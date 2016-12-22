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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Компания "Ренессанс Актив" застраивает новый жилой микрорайон Патрокл во Владивостоке
Акционерное общество «Ренессанс Актив» приступило к строительству недвижимости во Владивостоке не так давно - в 2014 году, выбрав для возведения жилых домов микрорайон в бухте Патрокл. Новый район расположен в отличной транспортной доступности от центра Владивостока, острова Русского, важнейших транспортных артерий - Золотого, Русского мостов, федеральной трассы Седанка - Патрокл (М-60). Удобство расположения новых домов, близость морского побережья, хорошая экология района делают Патрокл все более желаемым местом для жизни владивостокцев из всех районов города.
Всего за два года работы в портфеле компании появились не только строящиеся, но и завершенные проекты. Так, сданный в начале 2016 года жилой комплекс «Восточный бриз» в бухте Патрокл в составе 4-ех многоквартирных домов обеспечил потребность в жилье более 600 семей Владивостока и разных районов Приморского края.
В компании сделан выбор в пользу строительства современного доступного жилья преимущественно в сегменте комфортного экономкласса, что, впрочем, не мешает успешно возводить и недвижимость премиум-класса.
По итогам 2015 года «Ренессанс Актив» стал лидером по объемам введенных в эксплуатацию квадратных метров экономжилья. В июле 2016 года компания получила статус резидента свободного порта в целях реализации последующих проектов (ЖК «Академический» в пригороде Владивостока).
В настоящее время АО «Ренессанс Актив» производит новый цикл застройки микрорайона Патрокл: в активной стадии строительство жилого комплекса «Маяк Басаргина», а также недвижимости премиум-класса на набережной бухты Патрокл в жилом комплексе «Восточный бриз Премьер».
В новых объектах, помимо квартир, предлагаются к продаже коммерческие площади. Стоит отметить, офисы и нежилые помещения в перспективном районе будут пользоваться повышенным спросом. До настоящего времени приход бизнеса на территорию Патрокла сдерживался отсутствием торговых и офисных площадей, что в ближайшие годы будет восполнено за счет новых заявленных проектов.
В планах «Ренессанс Актив» завершить строительство и ввести в эксплуатацию новые жилые комплексы уже в начале 2017 года.
На верхнем фото: Жилой комплекс премиум класса «Восточный бриз Премьер», сдача – 1 кв. 2017 г.
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- Компания "Ренессанс Актив" застраивает новый жилой микрорайон Патрокл во Владивостоке
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