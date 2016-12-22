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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 22 Декабря, 23:30 |
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"Далькомхолод": модернизация - путь для серьезного игрока
Это, с одной стороны, повышает конкурентоспособность, с другой - позволяет претендовать на роль серьезного игрока при реализации в регионе крупных проектов, в том числе в рамках территорий социально-экономического развития (ТОСЭР), Свободного порта Владивосток.
Так, расширяет свои возможности по хранению и перевалке различных грузов ОАО «Далькомхолод», входящее в Группу компаний «Аква-Ресурсы», что дает стивидору возможность стать активным участником транспортно-логистической цепочки Азия - Россия - страны Европы. И если еще недавно это был специализированный порт, ориентированный исключительно на перевалку мороженой рыбопродукции, добываемой в российских территориальных водах, и транспортировку ее на внутренний рынок, то сегодня, в результате модернизации территории и причального оборудования, морской терминал ОАО «Далькомхолод» становится универсальным. Возможность принимать и отправлять контейнеры, в том числе и рефрижераторные, позволит увеличить грузооборот, диверсифицировать грузовую базу, а значит, увереннее чувствовать себя в условиях замедления экономики и снижения роста грузопотоков.
В ходе проведенной модернизации порта выполнены ремонт и усиление причала, увеличена протяженность железнодорожных путей. Создана контейнерная площадка, на которой может одновременно храниться 200 обычных и 100 рефрижераторных контейнеров. В июле на причале порта прошли первые грузовые операции с контейнерными грузами.
Терминал будет работать в единой логистической схеме с центром «Сухой порт» на станции Угловой. «Сухой порт», который Группа компаний «Аква-Ресурсы» создала в 2013 году, позволяет формировать скорые поезда и обеспечивать оперативную доставку грузов на основные рынки потребления в Центральную Россию. Это дополнительный маневренный ресурс компании, учитывая загруженность станции Мыс Чуркин. В компании отмечают, что важным звеном комплексного транспортно-логистического проекта стала дорожная инфраструктура, построенная во Владивостоке к саммиту АТЭС в 2012 году. Новая объездная дорога, модернизированная федеральная трасса М-62 обеспечивают быстрое автомобильное сообщение между портом и центром «Сухой порт». Это как раз тот случай, когда федеральные инвестиции в инфраструктуру начинают окупаться благодаря развитию бизнеса на территории, увеличению налоговых поступлений в бюджет.
Проект создания транспортно-логистического центра, который был представлен деловым кругам России и АТР на первом Восточном экономическом форуме, реализуется в рамках соглашения Группы компаний «Аква-Ресурсы» с администрацией Приморского края.
Помимо этого, терминал «Далькомхолод», оснащенный крупнейшим на Дальнем Востоке припортовым холодильником емкостью 25 000 тонн единовременного хранения рыбы, сегодня инвестирует значительные средства в капитальную модернизацию инфраструктуры для рыбных грузов. Так, емкость холодильника должна увеличиться до 50 000 тонн единовременного хранения мороженой рыбопродукции. Что также вписывается в программу развития региона. Рыба должна прежде всего идти на российский берег, а принять ее и довести до потребителя - задача частного бизнеса.
Досье «Дальневосточного капитала»: Терминал ОАО «Далькомхолод» (Владивосток, 44-й причал) - перевалочный комплекс, обладающий возможностью единовременного хранения 25 000 тонн рыбопродукции с возможностью расширения до 50 000 тонн. Развитая инфраструктура включает в себя причальную стенку длиной 214 м и глубиной 8 м, автомобильную дорогу, железнодорожные подъездные пути протяженностью 920 м. ООО «Сухой порт» (Артемовский городской округ, ж/д станция Угловая) - вынесенная тыловая перегрузочная площадка мощностью до 25 000 TEU в год. Предприятие располагает парком современной погрузо-разгрузочной техники и логистической инфраструктурой: подъездными железнодорожными путями протяженностью 274 и 272 м с контейнерной площадкой вместимостью 750 TEU.
Юрий РОГОВ.
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