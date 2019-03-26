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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Вторник| 09 Апреля, 06:45 |
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Программа лояльности: несколько разных, но одинаково успешных примеров
Говорят, что Amazon теряет деньги на этой программе. Но, судя по всему, план верен: участники Prime покупают на площадке Amazon в среднем на 1500 долларов в год, в то время как все остальные - лишь на 625 долларов.
Секрет успеха Amazon Prime - 99 долларов в год. Именно эту сумму платят участники программы за привилегии, которые они получают. Человек устроен так, что после произведения оплаты он хочет извлечь из своих вложений максимум. Поэтому участники программы приобретают в Amazon даже те товары, которые проще купить в офлайне.
Common Threads Initiative (Patagonia) Patagonia - бренд одежды для суровых условий. В 2011 году компания запустила программу Common Threads, в рамках которой покупатели могли перепродавать свою одежду марки Patagonia друг другу. Запуская программу, Patagonia обратилась к жизненным ценностям своих потребителей. Перепродавать одежду - значит генерировать меньше мусора. Другими словами, Patagonia не стала предлагать бонусы и накопления, а дала возможность реализовать свои убеждения на практике.
Boloco Card Boloco - американская сеть ресторанов. Если сумма потраченных денег превышает 50 долларов, клиент имеет право получить любое блюдо из меню совершенно бесплатно. Неважно, маленький коктейль или огромный буррито. В этой программе повышения лояльности все просто: никаких пересчетов из денег в баллы, никаких коэффициентов и прочих сложностей. Пообедал, заплатил, получил стоимость обеда в зачет.
Yummy Rummy Sweepstakes (GrubHub) GrubHub: после каждого третьего заказа покупателю предлагается сыграть в игру. На выбор предлагается четыре карты, одна из них - выигрышная. Выиграть можно бесплатный напиток, скидку, десерт и т.п. Мало того, что многие люди любят играть, покупатели еще и ничем не рискуют, и имеют неплохие шансы на победу. Если ваш стиль общения с покупателями и товарная группа это позволяют, подумайте, как вы можете реализовать что-то подобное.
Apple: У Apple есть программа повышения лояльности? Нет. Тем не менее, лояльных клиентов у этой компании есть великое множество. Секрет успеха Apple - бренд, чувство собственной особенности. Apple изначально позиционировала себя как нечто отличное, предназначенное не для всех.
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