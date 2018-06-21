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«РАО ЭС Востока» получило нового главу
Досье "ДК"
«РусГидро» в октябре консолидировала 69,316% «РАО ЭС Востока» на своем балансе в результате размещения допэмиссии. Большая часть этой доли ранее принадлежала государству – 52,6832%, еще 4,29% – «Интер РАО».
Сергей Толстогузов длительное время работал с нынешним главой «РусГидро» Евгением Додом в компании «Интер РАО ЕЭС» на должности руководителя блока управления активами (Евгений Дод тогда возглавлял «Интер РАО»). В конце 2009 года Евгений Дод перешел в «РусГидро». Сергей Толстогузов через год, в апреле 2011 года, покинул «Интер РАО», однако уже в августе вошел в состав правления «РАО ЭС Востока» и был назначен исполняющим обязанности гендиректора этой компании.
Иван Благодырь возглавлял РАО «ЭС Востока» с 1 июля 2008 года. До этого Благодырь являлся топ-менеджером РАО «ЕЭС России» и отвечал за развитие энергетики Дальнего Востока.
Иван Благодырь еще не определился с новым местом работы, как следует из его заявления, переданного пресс-службой «ЭС Востока».
«На настоящий момент у меня несколько задумок и проектов. Но, честно говоря, мое искреннее желание сейчас – немного передохнуть. Работа на Дальнем Востоке очень энергозатратная. Здесь и разница во времени, и длительные перелеты, и особенности энергетического комплекса. Все это не давало мне расслабиться ни на секунду в течение последних трех лет. Есть, правда, всему этому компенсация – я ухожу с чистой совестью. Конечно, не удалось разрешить все проблемы энергетики Дальнего Востока. Но состояние энергосистемы ощутимо улучшилось, по сравнению с периодом до того, как компанией–оператором стало «РАО ЭС Востока». А значит, эти три года я прожил не зря», – отмечает Благодырь.
Олег Клименко, «Дальневосточный капитал».
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