услуг передачи данных. В этом году то же самое произошло на Камчатке. Сейчас в этих регионах у нас развернута сеть LTE.

Условно говоря, еще вчера там на смартфоне с трудом открывались письма в почте, а сейчас можно без зависаний смотреть видео в HD-качестве. Это, безусловно, способствует более интенсивному развитию регионов, обеспечивает встроенность в пространство цифровой экономики тех проектов, которые планируются в рамках территорий опережающего развития (ТОР) и свободного порта.

К примеру, «МегаФон» в начале прошлого года запустил сеть LTE-Advanced на территории сахалинского горнолыжного комплекса «Горный воздух», вошедшего в состав одноименной ТОР. Это популярное место отдыха дальневосточников плюс площадка для спортивных мероприятий всероссийского и мирового уровня и база для подготовки спортсменов.

- Сегодня много говорится, что действующие бизнес-модели телекоммуникационных компаний требуют как минимум пересмотра в нынешних меняющихся реалиях. Кем себя видит «МегаФон» в новых обстоятельствах: инфраструктурной компанией, обеспечивающей доступ в сеть своим абонентам, или чем-то большим?

- Да, сегодня мы, как телеком-компания, находимся в эпицентре больших изменений. Ведь именно телекоммуникационные технологии являются драйвером этих процессов, служат основой для развития цифровой экономики. И наша компания намерена использовать те возможности, которые она дает. Не так давно «МегаФон» принял новую стратегию развития, которая заключается в росте бизнеса за счет создания экосистемы услуг для цифровых клиентов - прежде всего, контентных и финансовых, а также развития инновационных услуг и новых продуктов для корпоративных клиентов - М2М, мобильная реклама, облачные решения.

И у нас есть определенные конкурентные преимущества. У «МегаФона» более широкий спектр частот в диапазонах 1800 и 2600 МГц, который позволяет обеспечивать лучшие скорости передачи данных в сети. Во время Петербургского международного экономического форума, прошедшего в июне, «МегаФон» и компания Huawei продемонстрировали решение с применением технологий, лежащих в основе 5G, и установили абсолютный рекорд скорости мобильной передачи данных в России - более 35 Гбит/с.

Вместе с развитой инфраструктурой более широкий частотный спектр позволяет обеспечивать лучший клиентский опыт при пользовании услугами «МегаФона», а также развивать сеть с наименьшими затратами.

Также в прошлом году мы заключили сделку с Mail.ru Group, которая дает нам возможность построения цифровой экосистемы через лучшее понимание клиента и создание уникальных цифровых продуктов.

В прошлом году «МегаФон» выпустил собственную банковскую карту, не имеющую аналогов на рынке. Ее уникальность в том, что счет этой карты - это счет мобильного телефона. Большую востребованность мы видим в отношении «МегаФон.ТВ» и других наших контентных сервисов. Именно на абонентов, потребляющих цифровой контент, ориентирована и наша новая линейка тарифных планов «Включайся!», для создания которой была использована аналитика больших данных. Эта тарифная линейка построена на реальных интересах цифровых пользователей. Названия тарифов соответствуют наполнению по интересам: говорить, переписываться в мессенджерах, слушать музыку, общаться в социальных сетях, смотреть видео. В зависимости от предпочтений, мы сделали неограниченный доступ к тем или иным приложениям - к WhatsApp, YouTube, стриминговым музыкальным сервисам.

- Вы упомянули об инновационных услугах для бизнес-клиентов. Что это за услуги?

- В последнее время значительно вырос интерес бизнеса и госструктур к M2M-решениям, основанным на технологии передачи данных между устройствами. Это позволяет корпоративным клиентам снижать издержки. Наибольшее распространение сервисы M2M получили в сфере контроля за транспортом, организации охраны объектов, в удаленном управлении приборами учета.

«МегаФон» - один из ключевых игроков российского телеком-рынка M2M и к началу 2017 года занял около 37% рынка по оценке AC&M. По итогам I квартала 2017 года наша компания обслуживает около 4 млн сим-карт, установленных в различных устройствах, соединенных с интернетом. Например, во Владивостоке городская скорая помощь развивает телемедицину с помощью M2M-технологий «МегаФона». Данные передаются с навигационных устройств карет скорой помощи, а также с находящихся на их борту планшетов.

Одной из основных тенденций развития рынка телекоммуникационных услуг является развитие облачных решений. Все больше клиентов предпочитает хранить информацию в Центре обработки данных компании.

Перспективное направление - анализ больших данных. Эта технология лежит в основе нашей услуги «МегаФон.Таргет». Этот сервис дает возможность бизнес-клиентам осуществлять информационные рассылки с фильтрацией получателей по географическому положению, возрасту, полу, типу используемого устройства и т. д.

