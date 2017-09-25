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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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"Ростелеком" готовит телемедицинский сервис для Дальнего Востока
Так, настоящим прорывом обещает стать проект организации здравоохранения с применением технологий телемедицины, обеспечивающих предоставление гражданам медицинских услуг высокого качества в условиях ограниченности ресурсов.
Выступая на панельной дискуссии «Здравоохранение для людей. Что будет сделано?» президент ПАО «Ростелеком» Михаил ОСЕЕВСКИЙ заявил, что уже в этом году более 3,5 тыс. медицинских учреждений страны будут обеспечены высокоскоростным интернетом через оптический кабель и смогут практически перейти к исполнению инструментов телемедицины.
«Мы считаем, что на Дальнем Востоке, с его значительными расстояниями, одним из самых востребованных будет рынок консультаций в режиме реального времени», - пояснил Михаил Осеевский.
При этом уже сегодня в трех регионах Дальнего Востока - Республика Саха (Якутия), Приморский край, Хабаровский край - на базе решения ПАО «Ростелеком» созданы региональные архивы медицинских изображений (АМИ). АМИ обеспечивает долгосрочное хранение, экспертную обработку и последующее использование результатов исследований методом лучевой диагностики (компьютерная томография, МРТ, рентген, УЗИ и проч.), как ведущим методом для раннего выявления и эффективного лечения большинства заболеваний, что обеспечивает повышение качества диагностики и преемственности лечения, в особенности в жизнеугрожающих и трудно диагностируемых состояниях, позволяет проводить удаленные консультации узкими специалистами.
В онкологическом кластере применение АМИ позволяет повысить раннюю выявляемость онкопатологий, в сердечно-сосудистом кластере и при травмах - обеспечить более высокое качество экстренной помощи при жизнеугрожающих состояниях, в целом в медицинской практике - обеспечить формирование полноценной электронной медицинской карты пациента, снизить расходы пациентов и медицинских организаций на дублирующие исследования.
В настоящее время в Республике Саха (Якутия) к региональному архиву медицинских изображений подключено 26 аппаратов, в Приморском крае - 14 аппаратов, в Хабаровском крае - 13 аппаратов. Общий объем хранимых исследований превышает 236,6 тыс. исследований.
Полученный опыт подтверждает и экономическую эффективность создания региональных архивов медицинских изображений: телемедицинские консультации позволяют отказаться от использования санитарной авиации до 40% случаев, еще в 10-15% случаев выезд врача может быть отсрочен на 12 и более часов; общие затраты на транспортировку пациентов и доставку специалистов для оказания медицинской помощи снижаются до двух раз.
Еще одно перспективное направление «Ростелекома» - создание на Дальнем Востоке совместно с Минвостокразвития и Тихоокеанским государственным медицинским университетом (ТГМУ) Межрегиональной системы дистанционной лучевой диагностики, предназначенной для обеспечения процесса удаленной врачебной консультации по цифровым диагностическим изображениям, полученным методами лучевой диагностики (КТ, МРТ, рентген, маммография и прочее).
Межрегиональная система дистанционной лучевой диагностики должна обеспечить возможность проведения удаленной консультации диагностического изображения квалифицированным врачом-рентгенологом независимо от времени и места получения исследования (на территории ДФО).
Выступая на ВЭФе, Михаил Осеевский также заявил, что «Ростелеком» рассматривает возможность создания национального информационного регистра, в котором будет храниться информация о здоровье россиян.
«Я думаю, что со временем мы сможем создать национальный регистр, где каждый житель России будет иметь свое место хранения информации начиная с даты рождения. Доступ к базе будет возможен для врачей из любой точки, что позволит обеспечить быстрое принятие решений, а это основной залог успеха в сложных случаях», - сказал Михаил Осеевский.
На фото: На Восточном экономическом форуме президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский (слева) и губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт подписали соглашение о сотрудничестве в рамках реализации программы «Цифровая экономика».
Олег КЛИМЕНКО.
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