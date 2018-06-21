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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Воскресенье| 08 Июля, 23:12 |
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Комплексные решения от KSB - технологии со знаком качества
История компании насчитывает более 140 лет и неразрывно связана с развитием мирового технологического прогресса. В настоящее время концерн представлен собственными торговыми компаниями, производственными площадками и сервисными центрами более чем в 100 странах мира, штатом свыше 16 000 человек. Представительство KSB в России открылось в Москве в 1986 году, в 2005 году было создано дочернее предприятие - ООО «КСБ» (11 филиалов по всей России и дочерние компании в Беларуси, Казахстане, Украине).
Концерн KSB является одним из сильнейших мировых поставщиков комплексных решений. Насосы, арматура, приводные системы и системы автоматизации из «одних рук» дают гарантию идеальной сочетаемости элементов в системе, облегчают подбор оборудования, а также обеспечивают максимальную энергоэффективность и надежность всей системы. Высокая технологичность оборудования KSB и правильный подбор материалов для его изготовления позволяют найти оптимальные решения узкоспециализированных задач.
KSB: технологии и инновации
Компания KSB - изготовитель как стандартного, так и сложного инженерного оборудования. Наши насосное оборудование и арматура успешно справляются с любой задачей, связанной с транспортировкой воды, а также многих других сред независимо от их температуры, химических свойств и уровня опасности.
Насосы KSB работают как составляющая систем отопления и горячего водоснабжения, где температура перекачиваемой жидкости до 400°C. Насосы высокого давления могут применяться для производства искусственного снега из воды для покрытия лыжных трасс. Арматура KSB из высокожаропрочных материалов может быть использована при температурах до 650°C и давлении свыше 600 бар. В магистральных трубопроводах насосы KSB со спиральным корпусом перекачивают 10 000 кубометров воды в час и больше. А насосы для водоотведения (дренажные насосы) с диаметром рабочего колеса до 2,65 м способны откачать более 60 тысяч м3/ч воды, таким образом позволяя осушать территории, подвергающиеся опасности наводнения. Для транспортировки твердых пород компанией KSB специально производятся агрегаты из износостойкого материала.
Разработанные и запатентованные компанией инженерные решения в области автоматизации упрощают управление комплексными системами и снижают энергопотребление.
Концерн постоянно расширяет области присутствия своего оборудования, предлагая рынку инновационные продукты и изобретения. Одним из примеров является высокоэффективный синхронный реактивный двигатель SuPremE, который позволяет реализовать огромный потенциал энергосбережения.
В настоящее время огромное значение компания придает вопросу локализации производств. Так, с декабря 2013 года в Москве ООО «КСБ» осуществляет сборку и испытания многонасосных установок повышения давления серии Hyamat, применяемых в системах водоснабжения и пожаротушения объектов гражданского строительства. Комплектующие установок поставляются как из Европы, так и из России. Локализация производства - это не только снижение затрат и объема импорта и сокращение сроков поставки, расширение производственных мощностей, это, прежде всего, возможность создания дополнительных рабочих мест для российских граждан, а также производство оборудования, полностью соответствующего специфике каждого отдельно взятого российского объекта. В ближайших планах компании локализовать сборку и одноступенчатых центробежных насосов, работа по которой уже активно ведется, а также расширить номенклатуру производимой в России продукции.
KSB в мире
Все оборудование KSB изготавливается по единым стандартам качества на 30 производственных площадках в 19 странах. Большая часть цельнолитых деталей насосного оборудования и арматуры производится и тестируется на собственных литейных производствах KSB в 8 странах мира.
Продукция KSB успешно эксплуатируется на более чем 1000 электростанциях во всех основных и вспомогательных процессах. В настоящее время во многих странах мира для выработки электроэнергии применяются более 170 000 насосов и 3 млн единиц арматуры KSB. Насосное оборудование KSB успешно эксплуатируется в самом высоком здании мира - Бурдж-Халифа, Дубай. Оно находит применение на о. Джумейра в Дубае, искусственном острове в форме пальмового дерева, где работают установки опреснения морской воды методом обратного осмоса для снабжения питьевой водой отелей и частных домов. Осушение 5,45-километровой трассы автодрома в Шанхае обеспечивают 20 погружных насосов KSB с расходом 3600 м3/ч. Для реализации важнейшего проекта защиты реки Темзы от ливневых стоков в Лондоне были поставлены 6 гигантских специально спроектированных KSB канализационных насосов (диаметр рабочего колеса - 2,2 м). В водоснабжении самого крупного мегаполиса Австралии также участвуют насосы KSB. C помощью трех высокоэффективных насосов RDLO необработанная вода откачивается из самого глубокого места водохранилища Непин, расположенного в 100 км на юго-западе от Сиднея, транспортируется к фильтровальной установке, в которой подвергается обработке, и далее по сети трубопроводов подается в город. Одним из масштабнейших проектов для KSB стала поставка насосного оборудования (97 насосов Amarex, 2 погружных насоса Ama-Drainer) для расширения Панамского канала. Канал соединяет Атлантический и Тихий океаны. Ежедневно для заполнения шлюзов канала требуется 8 миллионов тонн воды. После реконструкции расход воды должен удвоиться.
