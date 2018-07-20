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Анатолий ЛАЗАРЕВ: в 2020 году ОАО "Восточный Порт" будет обрабатывать уже 33 млн тонн угольной продукции в год
28 февраля крупнейшей стивидорной компании в России, специализирующейся на перевалке каменного угля, исполнилось 40 лет. Именно в этот день в 1974 году приказом Министерства морского флота № 36 предприятию был присвоен статус Морской торговый порт «Восточный Порт».
Идея создания мощного глубоководного порта на Дальнем Востоке России возникла в 60-е годы XX века. Отсутствие достаточной портовой и железнодорожной инфраструктуры существенно ограничивало возможности стремительно развивающейся экономики СССР. В августе 1970 года правительство страны утверждает программу строительства объекта под названием «Порт Восточный» в бухте Врангеля. Три года спустя вводят в эксплуатацию универсальный перегрузочный комплекс, а в 1978 году начинает свою работу первый в стране специализированный угольный терминал. Сегодня предприятие с 40-летней историей идет в ногу со временем. Выполняя постановление президента РФ Владимира ПУТИНА об увеличении портовых мощностей, в декабре 2012 года ОАО «Восточный Порт» начало реализацию проекта строительства Третьей очереди Угольного комплекса.
ОАО «Восточный Порт» развивается параллельно с другими отраслями экономики. И сегодня, когда увеличивать портовые мощности необходимо для реализации экспортного потенциала России, а значит и для ее экономического благополучия, предприятие продолжает расти и развиваться. По итогам 2013 года ОАО «Восточный Порт» перевалило почти 17,8 млн тонн грузов (лидерство среди стивидоров Дальнего Востока), но уже несколько лет назад акционеры компании приняли решение о расширении мощностей и модернизации действующего производства.
Управляющий директор ОАО «Восточный Порт» Анатолий ЛАЗАРЕВ в интервью «Дальневосточному капиталу» рассказал о грядущих переменах, которые ожидают компанию.
Модернизация = эффективность
- Еще в 2010 году ОАО «Восточный Порт» совместно с ООО «Управляющая портовая компания», координатором работы нашего порта, начали реализацию программы модернизации оборудования и совершенствования технологии погрузочно-разгрузочных работ, рассчитанной на пять лет.
С момента начала действия программы на Угольном комплексе заменены вагоноопрокидыватели, усовершенствована система управления производственными процессами. Специально для ОАО «Восточный Порт» написаны программы для удаленного управления перегрузочной техникой, что позволяет сократить доступ людей в опасные зоны.
Специалистам предприятия удалось значительно сократить время выгрузки полувагонов в самый непростой - зимний - период. В 2011 году на Угольном терминале установили бурорыхлительный комплекс, который разрушает цельную структуру угля, смерзшегося до состояния монолита. Модернизированы размораживающие устройства вместимостью 80 полувагонов. Построено ветрозащитное сооружение, оснащенное инфракрасными излучателями, не позволяющими грузу остывать перед подачей в ротор вагоноопрокидывателя.
В 2013 году был проведен ряд мероприятий, призванных повысить качество угольной продукции. Восемь мощных магнитных сепараторов южнокорейского производителя установили в дополнение к уже действующим. На данный момент система очистки угля от металлического контамината на Угольном комплексе включает 18 магнитных сепараторов, установленных на конвейерных лентах, стакерах и реклаймерах в местах последовательного пересыпа.
В начале 2013 года заменены пробоотборные устройства, которые в момент погрузки угля на судно автоматически отбирают пробы. Благодаря чему независимые сюрвейеры международного уровня оперативно определяют качество угольной продукции, а образцы проб отправляют грузополучателям.
В этом году запланированы замена судопогрузочной машины, а также запуск стационарного дробильно-сортировочного комплекса, который позволит восстанавливать фракцию угольной продукции по oversize.
В рамках пятилетней программы модернизации обновлена техника и на Универсальном перегрузочном комплексе: новые дробильно-сортировочные машины, ленточные конвейеры, колесные и гусеничные краны-манипуляторы, автопогрузчики, трактор-тягач для производства маневровых работ с вагонами, снегогенератор для улучшения экологичности работ при перевалке угля. Все это - техника от ведущих японских и европейских производителей. А вот портальные краны для комплекса, специализирующегося на грейферной выгрузке, «Восточный Порт» предпочитает российские. Два новых крана грузоподъемностью 64 и 32 тонны отлично показывают себя в работе.
Останавливаться на этом акционеры не планируют. Согласно стратегии развития на ближайшие годы, портальные краны вскоре разместят и в тыловых зонах комплекса, которые на данный момент не задействованы в работе. Чтобы усовершенствовать складскую логистику, здесь в ближайшие годы будет построена дополнительная железнодорожная инфраструктура. Таким образом, годовой грузооборот Универсального комплекса к завершению программы модернизации достигнет 6 млн тонн в год.
Новый терминал по самым современным параметрам
По прогнозам экспертного совета, с вводом в эксплуатацию полномасштабного варианта проекта в 2020 году ОАО «Восточный Порт» будет обрабатывать уже 33 млн тонн угольной продукции в год.
Достигнуть таких объемов грузооборота руководство планирует благодаря увеличению мощностей действующих перегрузочных комплексов компании.
Третья очередь представляет собой зеркальное отражение действующего специализированного Угольного комплекса. Строительство объектов будущего терминала рассчитано на 4 года. Реализация проекта стоимостью почти 10 млрд рублей осуществляется из собственных средств ОАО «Восточный Порт» с привлечением кредитов от ведущих иностранных банков Европы.
На участке площадью почти 54 гектара, с учетом искусственного земельного участка, будет с нуля создана вся необходимая железнодорожная инфраструктура. Здесь же разместят четыре склада, оборудованных двумя стакерами и четырьмя реклаймерами. Общая площадь единовременного хранения около 800 тыс. тонн грузов. Так же как на действующем комплексе, здесь предусмотрены вагоноразмораживающие устройства для единовременного разогрева 40 полувагонов, система конвейерного оборудования и два тандемных вагоноопрокидывателя роторного типа. На глубоководном причале, рассчитанном на приемку судов дедвейтом 150 тысяч тонн, установят две мощные судопогрузочные машины.
При вводе объектов Третьей очереди в эксплуатацию в 2017 году планируемый годовой грузооборот терминала составит 10 млн тонн угля в год.
Досье «Дальневосточного капитала»: ОАО «Восточный Порт» - открытый морской торговый порт, который сотрудничает с рядом крупных российских грузоотправителей и готов расширять спектр сотрудничества. В структуру компании входят два производственно-перегрузочных комплекса. Первый - единственный в Приморском крае специализированный Угольный комплекс с системой конвейерного оборудования и станцией разгрузки вагонов. Уровень автоматизации достигает 98,9%. Мощность перевалки - 14,2 млн тонн в год. Второй - Универсальный производственно-перегрузочный комплекс - специализируется на грейферной перевалке угля, его мощность составляет 3 млн тонн в год. Основной груз - каменный уголь, добываемый в Кузбассе. В настоящее время экспортный уголь составляет 98,5% от всего грузооборота стивидорной компании, менее 1,5% приходится на каботажный уголь и 0,01% - на прочие грузы. Координацию работы ОАО «Восточный Порт» осуществляет ООО «Управляющая портовая компания».
Олег КЛИМЕНКО. Журнал "Дальневосточный капитал", март, 2014 год.
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