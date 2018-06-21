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Международная золотодобывающая компания получила разрешение на строительство рудника "Гросс"
«Гросс» - один из ключевых проектов развития Nordgold. Он расположен на юго-западе Республики Саха (Якутия) вблизи от действующего рудника «Нерюнгри». Для изучения месторождения и определения его запасов компания провела обширную программу разведки.
По состоянию на 31 декабря 2014 года запасы золота «Гросса» составляют 4,5 млн унций (рост на 25% относительно предыдущей оценки), а минеральные ресурсы - 8,6 млн унций (обозначенные ресурсы не включают запасы). Nordgold обновил параметры технико-экономического обоснования (ТЭО) проекта «Гросс» в начале 2015 года и подтвердил экономическую привлекательность круглогодичного проекта кучного выщелачивания с открытой отработкой.
При этом внутренняя норма доходности (IRR) проекта составляет приблизительно 25% при долгосрочных ценах на золото на уровне $1100 за унцию и почти 40% при долгосрочных ценах на золото на уровне $1250 за унцию.
Ожидается, что после выхода на полную мощность «Гросс» будет добывать около 12 млн тонн руды и производить приблизительно 230 тыс. унций золота в год в течение 17 лет.
Результаты опытно-промышленного этапа отработки, начатой в феврале 2014 года, подтвердили экономическую привлекательность проекта. В 2014 году 1,8 млн тонн руды «Гросса» было переработано на мощностях кучного выщелачивания близлежащего рудника «Нерюнгри» и произведено 29 тыс. унций золота.
Металлургические тесты промышленного масштаба продемонстрировали, что коэффициент извлечения золота превосходит заложенный в ТЭО показатель и составляет 82,5% после ирригационного периода в 150 дней для диаметра дробления 40 мм.
Опытно-промышленный этап отработки месторождения демонстрирует коэффициент излечения на уровне более 80% и низкую себестоимость, что дает уверенность в успешности проекта «Гросс». Nordgold планирует инвестировать около $8,5 млн в проектные работы в 2015 г. и параллельно с этим продолжит опытно-промышленный этап отработки проекта «Гросс» с целью выпустить около 35 тыс. унций золота.
Начало строительства запланировано на конец 2015-го или начало 2016 г. (при условии одобрения советом директоров), а старт производства - еще через два года.
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