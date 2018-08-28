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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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25 Августа 2013, 19:38 | Компании
РС поддержит строительство танкеров-газовозов для проектов группы "Газпром"
В июне в рамках Санкт-Петербургского международного экономического форума состоялось подписание ряда соглашений между компанией "Газпром маркетинг и трейдинг" (ГМиТ), ФАУ "Российский морской регистр судоходства" (РС), ОАО "Объединенная судостроительная корпорация" (ОСК) и ОАО "Сoвкомфлот" (СКФ), направленных на продвижение российского участия в строительстве танкеров-газовозов.
В период с 2017 по 2021 годы для обеспечения морских перевозок СПГ с проектов группы «Газпром» - «Владивосток-СПГ» и «Сахалин-2» - предусматривается возможность строительства с участием судостроительного комплекса «Звезда» (Большой Камень, Приморский край) до 13 современных танкеров для перевозки сжиженного природного газа (СПГ). Дополнительные соглашения, подписанные в развитие данного проекта с мировыми лидерами в области строительства газовозов, подразумевают передачу российской стороне всех необходимых компетенций по строительству судов указанного типа, а также комплексное обучение российских инженеров и рабочих как на верфях в Южной Корее, так и в специально созданном в Приморье учебном центре.
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Loading...RedTram
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