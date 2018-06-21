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26 Января 2015, 13:16 | Компании

Polymetal по итогам 2014 г выплатит $84 млн спецдивидендов

Совет директоров Polymetal Int (объединяет активы ОАО "Полиметалл") одобрил выплату специальных дивидендов по результатам 2014 года по 0,2 доллара на акцию, общей суммой приблизительно 84 млн долларов, сообщает компания.

Дата закрытия реестра - 19 декабря 2014 года, дивиденды будут выплачены 23 января 2015 года после одобрения акционерами компании.

Выплата спецдивидендов увеличивает объявленные дивиденды компании за год до $0,28 на акцию или до $118 млн - дивидендная доходность составляет 3%. Polymetal отмечает, что решение принято на фоне существенного ослабления рубля по отношению к доллару США и с учетом достижения отличных операционных результатов на всех предприятиях, что привело к росту свободного денежного потока.

При принятии решения был учтен комфортный уровень ликвидности и долговой нагрузки компании, которая, как ожидается, после выплаты предлагаемого специального дивиденда не превысит 2.0x Чистый долг/Скорректированная EBITDA. В 2015 году планируемые капитальные затраты будут невысокими, и совет директоров уверен, что у компании есть достаточно возможностей для финансирования будущих инвестиционных проектов (включая Кызыл).

В настоящее время дивидендная политика компании предусматривает выплату регулярных дивидендов в размере 30% от чистой прибыли, при условии, что соотношение чистого долга к скорректированной EBITDA не превышает 1.75x. Совет вновь подчеркнул, что директора имеют право на свое усмотрение принять решение о выплате дивидендов даже в том случае, если указанное соотношение чистого долга к скорректированной EBITDA превысит 1.75x.

По состоянию на 30 сентября 2014 года, выпущенный акционерный капитал Polymetal Int состоит из 420 819 943 обыкновенных акций без номинала, каждая из которых предоставляет право одного голоса. Компания не имеет казначейских акций.

Досье «Дальневосточного капитала»: Чешская PPF Group NV Петра КЕЛЛНЕРА является конечным бенефициаром 18,55%, группе «ИСТ» Александра НЕСИСА принадлежит 19,86%, под контролем Александра МАМУТА - 10,13%. Кроме того, около 1% контролирует менеджмент компании, оставшиеся более 50% акций находятся в свободном обращении, включая около 7,45% новых акций, выпущенных в рамках сделки по покупке Кызыла в пользу Sumeru Gold Тимура КУЛИБАЕВА. Polymetal Int зарегистрирована на острове Джерси. «Полиметалл» - российская компания по добыче золота и серебра с действующими предприятиями и проектами развития в России и Казахстане. По итогам 2013 года Polymetal увеличил производство золота на 37% до 805 тысяч унций (25 тонн), серебра - на 3% до 27,2 млн унций (846 тонн), меди - меньше на 26% до 4,841 тысячи тонн. Общее производство металлов в пересчете в золотой эквивалент за 2013 год выросло на 21% - до 1,282 млн унций. Прогноз компании на 2014 год - увеличение производства на 5% - до 1,365 млн унций золотого эквивалента.

Журнал "Дальневосточный капитал", январь, 2015 год.

Теги: Полиметалл  polymetal 


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