- В экономике Дальнего Востока сильна ресурсная составляющая, и для какого-нибудь рудника, расположенного вдали от коммуникаций, актуально простое наличие качественной связи.

- Безусловно, у каждой отрасли своя специфика, которая, в свою очередь, может меняться в зависимости от региона. В труднодоступных районах Якутии, Камчатки и других северных территорий, там, где отсутствует покрытие сети, мы организуем связь для предприятий нефтяной, горнодобывающей, рыбодобывающей промышленности, используя спутниковый ресурс. К примеру, недавно «МегаФон» в рамках корпоративного соглашения с золотодобывающим предприятием «Нерюнгри-Металлик» построил и запустил базовую станцию на территории строящегося золоторудного комплекса «Гросс» в Олекминском районе Якутии.

В качестве временного решения предлагаем уникальную услугу «Передвижная базовая станция». Одним словом, мы делаем все, чтобы наши клиенты при любых обстоятельствах были обеспечены качественной и надежной связью.

Что же касается обеспечения связью удаленных малонаселенных пунктов, эти проекты зачастую убыточны для оператора. А операционные затраты на содержание здесь объектов связи зачастую выше, чем затраты на строительство. И более активному развитию телеком-инфраструктуры на территории отдаленных районов Дальнего Востока могло бы способствовать более активное использование механизма государственно-частного партнерства. 

Журнал "Дальневосточный капитал", август, 2017 год. 

 

Теги: Мегафон  vsat  связь  Нерюнгри-Металлик 


Loading...



Новости раздела




Комментарии
  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:
Опрос Спецпроекты Интервью Аналитика
Наши партнеры
Администрации Сми Полезные ссылки Статистика


Компании
24 Августа 2017, 18:23
АО "Концерн "Моринформсистема-Агат" становится важным звеном гражданского судостроения на Дальнем Востоке Российская судостроительная отрасль получила новый импульс к развитию. Эта тенденция уже формируется, а наряду с одним из наиболее крупных заказчиков - Минобороны России - уже в ближайшее время работы добавят рыболовецкие компании. Есть запрос на гражданское судостроение. Это смещает вектор развития предприятий оборонно- промышленного комплекса в сторону выпуска высокотехнологичной гражданской продукции.
статьи раздела
Loading...
RedTram
Компании
24 Августа 2017, 13:35
Андрей ДУБОВСКОВ, президент МТС: Время больших инвестиций еще не пришло Президент ПАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) Андрей ДУБОВСКОВ в рамках встречи с журналистами на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ) рассказал о том, как МТС "захватывала" регионы, по какому принципу сегодня распределяются инвестиции в территории и почему связь уже сегодня можно считать бесплатной.
статьи раздела
Компании
24 Августа 2017, 13:31
Евгений МАКАРОВ, директор по стратегическому развитию ГК "Акцент": "Акцент" - региональный бренд федерального масштаба Развитие цифрового общества, информационных технологий - сегодня актуальная повестка дня и для федерального правительства, и для бизнеса
статьи раздела
Проект ДК
22 Августа 2017, 14:15
Инвестиционный климат Приморья зависит от слаженной работы каждого звена Повышение конкурентоспособности России на мировой арене невозможно без создания единой системы улучшения инвестиционного климата в регионах, обеспечивающей постоянный приток инвестиций, распространение лучших практик и эффективный диалог бизнеса и власти. Одним из элементов этой системы выступает Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации. О том, какие шаги предпринимает Приморский край для повышения позиций в этом рейтинге, деловому журналу "Дальневосточный капитал" рассказал директор Инвестиционного агентства Приморского края Антон РОДИОНОВ.
статьи раздела
Тема номера
22 Августа 2017, 09:30
Инвестиции взбодрили стройки Дальнего Востока За последние два года более 15 млрд рублей инвестированы Фондом развития Дальнего Востока (ФРДВ) в экономику региона. Капитал фонда стал эффективным финансовым рычагом, который позволил запустить ряд крупных промышленных и инфраструктурных проектов, а также масштабную программу поддержки малого и среднего бизнеса.
статьи раздела
о компании | свежий номер | проект ДК | реклама | архив | подписка | rss | поиск | контакты
Адрес: 690950, г. Владивосток, пр-т Красного знамени 10 • тел./факс: (423) 245-04-85, 245-03-94 • e-mail: kapital@zrpress.ru
© 2000-2011 ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, графических и фотоматериалов ссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. Создание и поддержка: ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Данный сайт содержит информационную продукцию категории 16+.
џндекс.Њетрика