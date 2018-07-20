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26 Января 2015, 13:05 | Компании
Александр Мечетин остался во главе "Синергии"
Акционеры ОАО "Синергия" (один из ведущих производителей алкогольной продукции в России) на внеочередном собрании приняли решение назначить Александра МЕЧЕТИНА председателем правления с 18 декабря сроком на пять лет.
Выходец из Находки Александр Мечетин - совладелец и основатель «Синергии», занимает этот пост почти с момента основания компании.
«Синергия» производит ликероводочные изделия на семи заводах («Традиции качества», «Алвиз», «РООМ», «УралАлко», Мариинский ЛВЗ, «Уссурийский бальзам», Хабаровский ЛВЗ). Главные водочные бренды группы - Beluga, «Мягков» и «Беленькая». В 2007 году компания провела IPO на российских биржах, в 2010 году - SPO. Основными владельцами «Синергии» считаются Александр Мечетин и Валентин ЗАВАДНИКОВ.
Теги: Синергия
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