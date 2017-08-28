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Дмитрий СЕЛЮТИН, глава АО "Дальневосточная энергетическая управляющая компания": ДВЭУК готова реализовать ключевые инвестпроекты в энергетике Дальнего Востока
О перспективах и «болевых точках» энергетического комплекса региона, о том, почему важны проекты в Якутии и на Чукотке, «Дальневосточному капиталу» рассказал генеральный директор АО «Дальневосточная энергетическая управляющая компания» (ДВЭУК) Дмитрий СЕЛЮТИН.
- Дмитрий Эдуардович, в текущем году ДВЭУК модернизирует электросетевые объекты в Якутии для расширения нефтепровода Восточная Сибирь - Тихий океан (ВСТО), после чего приступит к строительству энергоинфраструктуры для Якутского центра газодобычи «Силы Сибири». На какой стадии находится реализация этих проектов, за счет каких источников они финансируются?
- В середине 2016 года мы добились утверждения тарифа на передачу электроэнергии для наших магистральных электросетевых объектов в Республике Саха (Якутия). Они достаточно долгое время не были тарифицированы в силу разногласий между региональными и федеральными органами власти по вопросу отнесения данных объектов к Единой национальной электрической сети России. Тарификация предоставила в наше распоряжение денежный поток для формирования амортизационного фонда, финансирования инвестиционных планов и обеспечения полноценного текущего функционирования линий электропередачи общей протяженностью более 1800 км.
Собственно, из этих источников к концу года был разработан проект, отобран генподрядчик, который с начала 2017 года приступил к реконструкции нескольких подстанций в Западном энергорайоне Якутии. Все работы мы завершим в установленный срок - в сентябре текущего года. Таким образом, «Транснефть» сможет подключить к нашим сетям новые нефтеперекачивающие станции из Иркутской области и увеличить нагрузку по существующим объектам. В целом наши затраты по этим мероприятиям превысят 700 млн рублей. Мы с 2009 года работаем с «Транснефтью» и ни разу не давали повода для смещения их планов по подключениям нефтепровода ВСТО.
На ДВЭУК также возложены задачи внешнего энергоснабжения объектов Якутского центра газодобычи «Силы Сибири». Проведена большая работа по подготовке к реализации проектов технологического присоединения строящихся компрессорных станций газопровода - «Салдыкельской» и «Олекминской». Одобрены и согласованы параметры договоров техприсоединения, которые мы подписали с «Газпромом» в апреле. Напомню, что общая стоимость строительства новой электросетевой инфраструктуры для подключения объектов «Силы Сибири» превысит 2,8 млрд рублей, еще около 500 млн рублей потребуется на реконструкцию существующих сетей. В июне мы отобрали проектировщиков, они завершат проектные работы к 2018 году, и тогда можно будет приступать к новому строительству.
- Руководство Минэнерго, «РусГидро» и ФСК неоднократно заявляло, что в целях оптимизации схемы управления энергокомплексом Дальнего Востока в 2017 году будет решен вопрос передачи активов ДВЭУК в ведение федеральных компаний. Какова позиция вашей компании, уже выработана единая концепция по этому вопросу?
- Проблемы дальневосточной энергетики, в целом правильно поднимаемые руководством «РусГидро» и ФСК, совершенно точно лежат за пределами контура операционной и инвестиционной деятельности ДВЭУК. Мы приветствуем стремление федеральных энергокомпаний получить в распоряжение наши активы, однако эта операция должна быть возмездной и однозначно приводить к получению дополнительных источников финансирования ключевых инвестиционных проектов в энергетике Дальнего Востока.
Если вспомнить подходы нашей компании, которые были формализованы восемь лет назад, к решению этой проблемы, то они состояли в следующем: на Дальний Восток должны прийти общенациональные компании. И путь захода этих энергокомпаний нами предлагался в том, что вот те объекты, которые мы построили, достаточно большие, как по объектам генерации, так и, собственно, сетевые, должны переходить в ведение общенациональных компаний.
