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Пятница| 17 Августа, 14:09 |
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Строительство "Силы Сибири" застраховано в СОГАЗе
Страховой защитой на срок до конца сентября 2018 года обеспечены работы по строительству 208-километрового участка магистрального газопровода между Чаяндинским месторождением и городом Ленском. Договор страхования СОГАЗ подписал с ООО «Газпром трансгаз Томск», выступающим заказчиком строительства.
Кроме того, застрахована гражданская ответственность перед третьими лицами на весь период строительства и гарантийного обслуживания сданного в эксплуатацию участка газопровода - до конца сентября 2021 года. Общая страховая сумма по договору составляет 49,7 млрд рублей.
Это первый контракт по страхованию строительно-монтажных рисков при строительстве МГ «Сила Сибири». Реализация таких крупных капиталоемких проектов в сложных климатических условиях всегда связана с разнообразными рисками как на стадии строительства, так и в эксплуатации. Опыт СОГАЗа и разработанные компанией уникальные методики оценки рисков, связанных со строительством магистральных газопроводов, будут, безусловно, востребованы при страховании «Силы Сибири».
Досье «Дальневосточного капитала»: Страховая группа «СОГАЗ» объединяет страховые компании АО «СОГАЗ», СК «Транснефть», ООО «Страховая компания «СК АЛРОСА», АО «СК «СОГАЗ-Мед», ООО «СК «СОГАЗ-Жизнь», ООО «СОТ-ТРАНС», SOVAG (Германия), SOGAZ a.d.o. Novi Sad (Сербия), международный медицинский центр «СОГАЗ», сервисную медицинскую компанию ООО «СОГАЗ-Медсервис». В настоящее время региональная сеть группы включает в себя более 800 подразделений и офисов продаж по всей России, сообщается на сайте министерства промышленности Якутии.
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