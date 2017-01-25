|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Пятница| 27 Января, 10:29 |
|
|
|
Тема номера
Актуально
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Первый тяжеловес под российским флагом
Укрепление сотрудничества России и стран АТР, а также запуск проектов на территориях опережающего развития (ТОР) на Дальнем Востоке невозможны без надежных морских грузоперевозок. Строительство и переоснащение предприятий, развитие транспортной инфраструктуры резко повышает спрос на перевозку негабаритных тяжеловесных грузов, большого количества оборудования и тяжелой техники. Работа с нестандартными грузами, как правило, сопряжена с множеством сложностей и ограничений. О том, как преодолеть их, максимально учитывая интересы грузоотправителя, «Дальневосточному капиталу» рассказал генеральный директор ООО «Судоходная компания «Гудзон» Геннадий КОНОНЕНКО.
- Геннадий Геннадьевич, на перевозках каких грузов специализируется компания?
- Наличие многоцелевых судов, нефтеналивного судна и двух «хэви-лифтеров» позволяет СК «Гудзон» перевозить любые грузы в соответствии с запросами любой компании: мы готовы обеспечить всем необходимым оборудованием, горюче-смазочными и расходными материалами строящийся или уже действующий объект. Особо выделю новое направление для нашей компании, которая первой в России предложила услуги по перевозке негабаритных тяжеловесных грузов весом до 500 тонн с выгрузкой как на рейдах, так и в портах, не имеющих кранов достаточной мощности. Нашими услугами пользуются крупные федеральные компании и госструктуры: сегодня флот компании доставляет оборудование для нефтегазовых проектов на Сахалине и в Сибири, осуществляет «северный завоз» в порт-пункты Магаданской области, Камчатского края и Крайнего Севера, перевозит грузы коммерческих компаний и государственных ведомств.
Наш флот ежегодно получает разрешения на право прохождения Северным морским путем (СМП), все суда СК «Гудзон» имеют ледовый класс. Они могут перемещать грузы по Севморпути без привлечения ледоколов бОльшую часть года, что влияет на стоимость перевозки. Благодаря небольшой осадке суда компании способны также заходить и в устья рек порт-пунктов Дальнего Востока и АТР. СК «Гудзон» имеет лицензию на перевозку грузов всех классов опасности от первого до девятого, включая седьмой (радиоактивные материалы).
Отдельно скажу о возможностях принадлежащих компании уникальных судов «СЕВАСТОПОЛЬ» и «БОГАТЫРЬ», которые предназначены для перевозки негабаритных грузов. Они имеют краны мощностью до 500 тонн и один трюм длиной 70 м, благодаря чему могут погрузить на себя и перевезти оборудование различных размеров или несколько небольших судов. Подчеркну, флота под российским флагом, специализированного для перевозки тяжеловесных и проектных грузов весом одного места до 500 тонн, на Дальнем Востоке сегодня нет ни у кого, кроме нас.
В спарке краны "Богатыря" способны поднимать грузы весом 500 тонн.
Судно "Севастополь" в 2016 году доставило в Магадан агрегат для строящейся электростанции.
- Многие порты в регионе не могут принимать суда под иностранными флагами. А под каким флагом ходят суда СК «Гудзон»?
- Все суда СК «Гудзон» - под флагом РФ и состоят в классе Российского морского регистра. Это позволяет работать на перевозках как между портами РФ и на внутренних водных путях, так и на международных направлениях. Экипажи наших судов состоят исключительно из граждан России.
Также можно отметить, что у многих иностранных судовладельцев отсутствует страхование северных районов плавания: действие страховки заканчивается на 43-й параллели, а перевозки между российскими портами разрешены только судам под флагом РФ. В практике компании уже бывали случаи, когда импортную продукцию для северных регионов ДФО перегружали на суда «Гудзона» именно по этим причинам.
Досье «Дальневосточного капитала»: СК «Гудзон» основана в 2003 году. Специализируется на мультимодальных международных перевозках. В собственности компании: многоцелевые грузовые суда, суда для перевозки генеральных и навалочных, опасных, сборных, негабаритных, тяжеловесных грузов, нефтеналивной флот. Компания работает на международных и местных направлениях, имеет лицензию на перевозку грузов всех классов опасности. Помимо морских перевозок, СК «Гудзон» предлагает услуги в сфере брокерской деятельности, фрахтования, логистики и хранения различных грузов с предоставлением полного комплекса технического обслуживания.
- Суда компании обладают уникальными возможностями. Можете ли вы привести пример, когда флот СК «Гудзон» решал задачи особой сложности?
- Это происходит постоянно. Например, в 2016 году СК «Гудзон» выполнила поистине уникальную операцию, за которую долго никто не решался взяться. Предстояло доставить из европейской части РФ в Магадан трансформатор весом 135 тонн для строящейся электростанции. Решая эту нестандартную логистическую задачу, СК «Гудзон» выстроила оптимальный маршрут перевозки агрегата (автомобильным, железнодорожным и морским транспортом), а также поспособствовала модернизации портовых мощностей во Владивостоке и Магадане. Дело в том, что вес груза потребовал усиления причалов, а сам груз предстояло разместить не ближе 14 м от кромки причала. Проект реконструкции и схему выгрузки подготовил Дальневосточный НИИ морского флота (ДНИИМФ), а судно «Севастополь» помимо трансформатора доставило в порт Магадана необходимые стройматериалы.
