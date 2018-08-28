|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Среда| 12 Сентября, 14:01 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
В Приамурье начали строить гидрографическое судно для Минобороны
«Стоимость контракта, заключенного в апреле 2015 года, более 2 млрд рублей. Сдача малого гидрографического судна запланирована на 2020 год. Мы считаем, что мощности завода позволяют построить его меньше чем за 6 лет. В ближайшее время мы обсудим с Минобороны сокращение сроков сдачи проекта», - приводятся в сообщении слова министра экономического развития региона Василия ОРЛОВА.
Проект судна 19910 разработан КБ «Вымпел» (Нижний Новгород). Судно предназначено для обеспечения безопасности судоходства: установки навигационного оборудования, обслуживания и ремонта береговых и плавучих навигационных устройств, промерных работ и съемки рельефа дна, а также доставки груза на необорудованное побережье для обеспечения работ гидрографических подразделений. ОАО «Судостроительный завод имени Октябрьской революции» специализируется на судостроении, судоремонте, изготовлении и оцинковке металлоконструкций.
- Миллиарды на подготовку к зиме
- Андрей ЛЕВЫКИН, директор Дальневосточного филиала компании "МегаФон": Перед дальневосточными городами открываются цифровые возможности
- Георгий ШПЕРЛИНГ, генеральный директор АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" и ООО "Газпром межрегионгаз Дальний Восток": Газовые сети Дальнего Востока прирастают сотнями километров
- Сбербанк профинансировал лесопромышленный холдинг RFP Group
- Полиметалл начал год с роста
- АНО "АТР" и Aggreko сформировали "дорожную карту" по бесперебойному энергоснабжению изолированных поселков Дальнего Востока
- Продолжается регистрация торговых марок в конкурсе "Торговая марка года-2017. Дальний Восток"
- Светлана ЮДИНА, исполнительный директор "Универсальной лизинговой компании": Лизинг - это инструмент партнерства
- 4,8 млрд рублей инвестиций запланировано в АО "Дальневосточная генерирующая компания"
- Дальневосточная железная дорога уверенно наращивает объемы грузовых перевозок
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.