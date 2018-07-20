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Понедельник| 23 Июля, 15:52 |
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Инвестиционная привлекательность российской горной отрасли растет в сравнении с нефтегазовой
В числе обсуждаемых вопросов были антироссийские экономические санкции, прогнозы девальвации национальных валют, тенденции снижения мировых цен на энергоносители и влияние всех вышеперечисленных факторов на инвестиционный климат в горнодобывающей отрасли.
Выступающие отметили, что уже несколько лет в мире наблюдается спад инвестиций в геологопоисковую отрасль. В 2014 году затраты на геологоразведку в мире снизились на 25% по сравнению с предыдущим годом. Между тем в Казахстане - только на 6%. Было отмечено, что тенденция сокращения инвестиций в геологоразведку в России и странах Центральной Азии продлится еще несколько лет. Но практически все эксперты согласились с мнением, что в 2015 году не Россия, а Казахстан станет самой привлекательной в Евразии юрисдикцией для инвестиций и развития месторождений золота, железной руды, угля, урана и других твердых полезных ископаемых.
По мнению экспертов, привлечение акционерного капитала на фондовых рынках для многих горных компаний пока остается лишь желаемой перспективой. В 2014 году из-за снижения сырьевых цен на Лондонскую фондовую биржу не вышла ни одна компания из горной отрасли.
По мнению главы лондонского департамента природных ресурсов южноафриканского инвестиционного банка Investec Джереми РАЗЕЛЛА, ожидается рост альтернативных источников финансирования в горной отрасли на фоне ужесточения условий привлечения финансирования и продолжающегося «охлаждения» интереса к отрасли у институциональных инвесторов. В современных условиях повышается роль заемного финансирования, считает руководитель управления по работе с компаниями горнодобывающей и химической промышленности «ВТБ Капитал» Алекс МЕТЕРЕЛЛ, и привлечение прямых инвестиций.
Касаясь перспективности горных проектов в России, Джослин УОЛЛЕР, председатель совета директоров юниорной компании RusAnt Limited, развивающей проект освоения месторождения сурьмы в Читинской области, отметил, что девальвация рубля и снижение производственных затрат являются сильными аргументами в пользу повышения их инвестиционной привлекательности. По мнению участников, экономические санкции против России не оказали столь прямого влияния на состояние горной отрасли в отличие от нефтегазовой индустрии. Девальвация рубля и снижение стоимости активов компаний способствуют значительному повышению инвестиционной привлекательности российских горных проектов для иностранных инвесторов.
На конференции был представлен опыт юниорных компаний в реализации инвестиционных проектов по разведке месторождений золота, серебра и железной руды в России и в Казахстане. Эксперты отмечают, что пока развитие юниорских проектов в России ограничивается из-за недостаточно подготовленной нормативной базы. Наряду с этим международные инвесторы положительно оценили перспективы частно-государственного партнерства для привлечения инвестиций в проекты развития горно-металлургического комплекса Дальнего Востока России.
Вывод, сделанный по итогам конференции, свидетельствует о том, что мировая горнодобывающая отрасль в настоящий момент переживает критический период. Перед компаниями выдвигаются жесткие требования кардинального пересмотра бизнес-моделей и коренной реорганизации, без которых дальнейшее успешное развитие в новых условиях фактически невозможно. Горные компании и инвесторы видят выход во внедрении инновационных процессов и технологий, позволяющих повышать производительность и снижать затраты. Многие компании находятся в активном поиске новых рынков и партнеров.
Надежда ВОРОНЦОВА. Журнал "Дальневосточный капитал", январь, 2015 год.
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