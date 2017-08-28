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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 30 Августа, 07:20 |
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Андрей ДУБОВСКОВ, президент МТС: Время больших инвестиций еще не пришло
- Андрей Анатольевич, вы неоднократно заявляли, что эра традиционного телекома уходит в прошлое. Что придет взамен?
- Когда я говорю, что эра традиционного телекома заканчивается, я имею в виду, что отрасль практически исчерпала себя как бизнес, построенный на парадигме: кто-то построил инфраструктуру, придумал тарифы, сделал рекламу, в итоге кому-то продал результат этого строительства как услугу.
И в России, и в мире доходы телекоммуникационного бизнеса от традиционных услуг - голосовой связи, мобильного интернета - уже давно не растут. Игроки рынка ищут новые возможности для развития, потому что работая в старой парадигме отрасль не может показывать такие же темпы роста, которые были свойственны рынку 10-15 лет назад. Каждая компания ищет свой ответ на вопрос, как сохранить и приумножить доходы. Как быть более рентабельными, какие найти сопредельные области для развития. Мы в МТС видим выход в развитии диджитал-направлений, создании востребованных цифровых решений на базе наших технологий.
Сейчас МТС активно действует на рынке мобильных приложений. Мы от своего имени или в сотрудничестве с партнерами даем нашим клиентам актуальные сервисы, совокупное количество пользователей которых уже сопоставимо с аудиторией крупнейших российских IT-компаний. Это говорит о том, что мы уже давно не просто труба. Мы все больше насыщаем наше внутреннее пространство собственными сервисами.
- Еще один ваш популярный тезис: связь совсем скоро станет бесплатной. Но пока все платят оператору…
- Уже сегодня мы предлагаем тарифы, когда клиент не платит за услуги связи, если пользуется смежными услугами. Например, пользуется банковской картой МТС Банка. В чем экономика для оператора? Вот вы платите 300 рублей в месяц за связь, и банк готов платить эти же 300 рублей за то, что вы пользуетесь его карточным продуктом. Для оператора разницы нет, от кого он получит доход, а для клиента такая схема - существенный плюс.
- Президент «Ростелекома» Михаил ОСЕЕВСКИЙ на Петербургском экономическом форуме заявил, что на фоне предстоящего развития технологии 5G и необходимости создания соответствующей инфраструктуры связи всем операторам следует объединить усилия и создать единого инфраструктурного оператора.
- Для нас (МТС. - «ДК») преимущества от создания единого инфраструктурного оператора не совсем очевидны. На сегодняшний день порядка 30% инфраструктурных объектов операторов уже находятся во взаимной аренде. Технология 5G потребует размещения этих базовых станций в городах через каждые 100 метров, а это значит, что оператору в таком случае придется договариваться отдельно с каждым владельцем дома и канализационного люка. Органика в этом смысле выглядит гораздо более продуктивно.
- Россия уже в предвкушении чемпионата мира по футболу. В отличие от истории четырехлетней давности, когда официальным партнером Олимпийских зимних игр в Сочи выступил «МегаФон», на стадионах будут работать все участники рынка. Это правильная модель?
- Более справедливая и позитивная для рынка. Мы строим инфраструктуру сети на двух стадионах в Москве - «Лужники» и «Открытие Арена», а также на стадионах в Ростове-на-Дону и Казани. Построенной нами инфраструктурой будут пользоваться все операторы, в свою очередь на тех объектах, где инфраструктуру строят другие игроки рынка, мы будем приходить на сети, построенные нашими коллегами.
Мы в нормальном рабочем контакте и с регулятором, и с министерством связи, с коллегами по рынку. Выбранная для чемпионата мира модель взаимодействия прежде всего выгодна для абонентов, которые смогут получить гарантированное качество услуг благодаря совместным усилиям всей отрасли. Что касается Олимпиады, то там совершено другая история. Одна компания, купив олимпийское спонсорство, получила эксклюзивные права на развитие сетей во всем регионе, а другие компании получили и прямой запрет на строительство на стадионах, и ограничения на использование частот, из-за чего мы не могли предоставлять определенные услуги, причем не только гостям Олимпиады, но для жителям всего края. С моей точки зрения, такой подход к ведению бизнеса абсолютно неприемлем, потому что ведет к дискриминации. А ограничение конкуренции в бизнесе уж точно не идет на пользу клиентам. Все должны иметь равные права.
