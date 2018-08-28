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27 Марта 2014, 13:52 | Компании

Английские экскаваторы помогают развивать Дальний Восток

Любые строительные работы в наше время требуют минимальных временных затрат, будь то возведение многоквартирного жилого дома, прокладка дороги или строительство нового завода. Чем меньше времени займут строительные работы, тем быстрее проект окупит себя, а это значит, что требования к задействованной в этом процессе технике предъявляются все более жесткие.

Поиск надежной техники на российском рынке всегда осложнялся тем, что производимая отечественными заводами продукция часто неспособна обеспечить потребителю эту самую надежность. Кроме того, российские предприятия иногда просто не выпускают товар с требуемыми параметрами. Именно поэтому рынок тяжелой строительной техники в стране практически полностью оказался в руках зарубежных производителей, в ассортименте которых есть машины практически для любой области применения.

В семействе тяжелой строительной техники есть несколько брендов, завоевавших доверие и признание российских строителей. Среди них - марка JCB, широко известная своими экскаваторами и погрузчиками.

Досье «Дальневосточного капитала»:  J C BAMFORD EXCAVATORS LIMITED (JCB) - английская компания, специализирующаяся на производстве строительно-дорожных машин и оборудования. Аббревиатура JCB расшифровывается как инициалы основателя компании Джозефа Сирила Бамфорда, который изготовил свою первую машину - самосвальную тележку - в 1945 году, что и послужило началом истории семейного бизнеса семьи Бамфорд. Сегодня JCB выпускает более 55-ти моделей колесных экскаваторов с возможностью видоизменения по ходовому оборудованию и типу стрелы и 17 моделей фронтальных погрузчиков: от мини до тяжелых карьерных. Заводы JCB расположены в Великобритании, США, Германии, Бразилии, Китае, Индии. Продукция компании экспортируется в более чем 150 стран мира.

Дилером экскаваторов JCB на Дальнем Востоке является компания «Сумотори», которая обеспечивает их продажи и техническое обслуживание в нашем регионе. А клиентами - многочисленные строительные и горно-добывающие предприятия, для которых надежность техники имеет первостепенное значение. Ведь любой незапланированный простой способен привести к огромным убыткам, поэтому к выбору таких машин, как тяжелые гусеничные экскаваторы, бизнесмены относятся весьма щепетильно.

Во-первых, техника должна быть надежной, чтобы выдерживать максимальные нагрузки при работе на ней в несколько смен без перерыва. Во-вторых, техника должна быть многофункциональной, чтобы справиться с самым широким спектром работ. И, в-третьих, техника должна быть удобной, чтобы рабочим было легче с ней обращаться. Всем этим критериям в полной мере соответствует экскаватор JCB JS330, который сегодня работает в одном из тоннельных отрядов АО «Бамтоннельстрой». По словам специалистов этого предприятия, данная машина оказалась лучшей в соотношении цена-качество из представленных на рынке, поэтому выбор пал именно на нее.

«Модель JS330 характеризуется коротким и эффективным временем цикла, эффективным временем работы, составляющим около 98%, а также прочной ходовой частью и редукторами хода, - отметили в компании, уже приступившей к эксплуатации купленного экскаватора. - Здесь есть дополнительная система фильтрации масла, которая повышает надежность гидросистемы экскаватора и увеличивает срок службы фильтров на 1 000 моточасов. Срок замены масла продлевается до 5 000 м/ч, что, в свою очередь, способствует упрощению технического обслуживания.

Машина отличается высоким уровнем комфорта. Благодаря использованию японского дизеля марки Isuzu, в кабине обеспечен низкий уровень шума. Кондиционер с климат-контролем у модели JS330 стоит уже в базовой комплектации, очень хорошо продуманы и сделаны осветительные приборы. Наши экскаваторщики уже успели оценить эти плюсы.

Но главное, конечно, - это хорошие показатели топливной экономичности, а также обещанная дилером JCB всесторонняя техническая поддержка. Для нас важно, чтобы работа техники не прекращалась и все возможные поломки, которые неизбежны при такой напряженной работе, устранялись быстро и эффективно».

Программа сервисной поддержки продукции JCB включает в себя использование мирового центра запчастей - современной организации, ежедневно открытой 24 часа в сутки. Каждую неделю из этого центра в национальные распределительные центры или непосредственно к дилерам отправляется более одного миллиона запчастей и единиц навесного оборудования. Все дилеры используют собственный парк машин поддержки, что позволяет доставлять запасные части оперативно и профессионально устанавливать их, чтобы выполнить договоренность с клиентом об отсутствии простоев.

Правительство России уже расставило приоритеты в предстоящем развитии Дальнего Востока. На первый план выходят инфраструктурные проекты, а это значит, что строительство дорог, мостов и тоннелей будет продолжаться и техника, предлагаемая компанией «Сумотори», всегда будет востребована.

Дмитрий ФОМИЧЕВ.  Журнал "Дальневосточный капитал", март,  2014 год.

 

Теги: спецтехника  jcb 


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