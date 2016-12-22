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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Дмитрий СЕЛЮТИН, и. о. гендиректора ДВЭУК: "Чудо-таблетки" от болезней дальневосточной энергетики не существует
В интервью «Дальневосточному капиталу» исполняющий обязанности генерального директора АО «ДВЭУК» Дмитрий СЕЛЮТИН подвел итоги работы компании на Дальнем Востоке и обозначил основные болевые точки региональной энергосистемы.
- Дмитрий Эдуардович, Дальний Восток - регион достаточно специфический: большие территории, суровый климат, малая плотность населения. Безусловно, все это повлияло на развитие дальневосточной энергетики. Какие основные ее особенности вы можете выделить?
- Среднегодовые темпы прироста электропотребления в целом по энергозоне ДФО за последние пять лет выше среднероссийских показателей - 1,3%, против 0,4% в среднем по России. Однако динамика электропотребления по дальневосточным субъектам неоднозначна. Это связано с тем, что структура энергетики действительно имеет свои особенности.
Базовым принципом реформирования электроэнергетики России являлась попытка формирования конкурентного рынка электроэнергии и мощности. В связи с географическими, технологическими, экономическими, геополитическими особенностями этот процесс на Дальнем Востоке проходил совершенно особым образом. Сейчас можно сделать выводы, что получилось в электроэнергетике в ходе реформы, что не очень удалось, а что нужно забыть, как тяжелый сон.
В целом дальневосточную модель реформы электроэнергетики следует признать неудачной. Создан квазирынок с большой долей административной составляющей, который не только не содержит драйверов внутреннего развития, а, скорее, консервирует собственное далеко не блестящее состояние. Система управления энергетикой региона предельно бюрократизирована. Эта бюрократизация проявляется как в чрезвычайно сложной корпоративной составляющей принятия решений, так и в избыточности административно-государственного влияния.
Администрирование тарифов с целью их минимизации по факту не приводит к повышению эффективности тарифной структуры, а, напротив, ухудшает ее через рост удельного веса управленческих расходов, снижение доли затрат на реновации и инвестиции, предопределяет необходимость перекрестного субсидирования.
Энергокомпании, работающие на Дальнем Востоке, борются в результате не за эффективность, доходность работы, не за потребителя, а за административно-государственный ресурс, позволяющий снижать убытки.
Никаких инвестиций, кроме бюджетных либо опосредованно бюджетных через компании с государственным участием, в электроэнергетику региона за последнее десятилетие не осуществлялось. Это, если хотите, диагноз состояния отрасли.
- На ваш взгляд, что нужно предпринять в данный момент, чтобы «вылечить» дальневосточную энергетику?
- Необходимо избавиться от иллюзий, что существует «чудо-таблетка» от болезней дальневосточной энергетики. Поручим Дальний Восток «РусГидро» - и доктора из крупнейшей российской энергокомпании все вылечат. Практика показывает, что так не происходит, а наблюдается ровно обратный процесс: долги Дальнего Востока ухудшают финансовое самочувствие материнской компании. Поэтому необходим комплекс согласованных, хорошо продуманных мер.
На сегодняшний день важно восстановить полностью уничтоженный системный процесс по формированию прогнозных балансов производства и потребления электроэнергии. Ранее эту работу осуществляло Агентство по прогнозированию балансов в электроэнергетике. Министерство энергетики самоустранилось от формирования прогнозных балансов в принципе, Российское энергетическое агентство такой задачи перед собой не видит.
Я был участником нескольких совещаний на высоком уровне, где обсуждались вопросы целесообразности строительства крупных сетевых объектов в восточной части России, например энергомоста Магадан - Чукотка, технические решения по внешнему энергоснабжению газопровода «Сила Сибири», трубопроводной системы Восточная Сибирь - Тихий океан (ТС ВСТО), золоторудных месторождений на северо-востоке Иркутской области. Итог совещаний один: решение принять не можем, поскольку не понимаем прогнозный баланс электроэнергии и мощности - «хватит - не хватит». Поэтому поручим кому-то посчитать. На следующем совещании - поручим кому-то другому перепроверить эти расчеты. На третьем - их уточним, поскольку кто-то из участников заявил о намерении строить, допустим, завод по производству водорода на Колыме.
Без преувеличения скажу: на коленке решения принимаются. Поэтому в полном объеме, системно и масштабно реанимировать работу по формированию среднесрочных и долгосрочных прогнозов электроэнергии и мощности с учетом перспектив интеграции ряда дальневосточных территорий в единую энергосистему - эту функцию следует вменить в обязанность Министерству энергетики РФ.
