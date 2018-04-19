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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Полиметалл начал год с роста
Квартальное производство золота выросло на 8% по сравнению с прошлым годом, до 6,7 тонн. Производство серебра составило 186,6 тонн. Этому во многом способствовали отличные результаты дальневосточных предприятий Полиметалла, сообщает пресс-служба компании.
Выручка в первом квартале увеличилась на 19% по сравнению с первым кварталом 2017 года, до $354 млн. В основном это произошло за счет увеличения объемов реализации, роста цен на металлы и сократившегося эффекта от сезонного закрытия аффинажных заводов (по сравнению с прошлым годом).
ООО «Ресурсы Албазино» в Амурске обеспечило рекордное квартальное производство золота в объеме 2,8 тонн, это на 32% выше аналогичного показателя прошлого года. Рост производства в основном связан с увеличением уровня извлечений и почасовой производительности автоклавного отделения.
Проект увеличения производительности Амурского ГМК реализуется в соответствии с графиком. Полиметалл планирует вывести модернизированное автоклавное отделение на полную увеличенную проектную мощность во второй половине 2018 года, что позволит перерабатывать первый концентрат с Кызыла (казахского актива компании) сразу после его запуска.
Растет производительность подземного рудника на Албазино, благодаря чему существенно увеличены объемы подземной проходки и добычи руды по сравнению как с предыдущим кварталом, так и с аналогичным периодом прошлого года.
В I квартале возобновил работу участок кучного выщелачивания на Светлом. Ожидается, что объемы производства существенно возрастут с началом теплого сезона. На предприятиях Охотска производство золота в первом квартале выросло на 6%, в основном за счет улучшения содержания золота и стабильных уровней извлечения на фабрике. На месторождении-спутнике Хоторчан началась открытая добыча. Объемы добычи на Авлаякане увеличились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
«Мы начали 2018 год со стабильных результатов на всех наших предприятиях, - заявил главный исполнительный директор Группы «Полиметалл» Виталий НЕСИС. - Успешный запуск Кызыла подтвердит способность Полиметалла реализовывать новые проекты, обеспечивая при этом эффективное управление действующими предприятиями».
- Полиметалл начал год с роста
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