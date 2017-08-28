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23 Августа 2017, 17:21 | Компании

Интермодальные перевозки - соединяя точки на карте

Как перевозки из Дуйсбурга во Владивосток стали реальностью благодаря CEL Logistic Company

Базирующаяся в Вене Компания CEL Logistic Company стала известна своими успехами как Экспедиторская компания – перевозчик премиального класса.

Став в 2012 году дочерней компанией Far East Land Bridge и с самого момента своего основания в 2010 году CEL Logistic последовательно и целенаправленно наращивает свой опыт в предложении и осуществлении нестандартных видов перевозок и доставке специфических типов грузов по самым сложным маршрутам. Секрет такого продвижения заложен в более чем 10-летнем опыте работы а рынке Китая, совмещенном с превосходным знанием транспортных систем России, стран СНГ и Европейского Союза.

Определяющим преимуществом в качестве и возможностях, предлагаемых CEL Logistic, являются прямые связи с крупнейшими железнодорожными перевозчиками: ОАО Российские Железные Дороги, Австрийские RCA и PKP в Польше. Это позволяетнаходить наиболее быстрые и профессиональные логистические решения, не ограничиваясь при этом только интермодальными перевозками, но и в том числе используя все возможные типы и способы доставок, включая полувагоны, платформы и комбинированные перевозки!

Естественное продолжение таких связей – это возможности организовать доставку практически в любой пункт назначения, даже в самый, порой, экзотический. И конечно же, интермодальные решения для наиболее востребованных рынком направлений из Дуйсбурга, Гамбурга, Милана, Варшавы до:

Владивостока, Хабаровска, Читы и Забайкалья

Улан-Батора

Астаны, Алматы

Впрочем, возможности, предлагаемые  CEL Logistic, не ограничиваются только кросс-континентальными перевозками. Эти предложения распространяются на страны Ближнего Востока и СНГ. Стоит упомянуть проект по перевозкам из Сербии в Турцию в 2017 году, а также сложнейший проект по перевозкам в Иран.

За кажущейся легкостью в организации сервисов стоит сплоченная команда профессионалов, чей опыт и ответственность, индивидуальный подход к запросам Клиентов могут точно и квалифицированно ответить на любой вызов, каким сложным бы он ни показался. Специалисты компании, владеющие китайским, русским и большинством Европейских языков (более 15), обеспечат надежную связь между поставщиком и заказчиком, проведут все расчеты и обеспечат самый высокий уровень предоставляемых услуг, на которые может рассчитывать самый требовательный Клиент.

С уверенностью можно сказать, что CEL Logistic - это то,что Вам нужно для обеспечения Ваших транспортных запросов любой сложности и срочности. CEL

Logistic видит в своих нынешних и будущих Клиентах большой потенциал развития и готова предложить им это будущее уже сейчас.

Железнодорожные перевозки в Европе, Азии и СНГ

ИМПОРТ / ЭКСПОРТ / ТРАНЗИТ

Специфические типы грузов (тяжелые и негабаритные)

Проектные (накатные) грузы

Нестандартные направления

Общепринятые направления

- Все направления Европы

- Экспорт/Импорт из России в Европу и обратно

СТАН-страны, контейнерные перевозки в Иран

- Специальные дополнительные транспортные услуги

ПОЛНЫЙ СПЕКТР ЛОГИСТИКИ ОТ ПИКАПА ДО ДОСТАВКИ

Phone: 0043 (1) 890 63 39 45

Хотите узнать больше о CEL Logistic?

Посетите наш сайт: www.celc.at или пришлите запрос на электронную почту: sales@celc.at

 

Журнал "Дальневосточный капитал", август, 2017 год. 

 

Теги: перевозки  логистика 


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