- Можете охарактеризовать, как МТС «захватывала» регионы?
- На каждой территории мы развивались по-разному. Где-то покупали региональных операторов, где-то учреждали свои компании. На данный момент этот процесс практически завершился, мы являемся ведущим оператором страны, представлены во всех регионах, в каждом конкретном регионе доли рынка устоялись. Есть регионы, где МТС занимает лидирующие позиции, даже такие, где мы зарабатываем столько, сколько все остальные операторы вместе взятые. И таких регионов для нас по стране 15-20. Другое дело, что бизнес у нас очень инерционный и в текущих условиях изменить свое положение на рынке региона достаточно сложно.
- Как сегодня вы определяете регионы для инвестирования?
- Каждый оператор сам для себя расставляет приоритеты в региональной стратегии. Мы смотрим, какая у нас доля рынка в регионе, какова конкурентная ситуация. Насколько вероятно, что наши вложения в регион позволят нам эту долю увеличить. И если это вероятно, то в какой период времени, так и рождается бизнес-кейс.
Вторая причина обусловлена исторической динамикой развития технологий. У МТС исторический пик капитальных вложений пришелся на 2014 год. И тому были объективные причины: мы массово строили по стране сети 4G. Сейчас сети третьего и четвертого поколения в большинстве своем отстроены, и мы можем позволить некоторое снижение объема инвестиций. В следующий раз время больших инвестиций мы ожидаем в 2020-2022 годах, когда придут сети пятого поколения.
- Государство оказывает существенную поддержку программам в области телематики. Можно ли успешно работать на этом рынке?
- Нам интересны все проекты, которые способны принести добавленную стоимость. Сейчас в компании действует центр инноваций, который разрабатывает перспективные ИТ-продукты. Сфера телематики, на основе которой будут действовать большие инфраструктурные проекты, типа «умный дом», «безопасный город», автоматизированный транспорт, - в зоне наших интересов.
- Уже несколько лет в России действует закон о переходе с одного мобильного оператора к другому с сохранением прежнего номера - услуга MNP (Mobile Number Portability) с возможностью сохранения мобильного номера абонентом при смене оператора сотовой связи. Кто от этого больше выиграл?
- Мы следим за пользованием услугой «переноса номера» в каждом регионе, так же как и наши конкуренты. В целом динамика почти «нулевая» по стране. Востребованность услуги по абонентской базе - единицы процентов, как мы и прогнозировали. Мы всегда придерживались точки зрения, что при существующем объеме ежегодно продаваемых сим-карт в России услуга будет востребована очень узкой группой. Так оно и получилось. Операторы потратили на внедрение сервиса миллиарды рублей, были вынуждены закупить оборудование иностранных производителей вместо того, чтобы вкладывать средства в развитие своих сетей, того же строительства базовых станций в селах, запуска новых услуг. И вот сейчас 5% абонентов наслаждаются удовлетворением своих амбиций за счет оставшихся 95%.
- В последнее время много говорится о возможностях аутсорсинга информационной безопасности. И пионером как раз среди операторов выступает МТС. Зачем вам это надо?
- Потому что мы научились очень хорошо это делать для себя. Даже не представляете, сколько всего делает МТС, чтобы вы могли безопасно пользоваться смартфоном. Это гигантская работа, никому не видимая часть айсберга. Мы выделяем на это направление миллиарды рублей. У нас, например, работают тысячи программистов, системных архитекторов, аналитиков, тестировщиков и пр. Мы единственная компания, кто самостоятельно разрабатывает и поддерживает подавляющую часть всей той совокупности программных средств, которая необходима для нашего бизнеса.
На рынке информационной безопасности мы рассчитываем на наших существующих корпоративных клиентов, на малый и средний бизнес, потому что у крупного, как правило, есть свои собственные компетенции в сфере IT-безопасности. А малому бизнесу, чем тратить на этот сегмент немалые собственные средства, лучше довериться профи. Мы покажем, поможем инсталлировать и управлять. С нами безопасно и выгодно.
Олег КЛИМЕНКО.
Журнал "Дальневосточный капитал", август, 2017 год.
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