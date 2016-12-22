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22 Декабря 2016, 16:26 | Компании

Сотый резидент Свободного порта Владивосток предъявил алмазы

Регулярные торги алмазным сырьем начались в Евразийском Алмазном Центре во Владивостоке (ЕАЦ). По сообщению организатора торгов Единой сбытовой организации АЛРОСА, на первые торги было выставлено около 120 кг алмазов (более 0,5 млн карат) мелких размерностей и алмазов категорий Boart, Boart&Drilling, представляющих интересы как для гранильной, так и для инструментальной промышленности. К торгам допущены 23 компании из стран АТР и России.

Как сообщили в компании «АЛРОСА», итоги первой пробной торговой сессии на владивостокской площадке принесли запланированный хороший результат. Алмазного сырья реализовано на сумму $5 млн.

- На прошедшей торговой сессии в тестовом режиме мы предложили клиентам сырье средней и мелкоразмерной категории для изучения потенциального спроса. Мы оцениваем итоги сессии как успешные, - прокомментировал событие вице-президент АК «АЛРОСА» Юрий ОКОЕМОВ.

По словам замдиректора Единой сбытовой организации АЛРОСА Михаила АСТАФЬЕВА (на верхнем фото), на первые регулярные торги, прошедшие на площадке ЕАЦ в аэропорту Кневичи, были приглашены 23 компании, представляющие в основном традиционных оптовых покупателей АЛРОСА.

Предполагается, что в перспективе во Владивостоке ежеквартально будут проходить торги алмазами особо крупных размеров.

Напомним, что первые пробные торги ЕАЦ состоялись в конце августа накануне Восточного экономического форума во Владивостоке. На них были выставлены 19 алмазов (19 лотов) общей массой 1098 карат. Самый крупный алмаз, представленный на аукционе, имел массу 401,97 карата. Помимо этого, на площадке, организованной на о. Русском, прошел бриллиантовый тендер, на котором было представлено 28 бриллиантов. Из них 5 камней имели массу более 5 карат. 18 камней - фантазийн оокрашенные. Самый крупный бриллиант круглой огранки имел массу 40,25 карата. В аукционе приняли участие 30 компаний из Китая, Израиля, Индии, США, Бельгии и России. Тогда при стартовой цене алмазного товара в $12 млн АЛРОСА выручила $18 млн, а самый дорогой алмаз ушел за $3,6 млн.

Логистика для драгоценного товара


 
ЕАЦ оборудован всем необходимым для комфортной работы покупателей алмазного сырья.

Сам ЕАЦ, по словам его генерального директора Евгения САЧКОВА, является прежде всего логистическим предприятием, функции которого - международные перевозки, хранение и оформление драгоценных грузов. Для этого в старом здании аэропорта Кневичи (Владивосток) в короткий срок были созданы все условия - от строительства современного хранилища до организации специального таможенного поста, склада временного хранения, представительства Гохрана. В перспективе здесь появится филиал Пробирной палаты.

Выбор площадки для организации ЕАЦ, рядом с действующим аэропортом, по существу являющейся частью его инфраструктуры, позволяет существенно снизить риски транспортировки ценного груза и стоимость его доставки, что выгодно прежде всего для самих покупателей. Сегодня уже Центр, получивший первый опыт при транспортировке алмазов во Владивосток для торгов, прошедших в рамках второго Восточного экономического форума, готов оказывать подобные услуги для клиентов в любой точке мира воздушным и наземным транспортом. В России главным партнером здесь выступает «Аэрофлот», за рубежом - партнерские компании, с которыми традиционно работает АЛРОСА.

Помимо доставки ценного груза, а это могут быть не только алмазы, но и драгоценные металлы, валюта, ЕАЦ предоставит услуги таможенного оформления специфического товара, сертификации и просто досмотра груза. По словам Евгения Сачкова, в будущем планируется оснастить хранилище и для работы с предметами искусства, что становится актуальным с открытием во Владивостоке филиала Эрмитажа. Плюс компетенции хранения и перевозки подобных грузов могут быть востребованы при перемещении их для экспозиции в странах Азии.