Кроме того, следует расширить зону действия операционной ответственности национальных компаний на территории Дальнего Востока. Здесь возможны два направления. Первое - расширение зоны ЕНЭС. В результате это создаст перспективу для появления новых инвесторов в Республике Саха (Якутия), увеличение налоговых поступлений в бюджеты всех уровней, обеспечение занятости населения. Но экономический рост отложен до решения проблемы субсидий.
И здесь возникает второй аспект возможного субсидирования национальных энергокомпаний с государственным участием в развитии электроэнергетики Дальнего Востока. В последнее время стартовала реализация механизма так называемого «дальневосточного гектара». Он решает проблему народонаселения Востока России, привлечения людей в регион, развития его экономического потенциала в целом. Почему бы не ввести в правовой и экономический оборот подобное понятие «дальневосточного киловатта»? Условно: выручка от каждого тысячного киловатта «РусГидро», «ИнтерРАО», «Росэнергоатома», компаний, занимающихся выработкой электроэнергии, аккумулируется в государственном инвестиционном фонде развития электроэнергетики Дальнего Востока, за счет которого реализуются инфраструктурные энергетические проекты на принципах инвестиционных соглашений либо проводится реновация существующих генерирующих мощностей.
- Поможет ли предложенный вами «дальневосточный киловатт» решить проблему перекрестного субсидирования и сделать производство электроэнергии в регионе прибыльным?
- Проблема перекрестного субсидирования предельно остро стоит перед энергокомпаниями в изолированных энергосистемах Якутии, Магадана, Чукотки, Сахалина, Камчатки, когда запредельно высокие тарифы дизельной генерации «размазываются» на всех потребителей либо тарифная нагрузка на одну группу потребителей (население, сельское хозяйство) частично перекладывается на промышленность. Убежден, да и жизнь показывает, что это вредная практика. Одних чуть сниженный тариф не спасает, других завышенный тариф губит. Это порочный круг. Необходимо перейти на механизм прямого субсидирования потребителей либо за счет средств бюджетов (федерального и субъектов РФ), либо за счет внебюджетных источников, условно - фонда «Дальневосточный киловатт».
На Дальний Восток следует привлекать потребителей с помощью инвестиционных соглашений. За примером ходить не надо - соглашение ПАО «Рудник им. Матросова» с Минвостокразвития. Я уже не раз говорил, что в регионе принцип «бери или плати» («take-or-pay») не работает. Мы не можем продавать электроэнергию, пока крупные потребители, нуждающиеся в ней, не возьмут на себя обязательства по ее обязательной покупке.
- Какую роль сыграла ДВЭУК в развитии энергокомплекса Дальнего Востока? Какие этапы собственного развития прошла компания с момента своего создания?
- Наша компания была учреждена РАО «ЕЭС России» 16 июля 2001 года для управления энергоактивами - как сетевыми, так и генерирующими - на Дальнем Востоке. Это было время неплатежей и веерных отключений, поэтому ДВЭУК решала антикризисные задачи в энергокомпаниях, находящихся в наиболее проблемных регионах.
К 2008 году РАО «ЕЭС России» сформировало базисную концепцию преобразований в энергетике Дальнего Востока как на основе общенациональных приоритетов реформы (разделение по видам деятельности), так и с учетом специфических особенностей дальневосточной энергетики (отсутствие технической возможности создания полноценного конкурентного рынка электроэнергии из-за недостаточного развития сетевой инфраструктуры).
Однако, несмотря на завершение структурной реформы, сохранились препятствия для создания в регионе полноценного рынка энергии и мощности, энергетическая инфраструктура Дальнего Востока является непривлекательной для частных инвесторов, и приоритет в ее развитии по-прежнему остается за федеральным инвестиционным участием. В этих условиях стартовал новый этап деятельности ДВЭУК в качестве специализированной компании по управлению государственными проектами опережающего развития энергетической инфраструктуры дальневосточных регионов.
Совокупный объем нашей инвестиционной программы в период с 2009 по 2015 годы приблизился к 70 млрд рублей. За это время ДВЭУК приобрела широкие компетенции в строительстве высоковольтных линий в изолированных энергосистемах, накопив уникальный опыт реализации энергоинфраструктурных проектов в особых природно-климатических условиях Дальнего Востока.
- Какие крупнейшие проекты реализованы по настоящий момент силами ДВЭУК? Какой вклад внесла компания в социально-экономическое развитие дальневосточных регионов?
- У нас за плечами почти 2,5 тыс. километров линий электропередачи разных классов напряжения, уникальные объекты малой распределенной генерации, полтора десятка реконструированных или построенных с нуля подстанций. Одними из самых важных стали проекты по энергообеспечению саммита АТЭС-2012, когда в кратчайший срок на острове Русском был создан абсолютно новый энергетический кластер, а на материковой части Владивостока - проведена масштабная модернизация сетевого хозяйства. Это весомый вклад в развитие городской инфраструктуры на годы вперед. Так же можно сказать и о реализации проекта по строительству энергокольца в Благовещенске, чье развитие в немалой степени сдерживало морально устаревшее сетевое хозяйство.
