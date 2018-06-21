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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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24 Августа 2012, 23:25 | Компании
Владивостокский завод «Дальприбор» готовит допэмиссию
ОАО «Дальприбор» (Владивосток, единственный в России изготовитель авиационных сбрасываемых средств поиска) планирует привлечь от собственных акционеров до 300 млн рублей за счет увеличения уставного капитала.
По сведениям газеты «Золотой Рог», вопрос о проведении допэмиссии акций по закрытой подписке вынесен на рассмотрение внеочередного собрания, назначенного на сентябрь. Всего общество предполагает разместить 10 млн обыкновенных акций номиналом 1 копейка по цене 30 рублей за акцию. В настоящее время уставный капитал «Дальприбора» составляет 72 тыс. 275 рублей.
Ольга Добролюбова, «Дальневосточный капитал».
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