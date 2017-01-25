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"Океанрыбфлот": рыбаков стихия не пугает
Почти 250 тысяч тонн минтая, кальмара и сельди добыли за этот год рыбаки «Океанрыбфлота», и это значительно больше, чем в прошлом году, что в очередной раз доказывает: модернизация судов была верным и своевременным решением, которое помогло максимально оптимизировать и процесс добычи сырца, и процесс производства рыбопродукции на судовых заводах компании.
Олюторский залив - не самое спокойное место Берингова моря.
Хорошей традицией стала доставка на камчатский берег олюторской сельди для жителей полуострова со значительной скидкой - 20% от среднерыночной стоимости. Для нужд Камчатки, по оценкам специалистов, требуется около трехсот тонн этой продукции, именно столько и привезло транспортное судно «Бухта Русская» из района промысла - Олюторского залива, где работали суда «Океанрыбфлота».
Сейчас большинство судов рыбодобывающей компании уже вернулось из промысловых экспедиций, выполнив поставленные задачи несмотря на крайне сложные погодные условия. Осенние штормы нынче были особенно изнурительными, и рыбаки совершили настоящий трудовой подвиг, не поддавшись стихии.
Сельдь, добытая судами "Океанрыбфлота" для жителей Камчатки имеет особую цену.
Год был успешным и спокойным - комментирует итоги генеральный директор рыбодобывающей компании ПАО «Океанрыбфлот» Евгений НОВОСЕЛОВ:
«Сегодня мы можем подвести предварительные итоги нашей работы за прошедший год. Компания «Океанрыбфлот» практически освоила все выделенные государством лимиты на 2016 год. Сейчас наши суда возвращаются из районов промысла на берег. Мы в этом году традиционно поработали и на переработке красной рыбы во время лососевой путины. Но основным нашим видом промысла остаются минтай, кальмар и сельдь. Как раз недавно мы закончили промысел сельди олюторской, часть ее будет реализована на Камчатке по льготным ценам. В целом, мы показали очень неплохие результаты, неприятных сюрпризов 2016 год нам, к счастью, не принес. Что же касается вознаграждения за нелегкий рыбацкий труд, скажу одно: работники в море у нас получают достойную зарплату. Те, кто идет работать и зарабатывать, не жалуются на свой доход. С некоторых пор в отдел кадров компании стоят длинные очереди из желающих устроиться к нам на работу. И попасть на пароход «Океанрыбфлота» теперь можно, пожалуй, только весной, при глобальной смене экипажа. Люди держатся за свое место на БМРТ. А это, на мой взгляд, очень хороший показатель».
После возвращения большие морозильные рыболовные траулеры недолго стояли у пирса: после техосмотра и планового ремонта они покинули порт. Потому некоторые рыбаки встретили Новый год уже в море. Их это не пугает, ведь те, кто ходит в дальние рейсы не один год, уже привыкли к определенному ритму морской жизни, и праздник вдали от берега для них все равно праздник. Хорошего вам года, рыбаки!
Юрий РОГОВ.
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