В Магаданской области, где десятилетиями не обновлялась электросетевая инфраструктура, построена ВЛ Центральная - Сокол - Палатка, которая заместила две аварийные ЛЭП на деревянных опорах, повысив энергобезопасность Магадана и южных районов - это 80% населения региона. Во время паводка на Колыме пару лет назад эта линия помогла избежать настоящей катастрофы. А благодаря строительству на Колыме ВЛ Оротукан - Палатка - Центральная решается задача создания инфраструктуры для выдачи мощности Колымской и Усть-Среднеканской ГЭС, чтобы обеспечить устойчивую работу энергосистемы региона и начать активную разработку месторождений Яно-Колымской золоторудной провинции.
Наши проекты, реализованные на территории Республики Саха (Якутия), стали драйвером развития и освоения газовых и новых нефтегазоконденсатных месторождений. И это как раз пример того, что наличие энергетической инфраструктуры позволяет в ранее неосвоенные регионы приходить новым инвесторам. Я абсолютно уверен, что сетевое хозяйство, которое возведено в Якутии, станет базой для освоения новых месторождений не только нефти и газа, но и других полезных ископаемых. В частности, к этим объектам проявляет интерес «АЛРОСА». Мы находимся в переговорном процессе, детали которого я не хотел бы раскрывать.
- Оцените, пожалуйста, современный этап работы компании: что получилось, а что не удалось?
- Мы подтвердили свою эффективность и компетентность как инвестиционная компания, которая умеет строить большие, сверхсложные энергообъекты, объекты инженерной инфраструктуры в срок и с серьезной экономией средств федерального бюджета. Все объекты, которые построила компания за это время, востребованы. Это касается и комплекса инженерных сооружений на острове Русском, поскольку там ДВЭУК возводила не только объекты генерации и сетевые объекты, но и дорожные объекты, объекты водоснабжения и водоотведения. Это касается и линии Чернышевский - Мирный - Ленск - Пеледуй в Якутии, которая является самым крупным электросетевым объектом на Дальнем Востоке, введенным в эксплуатацию за последние 25 лет. И наших объектов в Магаданской области. С точки зрения востребованности этих объектов для создания базовой инфраструктуры в регионе, сроков их возведения, стоимости - это удачный опыт.
Неудачный опыт - сложившаяся практика распоряжения нашими активами. Изначально предполагалось, что данные активы будут переданы на возмездных условиях в операционное управление соответствующим специализированным компаниям в регионах. По факту этого не произошло по самым разным причинам, несмотря на наличие поручений правительства РФ. Мы из этого, безусловно, сделали выводы. То, что этого не произошло, абсолютно не связано с качеством построенных объектов или их загрузкой. Это связано с неотработанными финансовыми механизмами, которые лежат за пределами компетенций ДВЭУК. В перспективе мы учтем эту практику, даже начиная с мелких вещей: например, в комиссию по вводу в эксплуатацию будем включать представителей будущей эксплуатирующей организации.
- Почему магистральные сети, построенные вами в Якутии, до сих пор не работают в ЕНЭС? Ведь было озвучено, что этот процесс стартовал еще в прошлом году.
- Хотя мы определены государством в качестве заказчика-застройщика по реализации крупнейших инвестиционных проектов в электроэнергетическом строительстве, вопросы дальнейшего эффективного использования вводимых нами мощностей не могут не волновать компанию, в том числе, конечно, тарифные последствия для потребителей и вопросы развития территорий.
Основная цель реализации инвестиционных проектов ДВЭУК в Якутии общей стоимостью более 43 млрд рублей - создание достаточной энергетической инфраструктуры для обеспечения надежного энергоснабжения и оптимального режима функционирования проектов государственного значения - транспортной системы ВСТО, газотранспортной системы для Иркутского и Якутского центров газодобычи «Сила Сибири». В результате было построено более 1,8 тыс. км магистральных сетей и пять крупных подстанций.
На последних этапах строительства наших электросетевых комплексов, на площадке отраслевого министерства мы поставили вопрос о порядке дальнейшего использования вводимых в эксплуатацию объектов и передаче их в ведение операционных энергетических компаний. Согласно целевой модели управления активами, введенные в эксплуатацию электросетевые объекты в середине 2015 года приказом Минэнерго были отнесены к ЕНЭС.
Начатое присоединение Западного энергорайона Якутии к Объединенной энергосистеме Востока (ОЭС Востока) в истории современной российской энергетики фактически стало первым шагом назревшего процесса интеграции технологически изолированных энергорайонов восточной части страны в единую электросеть России. Более того, принятая концепция по отнесению к ЕНЭС вводимых магистральных электросетевых комплексов в Якутии нашла свое подтверждение в перечне поручений президента России от 24.09.2015 г., касающихся оптимизации дальневосточных тарифов.