Среди других проектов подъем с воды и перевозка 400-тонного катера в Петропавловск-Камчатский. Есть у компании и опыт перевозки взрывчатки для горнорудных предприятий на севере Дальнего Востока. Можно сказать, что вся наша работа - это решение задач особой сложности, ведь каждая перевозка негабаритного или опасного груза - это уже уникальная операция, начиная с доставки груза к борту судна и заканчивая передачей владельцу.
Решение таких задач и безусловное обеспечение безопасности операций под силу только коллективу профессионалов. Мои заместители прошли «школу» от матросов до капитанов, награждены почетными грамотами Минтранса РФ, имеют опыт полярных переходов и хорошую морскую практику выгрузки в самых сложных условиях Крайнего Севера, в том числе на полярные льды. Кроме того, все перевозки крупнотоннажных и опасных грузов мы производим в соответствии с проектами, подготовленными ДНИИМФ - ведущим предприятием региона в данной сфере. Специалисты института рассчитывают все параметры перевозки и погрузочно-разгрузочных операций, а за их соблюдением следит Служба безопасности СК «Гудзон». Регулярно за счет компании обучаем крановщиков и лебедчиков, работающих с крупногабаритными грузами, ведем практические занятия с судовыми и береговыми специалистами, посвященные безопасности погрузо-разгрузочных работ.
В современных рыночных условиях судоходная компания должна делать упор на безопасное и качественное развитие логистического сервиса по всем направлениям и максимально расширять сферу своей деятельности: сохранность товаров во время транспортировки, складские услуги, таможенное, страховое оформление и так далее.
- На Дальнем Востоке создаются условия для роста инвестиций - речь идет о распространении режима порто-франко на порты региона, создании ТОРов. На ваш взгляд, дадут ли эти инструменты импульс рынку перевозок КТГ на Дальнем Востоке? Какие еще направления работы вы считаете перспективными для компании?
- Быстрый рост экономики стран АТР уже привел к настоящему буму перевозок крупногабаритных и тяжеловесных грузов. При этом некоторые перевозчики из соседних стран откровенно демпингуют, не слишком заботясь о качестве услуг. Но для грузоотправителя важно быть уверенным, что он сможет в нужный момент доставить необходимый груз в заданный район. Тем более если речь идет о развертывании нового производства, например, на ТОР. И здесь роль морского транспорта сложно переоценить: во многие населенные пункты на Дальнем Востоке крупногабаритный груз можно доставить только по воде.
Подчеркну, главный приоритет СК «Гудзон» - создание наиболее удобных условий для грузоотправителей - остается неизменным. Поэтому сегодня мы активно развиваем услуги в сфере мультимодальных перевозок: предлагаем оптимальное сочетание времени и стоимости доставки груза, избавляем грузоотправителя от необходимости решать вопросы с размещением и перегрузкой товара на всем протяжении маршрута. Оптимальный путь подбирается службой логистики компании «Гудзон», что позволяет сократить стоимость перевозки и сроки доставки. При этом грузоотправитель сможет в любой момент получить информацию о том, в какой точке земного шара находится судно с его грузом.
- Будете ли пополнять флот, расширять географию перевозок?
- Сегодня основная задача - максимально задействовать уже имеющиеся и вновь приобретенные суда на обеспечении перевозок КТГ из стран АТР в Дальневосточный регион, их доставке на стройки «Газпрома» и «Сибура». Но конъюнктура рынка подсказывает, что уже в ближайшем будущем нам понадобится еще одно многоцелевое судно с более мощным грузовым устройством, способным перегружать объекты весом до 1200-1800 тонн. И здесь не могу не сказать о нашем давнем и постоянном партнере, оказывающем самое прямое содействие в приобретении судов нашей компании, - это Сбербанк РФ, с дальневосточным отделением которого и его сотрудниками у СК «Гудзон» сложились тесные и доверительные деловые отношения. Благодаря дальновидности и профессионализму коллектива Сбербанка стали возможными инвестиции в приобретение нашей компанией новых судов. А значит, банк внес существенный вклад в развитие национального флота на Дальнем Востоке!
Ближайшие цели компании - наращивание негабаритной грузовой базы, привлечение новых клиентов, приобретение еще нескольких судов и, конечно, возвращение былой славы российского флота!
Артем СТРОГИН.
- Первый тяжеловес под российским флагом
- "Океанрыбфлот": рыбаков стихия не пугает
- Михаил ШУКАЙЛОВ, генеральный директор АО "ДГК": Инвестируем в надежность
- Сотый резидент Свободного порта Владивосток предъявил алмазы
- Сингапур и Япония поделили аэропорты Владивостока и Хабаровска
- Лидеры логистического рынка Дальнего Востоке готовы принять нарастающий объем грузовой базы
- Экскаваторы CASE осваивают Дальний Восток
- Палочки для еды, произведенные в Приморье компанией ООО "Лебин Трэйдинг Ко", все чаще востребованы в соседних странах
- Крымский девелопер - Группа компаний КСК - представил свои инвестиционные проекты участникам и гостям Восточного экономического форума
- ПБТФ строит взлетную полосу
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.