Одной из ключевых задач для нас является снижение инвестиционной нагрузки на федеральный бюджет за счет реинвестирования доходов ДВЭУК от реализации профильных активов в новые инфраструктурные проекты. Сегодня мы предлагаем наши объекты к выкупу операционными компаниями в рассрочку на 10 лет. В этом случае генерация денежного потока ежегодно составит от 4 до 5 млрд рублей. После продажи магистральные сетевые активы в Республике Саха (Якутия) перейдут на баланс ФСК, объекты электросетевого хозяйства в Приморском крае, Амурской и Магаданской областях - в управление организаций холдинга «РусГидро».
В настоящий момент окончательных решений на уровне правительства и заинтересованных федеральных органов исполнительной власти не принято, но я уверен, что эти решения в конечном итоге приведут к формированию нового единого центра ответственности за развитие энергетики ДФО и к формированию новых инвестиционных источников.
- На какие проекты планируется направить средства от продажи активов?
- Мы можем построить ровно то, что скажет наш ключевой акционер - государство, на что не хватает средств в бюджете. Это будет адресное реинвестирование доходов, полученных от продажи объектов, в развитие энергетической инфраструктуры на территории Дальнего Востока. Естественно, с безусловным контролем целевого расходования средств и надлежащей реализации проектов со стороны Росимущества. При этом наши инвестиционные планы в обязательном порядке будут согласовываться с Минвостокразвития.
Учитывая важность использования имеющегося опыта строительства энергообъектов в отдаленных и малоосвоенных районах Крайнего Севера, а также накопленных компетенций ДВЭУК на всех этапах инвестиционного цикла, мы готовы выступить заказчиком-застройщиком проектов развития энергоинфраструктуры Чукотского автономного округа, где остро стоит вопрос замещения мощностей выводимой из эксплуатации в 2019-2021 годах Билибинской АЭС.
В ближайшее время необходимо решить вопросы обеспечения теплоснабжения Певека и Билибина, электроснабжения существующих и перспективных потребителей Чаун-Билибинского энергоузла, например предприятий золотодобывающего комплекса (месторождения Купол, Двойное, Кекура, Песчанка и др.). Одним из основных инфраструктурных проектов является строительство двух одноцепных ВЛ 110 кВ Певек - Билибино протяженностью около 1000 км с реконструкцией смежных сетевых объектов общей стоимостью более 26 млрд рублей.
Причем первую часть этого проекта необходимо реализовать уже в 2019 году, к моменту, когда береговая инфраструктура в Певеке будет готова для работы плавучей атомной теплоэлектростанции «Академик Ломоносов», которая заместит выбывающие объекты генерации. Мы считаем, что принятие в текущем году необходимых решений по выкупу объектов ДВЭУК позволит своевременно приступить к реализации этого проекта и завершить строительство новых сетевых объектов в отведенные сроки.
- В июне правительство РФ утвердило концепцию развития острова Русского, Минвостокразвития озвучило планы создать здесь ТОР, а инвесторы выразили желание вложить в территорию более 50 млрд рублей. Как вы оцениваете готовность вашей энергетической инфраструктуры к реализации этих проектов?
- Нам по-хорошему повезло в Приморском крае, поскольку начиная с 2009 года мы были сопричастны и являлись основными исполнителями по строительству энергосистемы острова Русского. Главным образом она обеспечивает энергоснабжение Дальневосточного федерального университета, в стенах которого ежегодно проходит Восточный экономический форум. Это уникальная энергосистема, сочетающая в себе и грандиозный проект прокладки кабеля с материковой части города Владивостока, и создание собственных источников генерации - нескольких мини-ТЭЦ.
Сейчас энергонадежность объектов, которые расположены на острове Русском, является высокой. Для нас, может быть, это не очень хорошо, так как наши станции сейчас по электричеству загружены примерно на 15-20%, по теплу - на 30%. И с точки зрения функционирования объекта генерации с таким уровнем загрузки, это не дает прибыли, поскольку высоки постоянные расходы... Но, с другой стороны, именно благодаря наличию здесь очень серьезных резервов тепловой и электрической мощности и возникают идеи по развитию острова Русского.
