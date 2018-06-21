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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Воскресенье| 08 Июля, 23:04 |
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"МегаФон" ускорил мобильный интернет
Поставщиком оборудования выступила китайская компания Huawei.
Запуск LTE Advanced не потребовал значительных инвестиций от «Мегафона» и заключения отдельного контракта с Huawei, сообщил исполнительный директор по развитию бизнеса на массовом рынке «Мегафона» Михаил ДУБИН в ходе презентации новой сети на Всемирном мобильном конгрессе в Барселоне.
Максимальная скорость в сети LTE Advanced в 3 раза превышает предельную скорость, которую предоставляют сети стандарта LTE - 100 мбит/с. В ходе тестирования, сеть показала скорость 257 мбит/с.
Сеть «МегаФона» стала первой коммерческой сетью LTE Advanced в мире. Вместе с тем, в мире пока практически отсутствует массовое абонентское оборудование, совместимое с новым стандартом.
Для подключения к сети «МегаФон» уже предлагает своим клиентам специально произведенный Huawei роутер MegaFon Space (модель R300-1), совместимый с сетью LTE-Advanced. Роутер способен обеспечить Wi-Fi-доступ в сеть LTE-Advanced для 32 устройств одновременно.
Для построения сети нового стандарта «МегаФон» использует в диапазоне 2600 МГц уникальную комбинацию собственной полосы спектра и частотного ресурса сети ООО «Скартел» - в качестве виртуального оператора (MVNO). Стоимость услуг передачи данных в новой сети будет равна стоимости услуг в сетях 3G и 4G, отмечает оператор.
Технологию LTE Advanced «Мегафон» представил на Олимпийских играх в Сочи, организовав сеть точек доступа в сеть. Скорость передачи данных в тестовой сети составила 271,5 мбит/с.
Олег КЛИМЕНКО. Журнал "Дальневосточный капитал", март, 2014 год.
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