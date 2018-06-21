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29 Августа 2015, 18:47 | Компании
АЛРОСА досрочно погасила кредит на $85 млн
АК "АЛРОСА" досрочно погасила банковский кредит в размере $85 млн, подлежавший выплате ВТБ Банку (Австрия) в апреле 2016 года, говорится в сообщении компании.
«Досрочное погашение банковского кредита было осуществлено за счет собственных денежных средств, в результате чего размер задолженности АЛРОСА по кредитам и займам снизился с $3,3 млрд до $3,2 млрд», - говорится в сообщении.
Отмечается, что в октябре 2015 года АЛРОСА намерена погасить выпуски биржевых облигаций серий БО-01 и БО-02, размещенных в октябре 2012 года, на общую сумму 10 млрд рублей. Предстоящее погашение биржевых облигаций компания осуществит за счет собственных средств, сумма которых в настоящий момент на депозитных счетах превышает 28 млрд рублей.
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