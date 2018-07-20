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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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"Селигдар" привлек кредитную линию на $105 млн
Как сообщалось, кроме суммы $105 млн сроком на 5 лет, «Селигдар» может получить еще $15 млн. «Заем в металле» сроком на 1 год (3,185 тонны стоимостью 7,176 млрд рублей, или $109,399) будет разбит на два транша: 2,88 тонны и 305 кг золота.
Обеспечением по кредитному соглашению и договору займа послужит поручительство ПАО «Селигдар» и ценные бумаги (пакеты акций) его дочерних предприятий. Договоры залога предстоит одобрить акционерами «Селигдара» на внеочередном собрании 18 января 2016 года.
По словам председателя совета директоров ПАО «Селигдар» Сергея РЫЖОВА, перекредитование в ВТБ позволит уменьшить нагрузку на денежный поток. «Нам очень нужна была передышка на 2016 год, поскольку реализация такого масштабного проекта, как запуск новой фабрики на месторождении Рябиновом в Якутии, требует наличия большей ликвидности», - сказал Рыжов.
Золотодобывающий холдинг «Селигдар» объединяет девять предприятий в Якутии, Алтайском крае, Бурятии и Оренбургской области. Имеет лицензии на разработку и изучение 17 золоторудных месторождений (на семи ведется добыча) и трех россыпных месторождений.
Журнал "Дальневосточный капитал", январь, 2016 год.
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