В режиме свободного порта

- Евразийский Алмазный Центр - это сервисная площадка для наших клиентов, - поясняет директор филиала АК «АЛРОСА» во Владивостоке Андрей НОВИКОВ. - Чтобы мы могли организовать торги, нужно несколько важных слагаемых. Это абсолютная безопасность, наличие на территории Центра служб госконтроля, таможенного поста. Во Владивостоке в очень короткое время был создан второй в России специализированный таможенный пост (еще один действует в Москве. - Прим. «ДК»). Для этого понадобился указ президента РФ, что говорит об особом внимании федерального центра к этому объекту.
 


 

Директор филиала АК «АЛРОСА» во Владивостоке Андрей НОВИКОВ.

Еще одним важным моментом, по словам представителя АЛРОСА, стало создание в короткие сроки на территории ЕАЦ свободной таможенной зоны, что позволяет запустить режим Свободного порта Владивосток (СПВ). Отметим, что пока такую зону смогли организовать считанные резиденты СПВ.

С 21 ноября ЕАЦ - официальный резидент Свободного порта Владивосток, он стал сотой компанией, получившей этот статус. И это открывает совершенно новые возможности для создания на его базе промышленного парка, где будут работать ориентированные на экспорт гранильные и ювелирные компании, которые смогут воспользоваться преференциями СПВ.

Напомним, что свободная таможенная зона позволяет беспошлинно завозить импортные материалы и оборудование для организации производства. А льготы и преференции СПВ могут существенно улучшать экономику ювелирных и гранильных компаний, которые сегодня испытывают значительные сложности в связи со снижением внутреннего спроса. Инициаторы будущего алмазно-ювелирного кластера рассчитывают и на то, что уже в ближайшее время резиденты СПВ получат возможность ускоренного возвращения НДС.

По словам Андрея Новикова, сегодня при приобретении сырья ювелирные компании привлекают банковские кредиты, при этом длительные сроки возврата НДС (до трех месяцев) увеличивают долговую нагрузку, снижают и без того небольшую маржу самих ювелиров. Это одно из принципиальных обещаний из тех, что озвучивались бизнесу при разработке закона об СПВ. Хотя, признает представитель АЛРОСА, решение этого вопроса будет непростым. Бюджет считает каждый рубль, а НДС - это его весомая часть.

В планах - кластер

Сегодня инициаторы гранильно-ювелирного кластера ведут переговоры с большим кругом предприятий - лидеров отрасли. Присутствие в нем зарубежных компаний даст возможность осваивать новые компетенции и современные технологии, что будет способствовать развитию отрасли, увеличивать долю обработанных алмазов в экспорте, который сегодня представлен главным образом сырьем.

Как поясняет Андрей Новиков, для гранильных компаний льготы СПВ могут стать выходом из ситуации, которая возникла на этом рынке в сентябре, когда была отменена 6%-я экспортная пошлина на необработанные алмазы. По существу, это была фора для компаний-резидентов, которые могли приобретать сырье дешевле.

Предполагается, что в кластер могут войти компании, которые производят оборудование и инструменты с использованием алмазного сырья. Все это активно востребовано в оборонной, автомобильной отраслях, в геологоразведке и проч. При этом инвесторам для того, чтобы воспользоваться возможностями свободной таможенной зоны, вовсе не обязательно будет размещать свои производства непосредственно на территории Евразийского Алмазного Центра.

Генеральный директор ЕАЦ Евгений Сачков говорит о том, что в перспективе его сотрудники готовы будут взять на себя основные административные функции, оказывая юридические, бухгалтерские, таможенные услуги, организовав работу, как сегодня принято говорить, «одного окна», а также консультировать потенциальных инвесторов по вопросам получения статуса резидента СПВ.

В первый день торгов на площадке ЕАЦ открыл представительство якутский республиканский Алмазэргиэнбанк, он планирует стать финансовым партнером для компаний, которые откроют свои производства под эгидой Центра. 

Лариса ЛАРИНА.

Журнал "Дальневосточный капитал", декабрь, 2016 год. 

Теги: Алмазэргиэнбанк  ЕАЦ  АЛРОСА  Аэрофлот  ТОР 


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