Вы знаете, что одной из главных проблем развития социальной сферы, промышленности Дальнего Востока выступали инфраструктурные ограничения. Поэтому при формировании архитектуры энергосистемы острова Русского были приняты такие решения, которые снимали бы эти ограничения. Чтобы у этой территории не было проблем с техприсоединением, с обеспечением теплом, водой, чтобы бизнес, люди, которые приходят сюда в качестве инвесторов, имели надежные источники энергоснабжения и беспрепятственно могли подключиться к тепловым и электрическим сетям. Если говорить об обеспеченности этой территории энергетикой, то, безусловно, у острова Русского появляются сейчас самые большие перспективы, такие, которых, наверное, ни у кого пока нет на Дальнем Востоке.
- В последнее время много говорится о возможности сотрудничества России со странами АТР. Насколько оправданны эти ожидания?
- Идея Азиатского энергетического кольца существует более 20 лет. Она высказывалась еще в начале 90-х и с разной степенью интенсивности обсуждалась в течение всего этого периода. Безусловно, новый пик активности этого обсуждения придала авария на «Фукусиме», которая вызвала корректировку энергетической программы Японии: страна вынуждена искать экономически оправданные и надежные источники внешнего энергоснабжения. Я не думаю, что этот тренд будет долговременным. Скорее всего, уже в ближайшее время акцент сместится на поиск механизмов и технических решений, обеспечивающих бОльшую безопасность эксплуатации атомных электростанций. Тем не менее пока Япония заинтересована в поиске источников электроэнергии за пределами страны и ее интерес к этому проекту очевиден.
Россия располагает избытком электроэнергии на Дальнем Востоке и готова ввести новые генерирующие мощности на востоке страны в том случае, если их экспортный потенциал будет востребован. Она заинтересована в увеличении доли экспорта продукции с высокой добавленной стоимостью, к которой относится электроэнергия. Наша страна, давая «новое дыхание» проекту Азиатского энергокольца, еще раз заявляет о своей крайне важной роли в АТР: она поигрывает «энергомускулами» перед партнерами на Западе, демонстрируя, что центр энергоактивности смещается в другую часть света. Я бы квалифицировал интерес России как бенефициара этого проекта в первую очередь как геополитический. Что касается экономики: получится экономически оправданная выгодная схема - будет хорошо, не получится - есть более важные вещи, которые должны подтвердить роль России в АТР.
Если говорить о Китае, то в начале 2000-х были подписаны грандиозные соглашения между Россией и КНР, предполагающие кратное увеличение экспорта электроэнергии в Китай. Эти соглашения не выполнены до сих пор. Кроме того, Китай очень высокими темпами развивает собственную генерацию и реализует амбициозную программу сетевого развития. Сейчас эта страна демонстрирует огромные масштабы применения передовых технологий в строительстве новых линий. Китай, в отличие от Японии и России, как третий потенциальный участник этого проекта, как мне кажется, не имеет каких-то внешних интересов. Так, исходя из разницы подходов к реализации этого проекта, полагаю, что путь к «братству кольца» будет достаточно продолжительным и непростым.
Досье «Дальневосточного капитала»: Дальневосточная энергетическая управляющая компания создана в 2001 году в целях повышения эффективности управления дочерними и зависимыми обществами РАО «ЕЭС России». В настоящее время АО «ДВЭУК» управляет основным объемом государственных инвестиций, направленных на снятие инфраструктурных ограничений социально-экономического развития регионов ДФО. Государству в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом принадлежит 99,9997% акций ДВЭУК. Объем инвестиций, освоенных ДВЭУК с 2009 года, - 69,4 млрд рублей. За это время построен 2461 км высоковольтных линий различных классов напряжения; 15 подстанций трансформаторной мощностью 818 МВА; 3 объекта генерации (электрическая мощность - 49,8 МВт; тепловая мощность - 163,7 Гкал/ч).
Ольга ДОБРОЛЮБОВА.
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