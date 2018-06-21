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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Понедельник| 09 Июля, 12:45 |
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«Алмазы Анабара» увеличили уставный капитал
Эмитентом размещено 1,055 млн ценных бумаг номиналом 2 тысячи рублей. Общий объем дополнительного выпуска (по номинальной стоимости) - 2,110378 млрд рублей. Регулятор зарегистрировал отчет об итогах дополнительного выпуска обыкновенных акций компании, размещенного путем закрытой подписки.
Ранее наблюдательный совет ОАО «АК «АЛРОСА» одобрил передачу прав пользования участками недр россыпных месторождений алмазов Ручей Гусиный и Эбелях (Якутия) в счет оплаты дополнительных акций ОАО «Алмазы Анабара».
АЛРОСА приобрела месторождения Ручей Гусиный и Эбелях, а также трубку Дальняя в конце 2010 года. Право на их разработку компании досталось за 2,3 млрд рублей по результатам конкурса Роснедр. Суммарные запасы по месторождениям, расположенным в Республике Саха (Якутия), оцениваются в 42 млн каратов алмазов.
Компании «АЛРОСА» принадлежат 100% акций ОАО «Алмазы Анабара». Ее уставный капитал до допэмиссии включал одну тысячу обыкновенных акций номиналом две тысячи рублей.
«Дальневосточный капитал».
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