KSB в России
История сотрудничества советских предприятий с концерном KSB своими корнями уходит в далекие 30-е годы ХХ века, она началась на заре строительства первых химических, нефтехимических предприятий и энергетических объектов (ТЭЦ, ГЭС, ГРЭС). На территории бывшего СССР существует достаточное количество промышленных объектов, на которых установлено оборудование KSB. На заводах ОАО «Уфа-Нефтехим» по сей день работают нефтяные насосы типа HGUR, поставленные еще в 70-е годы прошлого века; на Нововоронежской АЭС уже более 30 лет эксплуатируется арматура KSB. В России насосами и арматурой KSB оборудованы крупнейшие энергетические объекты, предприятия и объекты нефтегазоперерабатывающей и нефтехимической промышленности, где речь идет, например, о транспортировке взрывоопасных и легковоспламеняющихся или химически агрессивных, токсичных и опасных для окружающей среды жидкостей, таких как сжиженные газы, углеводороды с высокой и низкой температурой кипения, масляные теплоносители до 4500С, кислая вода и т. п. Это, например, Костромская и Пермская ГРЭС, парогазовые установки (ПГУ) Калининградской и Сочинской ТЭЦ, Адлерская ТЭС, Березовская ГРЭС, Ново-Салаватская ТЭЦ, новые объекты ОАО «Мосэнерго» - ТЭЦ-12,16,20,21, Белоярская АЭС; Новолипецкий металлургический комбинат, ОХК «Щекиноазот», Магнитогорский металлургический комбинат, «Новомосковский Азот» и многие другие.
Оборудование KSB является активным компонентом проектов строительства, реконструкции и технического перевооружения объектов ЖКХ и городской инженерной инфраструктуры, где заказчиками выступают водоканалы Российской Федерации. Насосы KSB идеально подходят для замены выработавших свой ресурс отечественных насосов, а также широко применяются на строящихся сооружениях.
Так, например, начиная с 1994 года для ОАО «Мосводоканал» компания поставила порядка 350 насосных агрегатов для перекачивания сточных вод.
Оборудование концерна KSB ежедневно непрерывно работает на одних из самых крупных очистных сооружений в Европе - Люберецких очистных сооружениях (ОАО «Мосводоканал»), а также является участником процесса реконструкции Ново-Курьяновских очистных сооружений.
Одним из перспективных направлений деятельности компании является развитие сотрудничества с предприятиями Дальневосточного федерального округа, учитывая целевую федеральную программу по развитию региона. В частности, в период с 2010 по 2013 годы на КГУП «Приморский водоканал» было поставлено и смонтировано оборудование KSB. На очистных сооружениях Северного, Центрального и Южного районов г. Владивостока были установлены насосы серий Amarex KRTK, Sewabloc K, Sewatec K и мешалки AMAPROP и Amamix. Оборудование KSB также поставлено для таких предприятий, как Хабаровский водоканал, ДГК и РН-Комсомольский НПЗ, в настоящее время идет реализация проектов поставки на строящиеся объекты энергетики: Якутская ГРЭС-2, Благовещенская ТЭЦ, Камчатскэнерго.
Концерн является также одним из лидеров на рынке трубопроводной арматуры. Ассортимент KSB включает клиновые и шиберные задвижки, запорные и обратные клапаны, поворотные затворы, мембранные клапаны, фильтры.
Учитывая большие возможности концерна KSB в предложении широкой линейки качественного и высокотехнологичного насосного оборудования и трубопроводной арматуры, ООО «КСБ» приглашает к сотрудничеству предприятия Дальневосточного федерального округа.
Наши технологии. Ваш успех.
Филиал ООО «КСБ» в г. Хабаровске. 680000, ул. Карла Маркса, 96а, оф. 616, БЦ «Новый квартал»
Тел./факс +7 421 237 71 47, e-mail: info@ksb.ru
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