Сегодня объекты построены и введены в эксплуатацию, технологическая связь обеспечена - все предпосылки для интеграции в ЕНЭС и, самое главное, для покупки потребителями дешевой электроэнергии с оптового рынка созданы. Но в Республике Саха (Якутия) продолжается практика котлового ценообразования для магистральных электрических сетей и перекрестного субсидирования, то есть вся нагрузка по содержанию новых магистральных ВЛ дополнительным рублем легла на плечи крупных потребителей региона.
На данный момент Якутия искусственно исключена из зоны ЕНЭС по инициативе региональных властей, которые препятствуют выходу на оптовый рынок крупных потребителей, задействованных в перекрестном субсидировании тарифов на территории республики. Причем логика действий правительства региона тоже понятна: субъект РФ не имеет собственных источников для субсидирования тарифа, поэтому уход крупных потребителей приведет к существенному росту тарифа для остальных потребителей, включая социальные объекты, население.
Отмечу, что спустя 10 месяцев с момента отнесения наших объектов к ЕНЭС, в апреле 2016 года Минэнерго отменило первоначальное решение и новым приказом исключило объекты ДВЭУК из ЕНЭС.
- А каковы последствия принятых решений для вашей компании?
- Из-за неустойчивости разработанного Минэнерго порядка зонирования ЕНЭС на Дальнем Востоке ДВЭУК, как компания-заказчик-застройщик, была вынуждена нести все убытки по содержанию электросетевого имущества на балансе. Отрицательный финансовый результат за вторую половину 2015 года составил 384 млн рублей. Еще большая сумма убытка ожидается по итогам шести месяцев текущего года - не менее 629 млн рублей, так как вплоть до середины июня без тарифного регулирования у ДВЭУК отсутствовал источник финансирования для покрытия затрат на содержание имущества.
Проще говоря, на период отнесения наших объектов к ЕНЭС мы лишились котлового тарифа в регионе и статуса территориальной сетевой организации (ТСО), не имея возможности на возмездной основе передать наши объекты под управление оператора ЕНЭС - «Федеральной сетевой компании». Данная ситуация возникла в связи с пробелом в законодательстве, которым не определен порядок использования объектов и ценообразования в «переходный» период, то есть с момента потери компанией статуса ТСО до момента получения тарифа как объект ЕНЭС. Также нельзя не учитывать и риски вынужденной эксплуатационной деятельности в режиме прохождения осенне-зимнего периода при отсутствии необходимых средств на поддержание объектов в надлежащем состоянии, а какой климат в Якутии - говорить излишне.
Сейчас эта проблема частично решена: компания вернулась обратно к тарифному регулированию в субъекте РФ, нам установлен тариф на передачу электроэнергии, теперь мы ожидаем установления платы за технологическое присоединение новых объектов. Однако это не позволяет достигнуть главной цели - снижения тарифов для потребителей, которое станет возможным только после того, как наши сети будут интегрированы в ЕНЭС.
Ранее мы выступили с предложением разработать и утвердить на базе отраслевого министерства «дорожную карту» для разграничения ответственности и синхронизации сроков интеграции в ЕНЭС. В феврале текущего года данная инициатива была поддержана на совещании у заместителя председателя правительства РФ Аркадия ДВОРКОВИЧА, по итогам которого Минэнерго России совместно с заинтересованными сторонами поручено разработать и утвердить соответствующий документ.
- Планируете ли вы участвовать в Восточном экономическом форуме (ВЭФ), который пройдет в начале сентября во Владивостоке? Какие проекты вы планируете обсуждать на мероприятии? Каков шанс заполучить реальных инвесторов на подобных площадках?
- Безусловно, такие площадки важны для обмена опытом, поиска новых контактов и заключения перспективных контрактов. На ВЭФ мы планируем подписать многостороннее соглашение по строительству ВЛ Мирный - Сунтар - Нюрба (3-й и 4-й пусковые комплексы). Кроме нас и правительства Республики Саха (Якутия) соглашение могут подписать другие хозяйствующие субъекты. Кто именно, пока говорить рано: это в стадии проработки. Данная линия имеет высокую хозяйственно-экономическую и социальную значимость для территории. Реализация проекта позволит снять ограничения по новым подключениям, обеспечить надежное и бесперебойное электроснабжение существующих потребителей и сократить расход дизельного топлива на 5 тыс. тонн в год.
Добавлю, что помимо непосредственного участия в деловой программе ВЭФ перед компанией стоит серьезная организационная задача по энерго-, тепло- и водообеспечению площадки форума на острове Русском. И я уверен, что мы с ней справимся.
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